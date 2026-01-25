Κίεβο: Σχεδόν 1.700 πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση μετά τις ρωσικές επιθέσεις

Σχεδόν 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά την πρόσφατη ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο.

Όπως ανέφερε, από χθες το βράδυ (24/1) συνεργεία κοινής ωφελείας και ενεργειακές εταιρείες έχουν επαναφέρει τη θέρμανση σε πάνω από 1.600 κτίρια και συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών σε όλη την πόλη.

Η Ρωσία έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς κατά του ενεργειακού δικτύου της Ουκρανίας από την εισβολή της το 2022. Χθες, οι εκρήξεις στο Κίεβο άφησαν περίπου 1,2 εκατομμύρια ακίνητα χωρίς ρεύμα, ενώ οι θερμοκρασίες στην περιοχή παραμένουν πολικές.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε ότι οι στρατηγικοί στόχοι της Ρωσίας είναι ο ενεργειακός τομέας, οι κρίσιμες υποδομές και τα πολυκατοικίες. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι μόνο αυτή την εβδομάδα η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερες από 1.700 επιθέσεις με drones, πάνω από 1.380 κατευθυνόμενες βόμβες και 69 πυραύλους.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2015330722282631225}

Ο Ζελένσκι, κατά την επίσκεψή του στη Λιθουανία, τόνισε ότι η Ουκρανία συνεργάζεται με διεθνείς ηγέτες για την ενίσχυσή της και προειδοποίησε για τη σοβαρότητα της απειλής που προέρχεται από τη Ρωσία. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ολέξι Κουλέμπα, ανέφερε ότι τα κτίρια χωρίς θέρμανση στο Κίεβο μειώθηκαν από 6.000 το πρωί σε πάνω από 3.200 αργά το βράδυ.