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Μητσοτάκης: Ιστορική αναγνώριση για τον Όλυμπο η ένταξη στην UNESCO
Πολιτική
20:59 - 02 Οκτ 2026

Μητσοτάκης: Ιστορική αναγνώριση για τον Όλυμπο η ένταξη στην UNESCO

Reporter.gr Newsroom

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Στη σημασία της ένταξης του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αλλά και στις ευθύνες που συνεπάγεται η διεθνής αυτή αναγνώριση, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, στο Λιτόχωρο.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επίσημη ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO «μια στιγμή δικαίωσης για το εμβληματικό βουνό», επισημαίνοντας τη διαχρονική συμβολική και πολιτιστική του αξία, αλλά και τον φυσικό πλούτο της περιοχής.

«Κάθε φορά που βρίσκεται κανείς κοντά στον Όλυμπο νιώθει αμέσως ότι δεν συναντά απλώς το υψηλότερο βουνό της πατρίδας μας, αλλά νιώθει το δέος ενός συμβόλου του οικουμενικού πολιτισμού, όπου η ελληνική μυθολογία διασταυρώνεται με την παγκόσμια ιστορία και η φυσική ομορφιά με τη σπάνια βιοποικιλότητα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως σημείωσε, η ένταξη στον κατάλογο της UNESCO αναδεικνύει τον Όλυμπο όχι μόνο ως σημαντικό φυσικό και πολιτιστικό τοπόσημο της Ελλάδας, αλλά και ως χώρο με διεθνή σημασία.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη αναγνώριση συνοδεύεται από ευθύνες για τη διατήρηση και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Ολύμπου.

Με την ένταξη του Ολύμπου, η Ελλάδα διαθέτει πλέον, μαζί με τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος, τρία μικτά αγαθά στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, τα οποία αναγνωρίζονται για τη συνδυασμένη πολιτιστική και οικολογική τους αξία.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα για τη συνέχεια της προσπάθειας, σημειώνοντας ότι «για την πατρίδα μας υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορυφές που όλοι μαζί θα κατακτήσουμε».

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Πεζοπορία στα μονοπάτια του Ολύμπου

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε το μεσημέρι πεζοπορία σε ορεινά μονοπάτια του Ολύμπου, από τη θέση Πριόνια έως την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου.

Στη διαδρομή ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από πολίτες και επαγγελματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, συνεισφέροντας παράλληλα στην προστασία του φυσικού πλούτου και στην ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς την ξεχωριστή πολιτιστική και περιβαλλοντική σημασία του Ολύμπου.

Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με τους υπόλοιπους περιπατητές για τις δράσεις που απαιτούνται ώστε να διασφαλιστεί η ανάδειξη και η ήπια ανάπτυξη της περιοχής, με πλήρη σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στις ιδιαιτερότητες της ορεινότητας.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευσαν ο οδηγός Βασίλης Διαμαντόπουλος, η συνοδός βουνού Βάγια Μπουφέτι, η Λία Παπάζογλου, συνιδρυτής οργάνωσης κλιματικής δράσης που φροντίζει για την προστασία του βουνού και τη διάνοιξη – συντήρηση μονοπατιών, ο Γιώργος Αρζάνας, δημιουργός του Μουσείου Γεωλογικής Ιστορίας Ολύμπου στη Λεπτοκαρυά, η διαχειριστής του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» Μαρία Ζολώτα, η Διευθύντρια του Μετεωρολογικού Σταθμού Ολύμπου Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, ο Κωνσταντίνος Γκουντέλιας, τοπικός παραγωγός βρώσιμων λουλουδιών και ο Ειδικός Γραμματέας Ορεινών Περιοχών Δημήτρης Κυριαζής.

Στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος και ο Ηγούμενος Πατήρ Μάξιμος. Ο Ηγούμενος ξενάγησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στους χώρους του ναού και τους νέους ξενώνες για τη φιλοξενία προσκυνητών.

Ο Μητροπολίτης Κίτρους ευχαρίστησε προσωπικά τον Πρωθυπουργό για τη μέριμνα της κυβέρνησης ως προς την επιστροφή στη Μητρόπολη της Ιεράς Μονής Παναγίας Εισοδίων Θεοτόκου Πέτρας Ολύμπου, που αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, χαιρετίζοντας την απόφαση της πολιτείας.

Η επιστροφή της ιστορικής Μονής ολοκληρώθηκε πέρυσι με νομοθετική ρύθμιση, 100 χρόνια μετά τη μετατροπή της αρχικά σε θεραπευτήριο και στη συνέχεια σε νοσηλευτικό ίδρυμα για ψυχικά νοσήματα.

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