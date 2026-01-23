ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Φλωρίδης καλύπτει την Κεφαλογιάννη: Δεν είναι φωτογραφική η τροπολογία για τη συνεπιμέλεια
Πολιτική
10:27 - 23 Ιαν 2026

Ο Φλωρίδης καλύπτει την Κεφαλογιάννη: Δεν είναι φωτογραφική η τροπολογία για τη συνεπιμέλεια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αναλυτικές διευκρινίσεις για τη διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίστηκε στο πλαίσιο του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, και αφορά τόσο την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ όσο και ζητήματα οικογενειακού δικαίου, γεγονός που συνδέθηκε με την υπόθεση της Όλγας Κεφαλογιάννη έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο OPEN.

Ο κ. Φλωρίδης εστίασε ιδιαίτερα στη ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα σε γονέα να ζητήσει αναστολή εκτέλεσης απόφασης πρωτοβάθμιου δικαστηρίου για την επιμέλεια παιδιών, μέχρι την έκδοση απόφασης από το εφετείο. Όπως εξήγησε, μέχρι σήμερα ο διάδικος είχε το δικαίωμα άσκησης έφεσης, χωρίς όμως τη δυνατότητα να ζητήσει να μην εφαρμοστεί προσωρινά η πρωτόδικη απόφαση. Με τη νέα διάταξη, αυτό αλλάζει, ώστε το καθεστώς να εναρμονιστεί με ό,τι ισχύει εδώ και δεκαετίες σε όλες τις υπόλοιπες δικαστικές υποθέσεις.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η γονική μέριμνα και η επιμέλεια ρυθμίζονται αρχικά από τα δικαστήρια, συνήθως με ασφαλιστικά μέτρα, πριν ακολουθήσει η τακτική απόφαση πρώτου βαθμού. Τα παιδιά, όπως υπογράμμισε, δεν βρίσκονται σε «αρρύθμιστο» καθεστώς. Η νέα δυνατότητα αφορά αποκλειστικά την περίοδο μεταξύ πρωτόδικης και εφετειακής απόφασης και ενεργοποιείται μόνο κατόπιν αίτησης του γονέα που διαφωνεί.

Σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, το δικαστήριο που θα κληθεί να εξετάσει το αίτημα αναστολής είναι υποχρεωμένο να καλέσει και τον άλλο γονέα και να αποφασίσει κυριαρχικά, δεσμευόμενο αποκλειστικά από το συμφέρον του παιδιού. Η αναστολή δεν είναι αυτόματη, ούτε δεδομένη. Όπως τόνισε, ακόμη κι αν ο διάδικος επικαλείται λόγους διαφωνίας, το δικαστήριο είναι εκείνο που κρίνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να μην ισχύσει προσωρινά η πρωτόδικη απόφαση.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η ανάγκη για τη συγκεκριμένη ρύθμιση υπήρχε εδώ και χρόνια, καθώς αποτελούσε εξαίρεση το γεγονός ότι δεν προβλεπόταν αντίστοιχη δυνατότητα για υποθέσεις που αφορούν παιδιά, ενώ υπήρχε σε όλες τις άλλες κατηγορίες δικαστικών διαφορών. Για να γίνει πιο κατανοητό, παρέθεσε παραδείγματα από το αστικό και το ποινικό δίκαιο, όπου ένας διάδικος μπορεί να ζητήσει αναστολή εκτέλεσης απόφασης –είτε πρόκειται για χρηματική υποχρέωση είτε για ποινή φυλάκισης– μέχρι να κριθεί η έφεσή του.

