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Πρόταση στον Ζελένσκι για παράδοση του Ντονμπάς με αντάλλαγμα 800 δισ. για την «ευημερία» της Ουκρανίας
Ειδήσεις
19:14 - 23 Ιαν 2026

Πρόταση στον Ζελένσκι για παράδοση του Ντονμπάς με αντάλλαγμα 800 δισ. για την «ευημερία» της Ουκρανίας

Reporter.gr Newsroom
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Εξελίξεις στο ουκρανικό, καθώς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι. Με το εδαφικό να παραμένει ακόμη το μεγάλο αγκάθι, ένα σενάριο που «παίζει», σύμφωνα με διεθνή μέσα, είναι η παραχώρηση του Ντονμπάς να συνδεθεί με ένα μεγάλο οικονομικό πακέτο για την ανοικοδόμηση και ευημερία της Ουκρανίας στη μεταπολεμική εποχή.

Συγκεκριμένα, το Politico αποκάλυψε έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο ΗΠΑ και ΕΕ θα διαθέσουν 800 δισ. ευρώ για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και την ευημερία των πολιτών της για τουλάχιστον μια δεκαετία μετά το τέλος του πολέμου. Η Corriere della Sera, από τη μεριά της υποστηρίζει πως αυτό το ποσό είναι το αντίτιμο που προσφέρεται στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να παραδώσει το Ντονμπάς στη Ρωσία.

Στο Politico περιγράφεται ένα δεκαετές σχέδιο που αποσκοπεί στο να εξασφαλιστούν εγγυήσεις την ανάκαμψη της Ουκρανίας, με ταχεία πορεία προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε το σχέδιο (το οποίο φέρει ημερομηνία 22 Ιανουαρίου) στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ενόψει της συνόδου κορυφής των ηγετών το βράδυ της Πέμπτης (22/1), όπου και συζητήθηκε.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η στρατηγική χρηματοδότησης εκτείνεται έως το 2040, συνοδευόμενη από ένα άμεσο επιχειρησιακό σχέδιο 100 ημερών για την εκκίνηση του εγχειρήματος. Ωστόσο, το σχέδιο ευημερίας θα δυσκολευτεί να προσελκύσει εξωτερικές επενδύσεις όσο η σύγκρουση συνεχίζεται, σύμφωνα με τον μεγαλύτερο διαχειριστή κεφαλαίων παγκοσμίως, τη BlackRock.

Το σχέδιο ευημερίας αποτελεί μέρος ενός 20-σημείων σχεδίου ειρήνης, για το οποίο οι ΗΠΑ προσπαθούν να διαμεσολαβήσουν μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Το σχέδιο προϋποθέτει ρητά ότι έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ εγγυήσεις ασφάλειας και δεν προορίζεται να λειτουργήσει ως στρατιωτικός οδικός χάρτης. Αντίθετα, επικεντρώνεται στο πώς η Ουκρανία μπορεί να περάσει από την έκτακτη βοήθεια σε μια αυτοσυντηρούμενη πορεία ευημερίας.

Καθώς η τριμερής συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και θα επαναληφθεί το Σάββατο (24/1), τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Η Ουκρανία πιέζεται να ενδώσει για το εδαφικό, αλλά ζητά εγγυήσεις ασφαλείας και φυσικά οικονομική ενίσχυση.

Συνεπώς, το σενάριο της Corriere della Sera, θα μπορούσε να έχει βάση, αν και η ειρήνη στην Ουκρανία είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο ζήτημα.

Θυμίζουμε, άλλωστε, πως υπάρχει και η εκκρεμότητα των εκλογών που ζητά η Ρωσία να γίνουν και ο Ζελένσκι δέχεται να τις κάνει μόνο αν πρώτα υπάρξει πραγματική εκεχειρία.

Από την άλλη μεριά, όμως, υπάρχει και η ασφυκτική πίεση της Ρωσίας που σφυροκοπά τις υποδομές της Ουκρανίας, με το Κίεβο να μην έχει θέρμανση και ρεύμα μέσα στο καταχείμωνο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfw4yme0wkbt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/2026 - 20:36
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