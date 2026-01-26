ΗΠΑ: Εκτίναξη παραγγελιών διαρκών αγαθών τον Νοέμβριο, αιχμή τα εμπορικά αεροσκάφη

Ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι παραγγελίες διαρκών αγαθών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση των τελευταίων έξι μηνών, με έντονη ώθηση από τις παραγγελίες εμπορικών αεροσκαφών και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με την έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου, που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα, οι παραγγελίες διαρκών αγαθών – προϊόντων με διάρκεια ζωής άνω των τριών ετών – αυξήθηκαν κατά 5,3% τον Νοέμβριο, μετά από αναθεωρημένη πτώση 2,1% τον Οκτώβριο.

Οι παραγγελίες βασικών κεφαλαιουχικών αγαθών, δείκτης που εξαιρεί αεροσκάφη και στρατιωτικό υλικό και αντικατοπτρίζει τις επιχειρηματικές επενδύσεις σε εξοπλισμό, ενισχύθηκαν κατά 0,7%, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ιδιαίτερη άνοδο παρουσίασαν οι παραγγελίες εμπορικών αεροσκαφών, οι οποίες εμφανίζουν υψηλή μηνιαία μεταβλητότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι σχετικές κρατήσεις αυξήθηκαν κατά 98%, με την Boeing να ανακοινώνει 164 νέες παραγγελίες τον Νοέμβριο, έναντι μόλις 15 τον Οκτώβριο και 175 τον προηγούμενο μήνα.

Οι αποστολές βασικών κεφαλαιουχικών αγαθών, ένας πιο σταθερός δείκτης που επίσης εξαιρεί αεροσκάφη και στρατιωτικό υλικό, σημείωσαν άνοδο 0,4%. Οι οικονομολόγοι τονίζουν ότι οι αποστολές παρέχουν καλύτερη εικόνα της υποκείμενης επενδυτικής δραστηριότητας, δεδομένης της χρονικής υστέρησης μεταξύ παραγγελιών και παραδόσεων.

Ευρύτερη ενίσχυση κατέγραψαν οι παραγγελίες σε τομείς όπως ο εξοπλισμός επικοινωνιών, οι υπολογιστές, τα μηχανήματα και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί, καθώς οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τις φορολογικές ρυθμίσεις που εισήγαγε πέρυσι ο νόμος One Big Beautiful Bill Act.

Παρά τη δυναμική στις παραγγελίες, οι αποστολές μη αμυντικών κεφαλαιουχικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών, μειώθηκαν κατά 2%, στοιχείο που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό του ΑΕΠ, δεδομένου ότι οι παραγγελίες μπορούν να ακυρωθούν.

Πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων, το μοντέλο GDPNow της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Ατλάντα προέβλεπε οριακή πτώση των δαπανών για επιχειρηματικό εξοπλισμό στο τέταρτο τρίμηνο, ενώ στο τρίτο τρίμηνο οι επενδύσεις σε εξοπλισμό είχαν συνεισφέρει 0,28 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ.