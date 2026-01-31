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Ιράν: Ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς
Ειδήσεις
15:06 - 31 Ιαν 2026

Ιράν: Ισχυρή έκρηξη στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς

Reporter.gr Newsroom
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Στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σήμερα (Σάββατο, 31/1), προκαλώντας τραυματισμούς, σύμφωνα με αναφορές από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία δεν έχουν μεταδώσει μέχρι στιγμής παραπάνω πληροφορίες για τις αιτίες της έκρηξης.   

Όπως μετέδωσε το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε δύο ορόφους ενός οκταώροφου κτιρίου, καθώς και σε αυτοκίνητα και καταστήματα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα συνεργεία διάσωσης και πυροσβέστες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης αντέκρουσαν τις φήμες που ανέφεραν ότι ο στόχος της επίθεσης ήταν ο Αλιρεζά Τανγκσίρι, διοικητής του Ναυτικού τους.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, επικαλούμενο πληροφορίες από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι οι φήμες περί απόπειρας εναντίον του Τανγκσίρι είναι εντελώς αναληθείς.

Υπενθυμίζεται ότι οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης προγραμματίζουν ασκήσεις με πραγματικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ στις 1 και 2 Φεβρουαρίου.

Η έκρηξη συνέβη σε μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο για το Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στείλει αρμάδα πλοίων στην περιοχή, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει ότι όλες οι επιλογές παραμένουν ανοιχτές αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.

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