Αναφερόμενος στη διαδικασία ψήφισης της διάταξης, ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία. Όπως είπε, η ρύθμιση υπερψηφίστηκε από 180 βουλευτές, με τη ΝΔ, το ΚΚΕ και τρεις ανεξάρτητους να ψηφίζουν υπέρ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη και Ελληνική Λύση δήλωσαν «παρών». Τόνισε ότι η διάταξη συγκέντρωσε πλειοψηφία τριών πέμπτων, αλλά και ευρεία ανοχή δύο τρίτων της Βουλής, γεγονός που –κατά τον ίδιο– δείχνει ότι αναγνωρίστηκε ως θετική ρύθμιση.

Ο υπουργός απάντησε επίσης στις αναφορές περί αξιοποίησης της διάταξης από την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, λέγοντας ότι η προσωποποίηση μιας γενικής ρύθμισης που αφορά το σύνολο των πολιτών αδικεί το ίδιο το μέτρο. Όπως τόνισε, πρόκειται για ρύθμιση υπέρ των πολιτών και για ένα δικαίωμα που έπρεπε να θεσπιστεί ανεξάρτητα από συγκεκριμένα πρόσωπα.

Τέλος, ο κ. Φλωρίδης απέρριψε τις αιτιάσεις περί «αιφνιδιαστικής τροπολογίας», εξηγώντας ότι οι διατάξεις του υπουργείου Δικαιοσύνης ενσωματώθηκαν κανονικά στο σώμα του νομοσχεδίου, στο δεύτερο μέρος που περιλάμβανε λοιπές διατάξεις από συνολικά 12 υπουργεία. Όπως ανέφερε, ακολούθησε πλήρης κοινοβουλευτική διαδικασία με τέσσερις συνεδριάσεις στις επιτροπές, συμμετοχή φορέων και διήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια, χωρίς να διατυπωθούν ενστάσεις ή ουσιαστική κριτική για τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/2026 - 11:39
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κεφαλογιάννη: Νέο «χάρτη» για τον τουρισμό φέρνει το Ειδικό Χωροταξικό – Υπογράφεται την επόμενη εβδομάδα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κεφαλογιάννη: Νέο «χάρτη» για τον τουρισμό φέρνει το Ειδικό Χωροταξικό – Υπογράφεται την επόμενη εβδομάδα

Κοινό Πρόγραμμα Υπουργείου Τουρισμού και ΣΕΤΕ για την ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κοινό Πρόγραμμα Υπουργείου Τουρισμού και ΣΕΤΕ για την ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Φλωρίδης: Ο Ρουβίκωνας πρέπει να αξιολογηθεί συνολικά από τη Δικαιοσύνη
Πολιτική

Φλωρίδης: Ο Ρουβίκωνας πρέπει να αξιολογηθεί συνολικά από τη Δικαιοσύνη

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη χτυπήθηκε από συνωμοσία – Επί Τσίπρα αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα
Πολιτική

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη χτυπήθηκε από συνωμοσία – Επί Τσίπρα αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
05/08/2026 - 11:34

Νέες επενδύσεις από τον ΟΛΠ - Αναβάθμιση υποδομών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 11:16

Σαφάρι με drones στη Χερσώνα: Άμαχος πωλητής στο στόχαστρο ρωσικού UAV

Αυτοδιοίκηση
05/08/2026 - 11:09

Δήμος Αθηναίων: 43 σχολικές αυλές γίνονται πιο πράσινες και πιο δροσερές

Εργασιακά
05/08/2026 - 10:57

Ξεκινούν οι αιτήσεις στο vouchers.gov.gr για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 10:51

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ανάληψη έργου κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 800 ΜW στη Λάρισα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/08/2026 - 10:38

Coca-Cola HBC: Αύξηση 7,5% στον όγκο πωλήσεων – Αυξάνει τις εκτιμήσεις για έσοδα και κερδοφορία το 2026

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση τον Ιούλιο – Πάνω από 19,6 εκατ. επιβάτες στο επτάμηνο

Πολιτική
05/08/2026 - 10:00

Κάλλας: Η Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να απέχει από μονομερείς ενέργειες σε βάρος μελών της ΕΕ

