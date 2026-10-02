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Τουρκία: Η αναταραχή στα funds δοκιμάζει την οικονομία – Η προειδοποίηση της JPMorgan
Ειδήσεις
20:35 - 02 Οκτ 2026

Τουρκία: Η αναταραχή στα funds δοκιμάζει την οικονομία – Η προειδοποίηση της JPMorgan

Reporter.gr Newsroom

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Αυξημένους καθοδικούς κινδύνους για την πορεία της τουρκικής οικονομίας βλέπει η JPMorgan, εκτιμώντας ότι η αναταραχή στον κλάδο διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ενδέχεται να επηρεάσει την οικονομική δραστηριότητα κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Η κρίση στον τουρκικό κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων εκδηλώθηκε τον περασμένο μήνα, όταν funds της Tera Portföy αντιμετώπισαν δυσκολίες στην ικανοποίηση αιτημάτων για την εξαγορά μεριδίων. Η αναταραχή επεκτάθηκε στη συνέχεια και σε άλλες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, οδηγώντας τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές σε παρεμβάσεις.

Σε σημείωμά της, η JPMorgan Research αναφέρει ότι αναμένει η αναταραχή στην αγορά επενδυτικών κεφαλαίων να επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα στο τέταρτο τρίμηνο του έτους. Παράλληλα, κάνει λόγο για «σημαντικούς καθοδικούς κινδύνους» σε σχέση με την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη της τουρκικής οικονομίας το 2026, την οποία τοποθετεί στο 3%.

Η αμερικανική τράπεζα σημειώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τους πρόδρομους οικονομικούς δείκτες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης της εκτίμησής της προς τα κάτω, εφόσον οι πιέσεις αποδειχθούν πιο παρατεταμένες.

Η συγκεκριμένη προειδοποίηση αποτελεί, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, την πρώτη αντίστοιχη εκτίμηση από μεγάλη επενδυτική τράπεζα της Wall Street μετά την εκδήλωση της κρίσης στον τουρκικό κλάδο διαχείρισης κεφαλαίων.

Η θέση της τουρκικής κυβέρνησης

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Οικονομικών και Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ δήλωσε την Πέμπτη ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο και ότι έχει αποτραπεί ο κίνδυνος να λάβει συστημικές διαστάσεις.

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