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Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί με «ολοκληρωτικό πόλεμο» μετά την ανάπτυξη αμερικανικής αρμάδας
Ειδήσεις
10:04 - 24 Ιαν 2026

Μέση Ανατολή: Το Ιράν απειλεί με «ολοκληρωτικό πόλεμο» μετά την ανάπτυξη αμερικανικής αρμάδας

Reporter.gr Newsroom
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Σενάρια γενικευμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί η αυξημένη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της θα αντιμετωπιστεί ως «ολοκληρωτικός πόλεμος». Η δήλωση ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου έρχεται στον απόηχο των ανακοινώσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ανάπτυξη ισχυρών ναυτικών δυνάμεων, μεταξύ των οποίων το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, που κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα από το Air Force One, κατά την επιστροφή του από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «παρακολουθούν στενά το Ιράν», αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να μη χρειαστεί χρήση στρατιωτικής ισχύος. Οι δηλώσεις αυτές εντείνουν τις ανησυχίες για επικείμενη κλιμάκωση, τη στιγμή που η στρατιωτική κινητοποίηση στην περιοχή αυξάνεται.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP, Ιρανός αξιωματούχος, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι η στρατιωτική συγκέντρωση προκαλεί έντονη ανησυχία στην Τεχεράνη. «Ελπίζουμε ότι δεν πρόκειται για πραγματική αντιπαράθεση, αλλά ο στρατός μας είναι έτοιμος για το χειρότερο σενάριο και βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ενισχύονται τα συστήματα αεράμυνας στην ευρύτερη περιοχή, με εκτιμήσεις ότι αναπτύσσονται κυρίως γύρω από αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές βάσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι αποστέλλει μαχητικά αεροσκάφη RAF Eurofighter Typhoon της 12ης Μοίρας στο Κατάρ, κατόπιν αιτήματος της Ντόχα, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατιωτική παρουσία των δυτικών συμμάχων.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ γνωστοποίησε ότι έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες του για το ενδεχόμενο αμερικανικού πλήγματος κατά του Ιράν. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο προληπτικής επίθεσης, ενώ οι διπλωματικές και στρατιωτικές επαφές εντείνονται. Ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, αναμένεται να φτάσει το Σάββατο στο Ισραήλ για επείγουσες διαβουλεύσεις, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan.

Νωρίτερα, το Channel 12 μετέδωσε ότι ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ μεταβαίνουν επίσης στο Ισραήλ, προκειμένου να έχουν συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις εξελίξεις.

Στο διπλωματικό πεδίο, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προειδοποίησε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το Ισραήλ αναζητά αφορμή για να επιτεθεί στο Ιράν, εκφράζοντας φόβους ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ακόμη περισσότερο την ήδη τεταμένη περιοχή. «Ελπίζω να επιλεγεί μια διαφορετική πορεία, όμως η πραγματικότητα είναι ότι το Ισραήλ φαίνεται να αναζητά ευκαιρία να πλήξει το Ιράν», δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Οι δηλώσεις Τραμπ ακολουθούν απειλές των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι έχουν προειδοποιήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστούν «οδυνηρές συνέπειες» σε περίπτωση επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι οι ιρανικές δυνάμεις βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα.

Την ανησυχία εντείνουν και οι εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών. Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε ακυρώσεις πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας. Η Air France ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των πτήσεων προς το Ισραήλ για το Σαββατοκύριακο, ακολουθώντας την αντίστοιχη απόφαση της ολλανδικής Sky, λόγω της αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Παράλληλα, ακτιβιστές κάνουν λόγο για περίπου 5.000 νεκρούς από την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, οι οποίες, σύμφωνα με αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, συνεχίζονται. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων κυρώσεων σε εννέα πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» και σε οκτώ συνδεδεμένες εταιρείες, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ουάσινγκτον να εντείνει την πίεση προς την Τεχεράνη.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/01/2026 - 10:39
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