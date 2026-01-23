Ο Φλωρίδης καλύπτει την Κεφαλογιάννη: Δεν είναι φωτογραφική η τροπολογία για τη συνεπιμέλεια

Αναλυτικές διευκρινίσεις για τη διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίστηκε στο πλαίσιο του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, και αφορά τόσο την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ όσο και ζητήματα οικογενειακού δικαίου, γεγονός που συνδέθηκε με την υπόθεση της Όλγας Κεφαλογιάννη έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο OPEN.

Ο κ. Φλωρίδης εστίασε ιδιαίτερα στη ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα σε γονέα να ζητήσει αναστολή εκτέλεσης απόφασης πρωτοβάθμιου δικαστηρίου για την επιμέλεια παιδιών, μέχρι την έκδοση απόφασης από το εφετείο. Όπως εξήγησε, μέχρι σήμερα ο διάδικος είχε το δικαίωμα άσκησης έφεσης, χωρίς όμως τη δυνατότητα να ζητήσει να μην εφαρμοστεί προσωρινά η πρωτόδικη απόφαση. Με τη νέα διάταξη, αυτό αλλάζει, ώστε το καθεστώς να εναρμονιστεί με ό,τι ισχύει εδώ και δεκαετίες σε όλες τις υπόλοιπες δικαστικές υποθέσεις.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η γονική μέριμνα και η επιμέλεια ρυθμίζονται αρχικά από τα δικαστήρια, συνήθως με ασφαλιστικά μέτρα, πριν ακολουθήσει η τακτική απόφαση πρώτου βαθμού. Τα παιδιά, όπως υπογράμμισε, δεν βρίσκονται σε «αρρύθμιστο» καθεστώς. Η νέα δυνατότητα αφορά αποκλειστικά την περίοδο μεταξύ πρωτόδικης και εφετειακής απόφασης και ενεργοποιείται μόνο κατόπιν αίτησης του γονέα που διαφωνεί.

Σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, το δικαστήριο που θα κληθεί να εξετάσει το αίτημα αναστολής είναι υποχρεωμένο να καλέσει και τον άλλο γονέα και να αποφασίσει κυριαρχικά, δεσμευόμενο αποκλειστικά από το συμφέρον του παιδιού. Η αναστολή δεν είναι αυτόματη, ούτε δεδομένη. Όπως τόνισε, ακόμη κι αν ο διάδικος επικαλείται λόγους διαφωνίας, το δικαστήριο είναι εκείνο που κρίνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να μην ισχύσει προσωρινά η πρωτόδικη απόφαση.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η ανάγκη για τη συγκεκριμένη ρύθμιση υπήρχε εδώ και χρόνια, καθώς αποτελούσε εξαίρεση το γεγονός ότι δεν προβλεπόταν αντίστοιχη δυνατότητα για υποθέσεις που αφορούν παιδιά, ενώ υπήρχε σε όλες τις άλλες κατηγορίες δικαστικών διαφορών. Για να γίνει πιο κατανοητό, παρέθεσε παραδείγματα από το αστικό και το ποινικό δίκαιο, όπου ένας διάδικος μπορεί να ζητήσει αναστολή εκτέλεσης απόφασης –είτε πρόκειται για χρηματική υποχρέωση είτε για ποινή φυλάκισης– μέχρι να κριθεί η έφεσή του.

Αναφερόμενος στη διαδικασία ψήφισης της διάταξης, ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία. Όπως είπε, η ρύθμιση υπερψηφίστηκε από 180 βουλευτές, με τη ΝΔ, το ΚΚΕ και τρεις ανεξάρτητους να ψηφίζουν υπέρ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Ελληνική Λύση δήλωσαν «παρών». Τόνισε ότι η διάταξη συγκέντρωσε πλειοψηφία τριών πέμπτων, αλλά και ευρεία ανοχή δύο τρίτων της Βουλής, γεγονός που –κατά τον ίδιο– δείχνει ότι αναγνωρίστηκε ως θετική ρύθμιση.

Ο υπουργός απάντησε επίσης στις αναφορές περί αξιοποίησης της διάταξης από την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, λέγοντας ότι η προσωποποίηση μιας γενικής ρύθμισης που αφορά το σύνολο των πολιτών αδικεί το ίδιο το μέτρο. Όπως τόνισε, πρόκειται για ρύθμιση υπέρ των πολιτών και για ένα δικαίωμα που έπρεπε να θεσπιστεί ανεξάρτητα από συγκεκριμένα πρόσωπα.

Τέλος, ο κ. Φλωρίδης απέρριψε τις αιτιάσεις περί «αιφνιδιαστικής τροπολογίας», εξηγώντας ότι οι διατάξεις του υπουργείου Δικαιοσύνης ενσωματώθηκαν κανονικά στο σώμα του νομοσχεδίου, στο δεύτερο μέρος που περιλάμβανε λοιπές διατάξεις από συνολικά 12 υπουργεία. Όπως ανέφερε, ακολούθησε πλήρης κοινοβουλευτική διαδικασία με τέσσερις συνεδριάσεις στις επιτροπές, συμμετοχή φορέων και διήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια, χωρίς να διατυπωθούν ενστάσεις ή ουσιαστική κριτική για τη συγκεκριμένη ρύθμιση.