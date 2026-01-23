EL PAÍS: Προκαταρκτικό πόρισμα «δείχνει» τη ρήξη στη γραμμή ως πιθανή αιτία του εκτροχιασμού

Ένα προκαταρκτικό πόρισμα της Επιτροπής Έρευνας Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF) υποστηρίζει ότι η πιθανή προηγούμενη ρήξη μιας συγκόλλησης στη γραμμή φαίνεται να προκάλεσε τον εκτροχιασμό του βαγονιού 6 του τρένου Iryo την περασμένη Κυριακή (18/1) στην Adamuz, όπου 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ της EL PAIS, η παραπάνω υπόθεση βασίζεται στις γρατσουνιές στους δεξιούς τροχούς των πρώτων βαγονιών, οι οποίες ταιριάζουν γεωμετρικά με την περιοχή της σπασμένης ράγας.

Το πόρισμα επισημαίνει επίσης ότι οι γρατσουνιές εντοπίζονται μόνο στους τροχούς των περιττών αξόνων των πρώτων βαγονιών, γεγονός συμβατό με πρόσκρουση στο κεφάλι της ράγας που είχε ήδη υποστεί ρήξη. Η ταχύτητα του τρένου (200 χλμ./ώρα) εξηγεί γιατί οι υπόλοιποι τροχοί δεν έφεραν σημάδια. Οι τροχοί των βαγονιών 6, 7 και 8 δεν εξετάστηκαν, καθώς η πρόσκρουση με το υπόστρωμα και η απόσταση εκτροχιασμού κατέστρεψαν οποιοδήποτε ίχνος.

Επισημαίνεται επίσης ότι η CIAF έχει μεταφέρει στην Μαδρίτη τμήματα της ράγας και τα μαύρα κουτιά των δύο τρένων για εργαστηριακή ανάλυση, ώστε να επιβεβαιωθεί η αιτία της ρήξης και να ανοίξουν ενδεχομένως νέες γραμμές έρευνας. Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα ευρήματα του προκαταρκτικού πορίσματος δεν αποτελούν οριστικά συμπεράσματα, ενώ η τελική έκθεση μπορεί να χρειαστεί μήνες για να ολοκληρωθεί.

Η έκθεση εκδόθηκε πέντε μέρες μετά το ατύχημα, παράλληλα με την έρευνα του Πρωτοδικείου Μοντόρο αριθ. 2, ενώ έχουν κατατεθεί δεκάδες καταγγελίες και αιτήσεις για άσκηση λαϊκής κατηγορίας. Ο υπουργός Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας, Óscar Puente, δήλωσε από την πλευρά του σε συνέντευξη Τύπου ότι οι αυτόματοι αισθητήρες της σιδηροδρομικής γραμμής δεν υπερέβησαν ποτέ το επίπεδο συναγερμού στο τμήμα της Αδαμούζ.