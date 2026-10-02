Ευρωαγορές: Ισχυρή αντίδραση των αγορών μετά τις πιέσεις – Στο +1,17% ο DAX

Σε ανοδική τροχιά επέστρεψαν την Παρασκευή 2/10 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ανακτώντας σημαντικό μέρος των απωλειών που προκάλεσε το ισχυρό sell-off των προηγούμενων συνεδριάσεων, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τα νέα δεδομένα για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη και την αμερικανική αγορά εργασίας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,75%, στις 631,34 μονάδες, ενώ στη Φρανκφούρτη ο DAX σημείωσε άνοδο 1,13%, 25.222,06 μονάδες.

Στο Παρίσι, ο CAC 40 κέρδισε 0,79%, στις 7.897,19 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,32%, στις 10.461,95 μονάδες.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι αγορές της περιφέρειας, με τον FTSE MIB στο Μιλάνο να καταγράφει κέρδη 0,49%, στις 50.483,21 μονάδες, και τον ισπανικό IBEX 35 να ενισχύεται κατά 0,42%, στις 19.085,30 μονάδες.

Πιέσεις σε Commerzbank και Puma

Σε επίπεδο μετοχών, η Commerzbank υποχώρησε κατά 0,63%, μετά την υποβάθμιση της σύστασης για τη μετοχή της από την RBC σε «sector perform» από «outperform».

Απώλειες 0,67% σημείωσε και η Puma, καθώς η Nike προειδοποίησε για μεγαλύτερη από την αναμενόμενη πτώση των εσόδων της για το σύνολο του έτους. Η αμερικανική εταιρεία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ασθενή ζήτηση στην Κίνα και αυξημένο ανταγωνισμό, εξέλιξη που επηρέασε το επενδυτικό κλίμα και για τον ευρωπαϊκό κλάδο αθλητικών ειδών.

Επιταχύνθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη

Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat έδειξαν σημαντική επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,8% σε ετήσια βάση, από 3,2% τον Αύγουστο, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2023. Η επίδοση ήταν υψηλότερη και από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών, που τοποθετούσαν τον πληθωρισμό στο 3,6%.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,6%, έναντι αύξησης 0,4% τον Αύγουστο.

Η ενέργεια αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα πίεσης, καθώς ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών της εκτιμάται στο 18,8%, από 14,3% τον Αύγουστο.

Στις υπηρεσίες, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,2%, από 3%, ενώ στις τιμές τροφίμων, αλκοόλ και καπνού επιταχύνθηκε στο 1,4%, από 1,1%. Αντίθετα, ο πληθωρισμός στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά υποχώρησε στο 1,1%, από 1,2%.

Παρά την έντονη άνοδο του γενικού δείκτη, οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις παρέμειναν σχετικά περιορισμένες. Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις πιο ευμετάβλητες κατηγορίες της ενέργειας και των τροφίμων, αυξήθηκε οριακά στο 2,5% από 2,4%, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Απογοήτευσαν τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ, τα στοιχεία για την αγορά εργασίας τον Σεπτέμβριο ήταν αισθητά ασθενέστερα των προσδοκιών.

Η αμερικανική οικονομία δημιούργησε μόλις 29.000 νέες θέσεις εργασίας, έναντι πρόβλεψης για 84.000, ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,2%, από 4,1% τον προηγούμενο μήνα.

Τα στοιχεία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τις αγορές, καθώς έρχονται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve. Οι επενδυτές επανεκτιμούν πλέον τις επόμενες κινήσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, με τα νέα δεδομένα από την αγορά εργασίας να αποτελούν σημαντικό παράγοντα στις προσδοκίες για την πορεία των επιτοκίων.