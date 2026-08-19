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Ουκρανία: Ο αποπεμφθείς υπουργός Άμυνας καλεί τον Ζελένσκι να προκηρύξει εκλογές
Ειδήσεις
09:59 - 19 Αυγ 2026

Ουκρανία: Ο αποπεμφθείς υπουργός Άμυνας καλεί τον Ζελένσκι να προκηρύξει εκλογές

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, ζήτησε τη διεξαγωγή εκλογών εν καιρώ πολέμου, σε μια κίνηση που πολλοί θεωρούν τη μεγαλύτερη πρόκληση για την προεδρία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Η δημοκρατία δεν μπορεί να κρατείται όμηρος από τη Ρωσία», δήλωσε ο 35χρονος Φεντόροφ σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο YouTube την Τρίτη, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία πολεμά «ακριβώς επειδή θέλουμε να παραμείνουμε ένα ελεύθερο ευρωπαϊκό κράτος».

Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής το 2022, η Ουκρανία βρίσκεται υπό στρατιωτικό νόμο, γεγονός που σημαίνει ότι οι εκλογές έχουν ανασταλεί.

Ο Φεντόροφ, ο οποίος δεν ανέφερε ονομαστικά τον Ζελένσκι στο βίντεο, απομακρύνθηκε απροσδόκητα από τη θέση του υπουργού Άμυνας στα τέλη Ιουλίου, μόλις έξι μήνες μετά τον διορισμό του.

Ο Ζελένσκι δεν έχει ακόμη απαντήσει στο βίντεο του Φεντόροφ, η αποπομπή του οποίου προκάλεσε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργού Άμυνας, στον Φεντόροφ αποδόθηκε η αναζωογόνηση του υπουργείου, καθώς ηγήθηκε μιας προσπάθειας κατά της διαφθοράς και αξιοποίησε δεδομένα για την ανάλυση και την προσπάθεια βελτίωσης των επιδόσεων στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

Η αποπομπή του θεωρείται ευρέως ότι συνδεόταν με τις εντάσεις μεταξύ του ίδιου και του αρχηγού των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι. Ο Σίρσκι αντικαταστάθηκε επίσης αρκετές εβδομάδες αργότερα, έπειτα από διαδηλώσεις που αύξησαν την πίεση προς τον Ουκρανό πρόεδρο.

Στο βίντεο στο YouTube, ο Φεντόροφ δεν έδωσε καμία ένδειξη για τα δικά του πολιτικά σχέδια. Αντίθετα, επικεντρώθηκε στην ανάγκη για έναν «νόμιμο, ασφαλή και ρεαλιστικό μηχανισμό που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκαταστήσει μια πλήρη δημοκρατική διαδικασία ακόμη και εν μέσω ενός παρατεταμένου πολέμου».

Πρόσθεσε ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια «συστημική κρίση διακυβέρνησης» και «φοβάται την αλλαγή», ενώ επεσήμανε τη διαφθορά στην Ουκρανία ως έναν από τους παράγοντες που πλήττουν την πολεμική προσπάθεια της χώρας.

Ο Ζελένσκι διόρισε έκτοτε τον Γεβγκένι Χμάρα, επαγγελματία αξιωματούχο των υπηρεσιών πληροφοριών με χαμηλό πολιτικό προφίλ, ως υπηρεσιακό υπουργό Άμυνας.

Στον Φεντόροφ προσφέρθηκαν και άλλες θέσεις στην κυβέρνηση του Ζελένσκι, μεταξύ των οποίων και αυτή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης αρμόδιου για τη στρατιωτική καινοτομία, όμως ο 35χρονος έχει δηλώσει ότι θα επέστρεφε μόνο ως υπουργός Άμυνας.

Πρώην υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ο Φεντόροφ δημιούργησε μια εθελοντική «IT Army of Ukraine», η οποία εξαπέλυε κυβερνοεπιθέσεις εναντίον Ρώσων τις πρώτες ημέρες μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αργότερα, ηγήθηκε μιας επιτυχημένης εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων με την ονομασία «Army of Drones» και εισήγαγε στοιχεία «παιχνιδοποίησης» στον πόλεμο, σχεδιάζοντας ένα σύστημα που έδινε μονάδες στις ουκρανικές στρατιωτικές μονάδες για την καταστροφή ρωσικών στόχων.

Ως υπουργός Άμυνας, συνέχισε να επικεντρώνεται στα drones, τον πόλεμο υψηλής τεχνολογίας και τις προμήθειες, ενώ ζήτησε από τον ιδρυτή της SpaceX, Έλον Μασκ, να εμποδίσει τη Ρωσία να χρησιμοποιεί τους δορυφόρους Starlink για επιθέσεις με drones.

Η κίνηση αυτή θεωρείται ότι προκάλεσε σημαντικές διαταραχές στις επιχειρήσεις της Ρωσίας στην πρώτη γραμμή του μετώπου και στην προέλασή της.

Σε ανάρτησή του στο Facebook λίγο μετά την αποπομπή του, ο Φεντόροφ είχε απαριθμήσει τα επιτεύγματά του δηλώνοντας ότι θα «συνεχίσει... να νικά τον εχθρό μέσω της ασυμμετρίας, της ταχύτητας στην καινοτομία και της οργανωτικής ισχύος».

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