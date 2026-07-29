Παπαθανάσης: Στο επίκεντρο τα κλειστά ακίνητα για το «Ανακαινίζω» - Νέα χρηματοδότηση για μικρές επιχειρήσεις

Τη δέσμευση ότι η Ελλάδα θα αξιοποιήσει πλήρως τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής και ενεργειακής πίεσης, εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤNews.

Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», τονίζοντας ότι βασική προτεραιότητα αποτελεί η επιστροφή των κλειστών κατοικιών στην αγορά, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», στη χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων, αλλά και στις επόμενες κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο κ. Παπαθανάσης απέρριψε τις αιτιάσεις περί καθυστερήσεων στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αξιοποίηση των πόρων.

«Δεν θα απολέσουμε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να πετυχαίνει τους στόχους της και να υλοποιεί τις μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, το δανειακό σκέλος του προγράμματος έχει ήδη ολοκληρωθεί με πλήρη απορρόφηση, ενώ το τελευταίο αίτημα πληρωμής για το σκέλος των επιχορηγήσεων αναμένεται να κατατεθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν ήδη ορατό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών.

«Τα νέα λεωφορεία, οι ανακαινίσεις νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, οι διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία και οι σημαντικές υποδομές που υλοποιούνται είναι η απόδειξη ότι οι πόροι κατευθύνονται σε έργα που βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών», σημείωσε.

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Προτεραιότητα τα κλειστά σπίτια στο πρόγραμμα “Ανακαινίζω”

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο αναπληρωτής υπουργός στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η ενεργοποίηση χιλιάδων ακινήτων που παραμένουν κλειστά.

Όπως ανέφερε, οι αιτήσεις για τις κατοικίες που είναι ήδη ανοιχτές ολοκληρώνονται την Παρασκευή, ενώ για τις κλειστές κατοικίες η προθεσμία παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου.

«Τα κλειστά σπίτια είναι η απόλυτη προτεραιότητα, γιατί θέλουμε να επιστρέψουν στην αγορά και να αυξηθεί το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί περίπου 7.500 κλειστές κατοικίες, με τον στόχο να ανέρχεται στις 8.000 έως 10.000.

«Όλα τα επιλέξιμα κλειστά σπίτια θα χρηματοδοτηθούν. Ακόμη και αν κάποιος έχει δύο ή τρία κλειστά ακίνητα, θα μπορεί να λάβει επιδότηση για όλα, υπό την προϋπόθεση ότι θα τα διαθέσει στην αγορά ή θα τα χρησιμοποιήσει για ιδιοκατοίκηση», δήλωσε.

Ο κ. Παπαθανάσης διευκρίνισε ότι το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και το 90%, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να ανέλθει ακόμη και στο 95%.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα ακίνητα που θα διατεθούν προς ενοικίαση θα πρέπει να παραμείνουν στην αγορά για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενώ για την πρώτη τριετία θα ισχύει σταθερό ενοίκιο.

Παραμένει ανοιχτό το «Σπίτι μου ΙΙ»

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», ο υπουργός ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα παραμένει ενεργή έως τις 31 Αυγούστου.

Όπως ανέφερε, περίπου 14.000 δικαιούχοι έχουν ήδη προχωρήσει στην υπογραφή συμβάσεων, ενώ συνολικά, μαζί με το πρώτο πρόγραμμα «Σπίτι μου», περίπου 24.000 πολίτες έχουν αποκτήσει κατοικία.

«Οι πολίτες αυτοί κατάφεραν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι με μηνιαία δόση χαμηλότερη από ένα αντίστοιχο ενοίκιο», ανέφερε.

Νέα χρηματοδότηση για μικρές επιχειρήσεις

Ο αναπληρωτής υπουργός προανήγγειλε επίσης την επανεκκίνηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, με επιπλέον κεφάλαια ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Όπως εξήγησε, η νέα χρηματοδοτική δράση αναμένεται να κινητοποιήσει συνολικά περίπου 300 εκατ. ευρώ σε νέα δάνεια προς μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα θα προβλέπει επιδότηση επιτοκίου έως 40%, καθώς και κρατική εγγύηση έως 80% του δανείου, με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.

Παρέμβαση για τις τιμές των καυσίμων

Για την ενεργειακή κρίση και την πορεία των τιμών των καυσίμων, ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τα νοικοκυριά όσο απαιτούν οι συνθήκες.

«Η στήριξη θα συνεχιστεί όσο υπάρχει ανάγκη. Ήδη έχει ανακοινωθεί ενίσχυση για τον Αύγουστο και θα αξιολογούμε συνεχώς την κατάσταση στις διεθνείς αγορές», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τυχόν νέα μέτρα θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη των διεθνών τιμών ενέργειας και των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Σε ό,τι αφορά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο υπουργός τόνισε ότι θα κινούνται μέσα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Όπως είπε, προτεραιότητα θα δοθεί στη στήριξη των ευάλωτων πολιτών, των οικογενειών και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

«Οι παρεμβάσεις θα είναι στοχευμένες και θα λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες της οικονομίας», σημείωσε.

Για την υπόθεση Κυριαζίδη

Τέλος, αναφερόμενος στην παραπομπή του βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε ότι «έχουν ήδη υπάρξει συνέπειες» και πως η υπόθεση θα ακολουθήσει τη θεσμική διαδικασία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση απορρίπτει κάθε μορφή προσβλητικού ή κακοποιητικού λόγου στον δημόσιο διάλογο.

«Η ίδια στάση πρέπει να ισχύει για όλους τους πολιτικούς χώρους και για κάθε μορφή ρητορικής που ξεπερνά τα όρια», ανέφερε.