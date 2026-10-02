Η αγορά των επίγειων καζίνο στην Ελλάδα σε νέα φάση ανάπτυξης: Η δυναμική της North Star

Ανοδικά κινήθηκε το 2025 η αγορά των επίγειων καζίνο στην Ελλάδα, με τα συνολικά έσοδα από παιχνίδια να καταγράφουν αύξηση 6,2%, ενώ η επισκεψιμότητα παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,2%. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια αγορά που αναπτύσσεται κυρίως μέσω της ενίσχυσης των εσόδων και της μεγαλύτερης δαπάνης ανά επισκέπτη, παρά μέσω σημαντικής αύξησης της φυσικής προσέλευσης.

Είναι πάντως εμφανές ότι η ελληνική αγορά επίγειων καζίνο βρίσκεται σε φάση σταδιακής αναδιάρθρωσης. Η αύξηση των εσόδων, σε συνδυασμό με τη σχεδόν αμετάβλητη επισκεψιμότητα, αναδεικνύει τη σημασία της ενίσχυσης της αξίας ανά πελάτη, ενώ οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και υπηρεσίες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο βάρος.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Regency Casino Mont Parnes κινήθηκε, με βάση την ανακοίνωση για τη χρήση εξαμήνου, με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της αγοράς. Τα έσοδα από τα παιχνίδια αυξήθηκαν κατά 7,3%, ενώ οι επισκέψεις ενισχύθηκαν κατά 1,2%, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της λειτουργικής δραστηριότητας.

Η επίδοση αυτή ενισχύει τη θέση της North Star Entertainment, της εταιρείας που λειτουργεί το Regency Casino Mont Parnes και παράλληλα έχει αναλάβει την υλοποίηση της μεγάλης επένδυσης Project VORIA στο Μαρούσι. Το 2025 αποτέλεσε για την εταιρεία έτος βελτίωσης των οικονομικών της μεγεθών, ενίσχυσης της ρευστότητας και σημαντικής αύξησης των επενδύσεων, καθώς η δραστηριότητα εισέρχεται σταδιακά σε μια νέα φάση ενόψει της μετεγκατάστασης του καζίνο από την Πάρνηθα.

Αύξηση εσόδων και βελτίωση περιθωρίων

Συγκεκριμένα, κύκλος εργασιών της North Star διαμορφώθηκε το 2025 σε 77,88 εκατ. ευρώ, έναντι 72,33 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 7,7%. Μετά την απόδοση προς το Ελληνικό Δημόσιο της συμμετοχής επί των εσόδων από τα τυχερά παιχνίδια, ύψους 17,75 εκατ. ευρώ, ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 60,13 εκατ. ευρώ, από 55,78 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η βελτίωση σε επίπεδο μικτού αποτελέσματος. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν στα 25,19 εκατ. ευρώ, έναντι 21,43 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ το μικτό περιθώριο ενισχύθηκε στο 32,34%, από 29,63%.

Η εταιρεία διατήρησε τη δεύτερη θέση στην ελληνική αγορά καζίνο, αυξάνοντας ελαφρά το μερίδιό της. Ειδικότερα, το μερίδιο στα έσοδα από παιχνίδια ανήλθε σε 28,7%, από 28,5% το προηγούμενο έτος, ενώ το μερίδιο στις επισκέψεις διαμορφώθηκε σε 28,3%, έναντι 28,0%.

Ισχυρότερη λειτουργική επίδοση, παρά τις πιέσεις στο κόστος

Η βελτίωση της δραστηριότητας, βέβαια, δεν μεταφράστηκε ακόμη σε επιστροφή της εταιρείας σε κερδοφόρο αποτέλεσμα. Τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν στα 16,19 εκατ. ευρώ, από 14,81 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε 9,22 εκατ. ευρώ, έναντι 8,30 εκατ. ευρώ το 2024.

Παράλληλα, αυξημένο ήταν και το χρηματοοικονομικό κόστος, με τα σχετικά έξοδα να διαμορφώνονται σε 1,75 εκατ. ευρώ, από περίπου 1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Ως αποτέλεσμα, οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 2,93 εκατ. ευρώ, έναντι 2,51 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ οι καθαρές ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 2,98 εκατ. ευρώ, από 2,91 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, σε επίπεδο λειτουργικής δραστηριότητας η εικόνα ήταν σαφώς βελτιωμένη. Τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) αυξήθηκαν στα 4,93 εκατ. ευρώ, έναντι 3,75 εκατ. ευρώ το 2024, καταδεικνύοντας ενίσχυση της βασικής λειτουργικής επίδοσης της εταιρείας.

Ενισχυμένη ρευστότητα και αυξημένες επενδύσεις

Παράλληλα με τη βελτίωση της δραστηριότητας, η North Star ενίσχυσε σημαντικά τη χρηματοοικονομική της θέση.

