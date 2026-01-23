ifo: Οι Γερμανοί απορρίπτουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού

Η πλειονότητα του πληθυσμού στη Γερμανία απορρίπτει μεταρρυθμίσεις που θα ενίσχυαν τη βιωσιμότητα της υποχρεωτικής δημόσιας συνταξιοδοτικής ασφάλισης, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου ifo.

«Η σύνδεση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής και ο αυστηρότερος περιορισμός των αυξήσεων των συντάξεων είναι αναγκαία μέτρα, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλή», δηλώνει ο ερευνητής του ifo, Mathias Dolls. «Επιπλέον, οι ερωτώμενοι υποτιμούν την άνιση ηλικιακή κατανομή των εκλογέων στη Γερμανία, η οποία χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό ποσοστό μεγαλύτερων σε ηλικία ψηφοφόρων. Ως αποτέλεσμα, τα συμφέροντα της νεότερης γενιάς κινδυνεύουν να λαμβάνονται ανεπαρκώς υπόψη στην πολιτική διαδικασία».

Οι ερευνητές ρώτησαν τους συμμετέχοντες στην έρευνα για το κατά πόσο εγκρίνουν δύο επιλογές μεταρρύθμισης: πρώτον, τη σύνδεση της ηλικίας συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής και, δεύτερον, τη μείωση των αυξήσεων των συντάξεων ώστε να αυξάνονται λιγότερο από τους μισθούς και τα ημερομίσθια. Σε κλίμακα από το 0 (διαφωνώ πλήρως) έως το 10 (συμφωνώ πλήρως), ο μέσος όρος αποδοχής των δύο προτεινόμενων μέτρων κυμαίνεται μεταξύ 2 και 3.

Παράλληλα, ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να εκτιμήσουν πόσοι από τους εκλογείς ήταν ηλικίας 55 ετών και άνω ή 25 ετών και κάτω. «Οι συμμετέχοντες εκτιμούν τη διαφορά μεταξύ των άνω των 55 και των κάτω των 25 περίπου στις 25 ποσοστιαίες μονάδες. Στην πραγματικότητα, η διαφορά είναι 38 ποσοστιαίες μονάδες», αναφέρει η Lisa Windsteiger, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Ζάλτσμπουργκ και διευθύντρια έρευνας στο Ινστιτούτο ifo.

Στη συνέχεια, προστέθηκε σχετική ενημερωτική σημείωση, σύμφωνα με την οποία το υψηλό ποσοστό μεγαλύτερων σε ηλικία ψηφοφόρων ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα οι ανησυχίες των νεότερων και των μελλοντικών γενεών να μην ακούγονται επαρκώς από τους πολιτικούς. «Η μελέτη μας δείχνει μια απογοητευτική εικόνα: η απλή παροχή στοιχείων δεν αρκεί για να αυξηθεί η αποδοχή των μεταρρυθμιστικών μέτρων», τονίζει η ερευνήτρια του ifo, Julia Baarck. Αντιθέτως, φαίνεται ότι άτομα που τοποθετούνται πολιτικά δεξιά αντιδρούν ακόμη πιο αρνητικά στις μεταρρυθμίσεις όταν λαμβάνουν αυτή την πληροφόρηση.