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Ζαχάροβα: Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου στερεί από την Ευρώπη την ελευθερία της
Ειδήσεις
18:41 - 26 Ιαν 2026

Ζαχάροβα: Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου στερεί από την Ευρώπη την ελευθερία της

Reporter.gr Newsroom
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Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σχολίασε με έντονο ύφος τη Δευτέρα την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από την 1η Ιανουαρίου 2027 και φυσικού αερίου μέσω αγωγών από τις 30 Σεπτεμβρίου 2027.

«Είναι δύσκολο να πούμε αν πρόκειται για ικανοποιημένους υποτελείς ή δυστυχισμένους σκλάβους. Ο χρόνος θα δείξει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έχουν παραιτηθεί από την ελευθερία τους», δήλωσε η Ζαχάροβα σε συνέντευξη στο τηλεοπτικό κανάλι Zvezda, εκφράζοντας την έντονη αντίθεση της Μόσχας στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απόφαση των υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υιοθετήθηκε κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες σήμερα, με τη Σλοβακία και την Ουγγαρία να καταψηφίζουν. Το μέτρο καθιστά δεσμευτική την υπόσχεση της ΕΕ να περιορίσει τις ενεργειακές σχέσεις με τη Ρωσία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Πριν από τον πόλεμο, η Ρωσία προμήθευε περισσότερο από το 40% του φυσικού αερίου της ΕΕ. Το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί στο 13% περίπου το 2025, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ένωσης, αντανακλώντας την προσπάθεια της Ευρώπης να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές πηγές της.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκοί ηγέτες εξακολουθούν να δίνουν προτεραιότητα στη διατήρηση της αξιοπρέπειας της ΕΕ στις διεθνείς σχέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βεβέρ, είχε αναφερθεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός στις πρόσφατες απαιτήσεις των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει «δυστυχισμένος σκλάβος» των μεγάλων δυνάμεων.

Η απόφαση για απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές πολιτικές κινήσεις της ΕΕ στον ενεργειακό τομέα τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία και παράλληλα σηματοδοτώντας την επιμονή της Ευρώπης στον περιορισμό της εξάρτησης από τη Ρωσία.

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