Το συνολικό ενεργητικό στο τέλος του 2025 ανήλθε σε περίπου 83,2 εκατ. ευρώ, από 69,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, ενώ τα ίδια κεφάλαια παρέμειναν κοντά στα 34 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων. Τα διαθέσιμα σχεδόν διπλασιάστηκαν, φθάνοντας περίπου στα 10 εκατ. ευρώ, έναντι 4,8 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Η χρήση του 2025 χαρακτηρίστηκε επίσης από έντονη επενδυτική δραστηριότητα. Οι επενδύσεις σε πάγια ανήλθαν περίπου στα 13 εκατ. ευρώ. Μέρος αυτών κατευθύνθηκε σε κτιριακές και τεχνικές εργασίες, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, έπιπλα και λογισμικό, ενώ περίπου 8,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν προκαταβολές προς συμβούλους, δικηγόρους και μηχανικούς για δαπάνες που σχετίζονται με τη μετεγκατάσταση και την ανάπτυξη του νέου έργου.

Το Project VORIA περνά από τον σχεδιασμό στην κατασκευή

Η σημαντικότερη αλλαγή για τη North Star, ωστόσο, βρίσκεται στην επόμενη ημέρα. Μετά την απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας των προσφυγών κατά του Προεδρικού Διατάγματος για τη μετεγκατάσταση, το Project VORIA έχει πλέον αφήσει πίσω του το στάδιο της αδειοδοτικής προετοιμασίας και εισέρχεται στην κατασκευαστική φάση.

Η οικοδομική άδεια εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2025, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 συμφωνήθηκε η σύσταση δικαιώματος επιφανείας στο Κτήμα Δηλαβέρη στο Μαρούσι. Το επόμενο σημαντικό βήμα πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2026, όταν υπεγράφη η συμφωνία με τη ΜΕΤΚΑ για την κατασκευή του έργου.

Το νέο συγκρότημα δεν θα αποτελεί απλώς μια εγκατάσταση καζίνο. Ο σχεδιασμός προβλέπει ένα ολοκληρωμένο τουριστικό και ψυχαγωγικό προορισμό, με καζίνο, ξενοδοχείο πέντε αστέρων, χώρους εστίασης και αναψυχής, θέατρο, SPA και χώρους στάθμευσης.

Με βάση την τελευταία παρουσίαση της εταιρείας, το συνολικό ύψος της επένδυσης τοποθετείται στα 380 εκατ. ευρώ, με στόχο την έναρξη λειτουργίας του νέου συγκροτήματος το 2028.

Χρηματοδότηση 103,3 εκατ. ευρώ για το non-gaming σκέλος

Κομβικό ρόλο στην προώθηση της επένδυσης διαδραματίζει και η εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Τον Μάιο του 2026 υπογράφηκε συμφωνία με τις Eurobank, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα για ομολογιακό δάνειο ύψους 103,34 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση αφορά το non-gaming σκέλος του Project VORIA, καλύπτοντας βασικές υποδομές και δραστηριότητες όπως το ξενοδοχείο, το θέατρο, το SPA, την εστίαση και τους χώρους στάθμευσης.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου για την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοδοτικής βάσης του έργου. Οι ιδιώτες μέτοχοι συμμετείχαν με κεφαλαιακές εισφορές, ενώ η ΕΤΑΔ συμμετείχε μέσω της εισφοράς του δικαιώματος επιφανείας στο Κτήμα Δηλαβέρη.

Οι προοπτικές για το 2026

Για την υφιστάμενη δραστηριότητα, η διοίκηση της North Star διατηρεί θετικές εκτιμήσεις για το 2026. Ο σχεδιασμός προβλέπει αύξηση τόσο των επισκέψεων όσο και των εσόδων κατά 7%-8%.

Στους βασικούς παράγοντες που αναμένεται να στηρίξουν την πορεία του Regency Casino Mont Parnes περιλαμβάνονται η διεύρυνση της πελατειακής βάσης VIP, η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και η δημιουργία νέου εστιατορίου.

Παράλληλα, στρατηγική προτεραιότητα παραμένει η σταδιακή διεύρυνση του μεριδίου της εταιρείας στην ελληνική αγορά, τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και επισκεψιμότητας, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Η North Star και το μετοχικό της σχήμα

Η North Star Ψυχαγωγική και Τουριστική Α.Ε., με διακριτικό τίτλο North Star Entertainment, αποτελεί τη μετεξέλιξη της πρώην «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και έχει σήμερα διπλό ρόλο: αφενός λειτουργεί το Regency Casino Mont Parnes και αφετέρου αποτελεί τον φορέα υλοποίησης της μετεγκατάστασης και ανάπτυξης του νέου συγκροτήματος στο Μαρούσι.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Κηφισιά και το μετοχικό της κεφάλαιο ανήκει κατά περίπου 51% στην Athens Resort Casino Α.Ε. Συμμετοχών και κατά περίπου 49% στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), δηλαδή στο Ελληνικό Δημόσιο.

Στην Athens Resort Casino συμμετέχει με ποσοστό 70% η Regency Entertainment, ενώ το υπόλοιπο 30% ανήκει στην Karenia Enterprises Company Limited, στην οποία συμμετέχουν οι οικογένειες Λασκαρίδη και Κόκκαλη.