Αναλύσεις
05/08/2026 - 09:52

Χρηματιστήριο: Στις 2650 η ισχυρή αντίσταση – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 09:45

FARIA Renewables: Νέα συνεργασία με τη ΣΙΔΕΝΟΡ για την πράσινη ενέργεια του αιολικού πάρκου «Αίολος Λάρυμνα»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 09:32

Το ελληνικό ρεύμα ακριβαίνει ξανά: Οι τρεις παράγοντες πίσω από την εκτίναξη

Οικονομία
05/08/2026 - 09:18

Πληθωρισμός: Θετικό σήμα από τα ράφια, προειδοποιητικά καμπανάκια από ενέργεια και κόστος παραγωγής

Ειδήσεις
05/08/2026 - 09:10

Ανάσα για τις αγορές: Ο Τραμπ προαναγγέλλει συμφωνία με το Ιράν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/08/2026 - 09:00

Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκινά νωρίτερα η επιστροφή κεφαλαίου των €0,40 ανά μετοχή

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 08:49

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πατάει ξανά γκάζι – Επιστρέφει η αισιοδοξία μετά από μήνες κρίσης

Ειδήσεις
05/08/2026 - 08:32

Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο: Τουλάχιστον 14 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από νυχτερινή πυραυλική επίθεση

Ειδήσεις
05/08/2026 - 08:15

Στο «κόκκινο» ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο

Ειδήσεις
05/08/2026 - 08:09

Πυρκαγιά σε Δυτική Αττική και Βοιωτία: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις για έκτη ημέρα – Στο επίκεντρο Ψάθα και Λούμπα

Ειδήσεις
05/08/2026 - 08:02

Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι «ανοίγουν» τα Στενά του Ορμούζ – Έντονη διπλωματική κινητικότητα

Υγεία
05/08/2026 - 08:00

Έρευνα: Η παρατεταμένη οικονομική δυσχέρεια επιταχύνει τη γήρανση του εγκεφάλου

Ειδήσεις
05/08/2026 - 07:57

Πίσω από τον πόλεμο FIFA-UEFA: Το παρασκήνιο της σύγκρουσης Ινφαντίνο-Τσέφεριν

Magazino
05/08/2026 - 07:34

Συγγραφέας κινδυνεύει να χάσει συμφωνία $2 εκατ. λόγω ανησυχιών για τη χρήση AI στο βίβλιο του

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 23:03

Καλοκαιρινό πανηγύρι στη Wall Street με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα και τη βουτιά του πετρελαίου

Ειδήσεις
04/08/2026 - 22:30

Ουκρανία: Ο πρώην αρχηγός του στρατού «φρενάρει» τις προσδοκίες για ένταξη στο ΝΑΤΟ

Αυτοδιοίκηση
04/08/2026 - 22:00

Δήμαρχος Πάρου: Απορρίπτει τις ευθύνες που του αποδίδονται για τη μεγάλη πυρκαγιά – Τι υποστηρίζει

Magazino
04/08/2026 - 21:30

Πώς να μιλήσετε στα παιδιά για τη φωτιά

Ειδήσεις
04/08/2026 - 21:13

Μυστράς: Χειροπέδες σε 55χρονο για την υπόθεση «εξαφάνισης» του πατέρα του - Το παρασκήνιο

Εμπορεύματα
04/08/2026 - 21:00

CNN: Ο Τραμπ κατά των υπερκερδών των πετρελαϊκών, αλλά η αγορά έχει τον τελευταίο λόγο

Αναλύσεις
04/08/2026 - 20:30

Παπουτσάνης: Εξαγωγές, επώνυμα προϊόντα και ξενοδοχεία «τράβηξαν» την ανάπτυξη το α' εξάμηνο

Αναλύσεις
04/08/2026 - 20:00

Cenergy Holdings: Νέα υψηλά σε κέρδη και ανεκτέλεστο – EBITDA έως €420 εκατ. το 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