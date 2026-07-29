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ΕΣΕΕ: Δικαίωση για τη γουνοποιία η εξαίρεση των ρωσικών sable από τις κυρώσεις της ΕΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ
13:38 - 29 Ιουλ 2026

ΕΣΕΕ: Δικαίωση για τη γουνοποιία η εξαίρεση των ρωσικών sable από τις κυρώσεις της ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτρέψει τη συνέχιση των εισαγωγών ρωσικών δερμάτων sable, στο πλαίσιο του 21ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αποτελεί μια σημαντική δικαίωση των συντονισμένων πρωτοβουλιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και επιβεβαιώνει τις πάγιες θέσεις της ελληνικής γουνοποιίας, αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΣΕΕ.   

Παρά το γεγονός ότι μόλις πριν από λίγους μήνες είχε επιβληθεί γενική απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικών γουνών, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ότι τα δέρματα sable είναι πρακτικά αδύνατο να αντικατασταθούν από άλλες αγορές. Η εξαίρεση, που ζητήθηκε από την Ελλάδα και την Ιταλία, επιβεβαιώνει ότι οι αρχικές αποφάσεις δεν είχαν λάβει επαρκώς υπόψη τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και τις ανάγκες της ευρωπαϊκής μεταποιητικής βιομηχανίας, τονίζεται.

Η θετική αυτή εξέλιξη αποτελεί αποτέλεσμα των συνεχών και συντονισμένων ενεργειών της ΕΣΕΕ, όπου σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, κ. Απόστολο Τσούκα, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Νεκτάριο Ελμαλόγλου, και την Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς, κα Μαρία Μιχαλοπούλου, ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιών προς την ελληνική κυβέρνηση και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, συνεχείς επαφές και ουσιαστικό συντονισμό με τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς φορείς, η ΕΣΕΕ ανέδειξε τις σοβαρές επιπτώσεις που θα προκαλούσε η πλήρης απαγόρευση των εισαγωγών στην ελληνική γουνοποιία, στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, στην απασχόληση και συνολικά στην οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνει ότι η τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία και η υπεύθυνη θεσμική εκπροσώπηση μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα, επισημαίνεται.

Η ΕΣΕΕ προσθέτει πως:

Η ελληνική γουνοποιία είχε από την πρώτη στιγμή προειδοποιήσει ότι οι οριζόντιες κυρώσεις θα οδηγούσαν σε σοβαρές επιπτώσεις για έναν εξαγωγικό κλάδο με υψηλή προστιθέμενη αξία, χιλιάδες θέσεις εργασίας και καθοριστική συμβολή στις τοπικές οικονομίες, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία. Οι σημερινές εξελίξεις αποδεικνύουν ότι οι ανησυχίες αυτές ήταν απολύτως βάσιμες. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική εξαίρεση. Αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση ότι η ευρωπαϊκή πολιτική κυρώσεων οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες στρατηγικών παραγωγικών κλάδων, ώστε να μη δημιουργούνται δυσανάλογες επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή παραγωγή και ανταγωνιστικότητα.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης δήλωσε: «Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μια σημαντική δικαίωση των προσπαθειών που καταβάλαμε το τελευταίο διάστημα σε συνεργασία με όλους τους φορείς της ελληνικής γουνοποιίας. Από την πρώτη στιγμή υποστηρίξαμε ότι οι οριζόντιες κυρώσεις, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της παραγωγής και της αγοράς, θα έπλητταν άδικα έναν ιστορικό και εξωστρεφή κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Με τεκμηριωμένες προτάσεις, συνεχείς παρεμβάσεις και συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, εργαστήκαμε ώστε η φωνή της ελληνικής επιχειρηματικότητας να ακουστεί στις Βρυξέλλες. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύει ότι όταν οι ελληνικές θέσεις παρουσιάζονται με σοβαρότητα, επιχειρήματα και ενότητα, μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά τις ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Ειδικότερα θα ανταποκριθούμε στην αγωνία του εμπορικού κόσμου της Καστοριάς που εκπέμπει SOS και θα προωθήσουμε τα ειδικά αιτήματα του του Εμπορικού Συλλόγου που επισημαίνει ότι η κρίση της γουνοποιίας έχει επεκταθεί σε ολόκληρη την τοπική αγορά, επηρεάζοντας το εμπόριο, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την προώθηση της άμεσης λήψης μέτρων στήριξης του συνόλου της τοπικής επιχειρηματικότητας, διεκδικώντας την ένταξη της Καστοριάς σε ειδικό καθεστώς χαμηλού ΦΠΑ. Όπως επίσης τη μείωση του ενεργειακού κόστους, τόσο στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης όσο και στα επαγγελματικά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος επιβαρύνει δυσανάλογα τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η τόνωση της τοπικής αγοράς.»

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