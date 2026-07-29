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Η Πειραιώς φέρνει τη GenAI στις τάξεις: 1.044 εκπαιδευτικοί στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15:16 - 29 Ιουλ 2026

Η Πειραιώς φέρνει τη GenAI στις τάξεις: 1.044 εκπαιδευτικοί στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς, ολοκληρώθηκε ο 2ος κύκλος του προγράμματος GenAI Empowered Educators, ενδυναμώνοντας 1.044 εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα για την υπεύθυνη αξιοποίηση της GenAI στην εκπαίδευση.

Η Πειραιώς, στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας EQUALL, υποστήριξε για δεύτερη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών «GenAI Empowered Educators», το οποίο υλοποιήθηκε από το The Tipping Point και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Με διπλάσιο αριθμό συμμετεχόντων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, το πρόγραμμα επιβεβαίωσε την αυξανόμενη ανάγκη της εκπαιδευτικής κοινότητας για ουσιαστική επιμόρφωση στην αξιοποίηση της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI).

Συνολικά 1.044 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων συμμετείχαν στο πρόγραμμα, με πάνω από το 67% να υπηρετεί σε σχολεία της Περιφέρειας, από την Αλεξανδρούπολη έως τα Κουφονήσια. Το πρόγραμμα έφερε σύγχρονη επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε νησιωτικές, απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση σε νέες γνώσεις και δεξιότητες, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση.

Μέσα από βιωματική εκπαίδευση και εφαρμογή σε πραγματικά εκπαιδευτικά σενάρια, οι συμμετέχοντες/ουσες απέκτησαν πρακτικά εργαλεία για να αξιοποιούν την GenAI με δημιουργικότητα, υπευθυνότητα και παιδαγωγική στόχευση. Παράλληλα, ανέπτυξαν την ικανότητα να αξιολογούν κριτικά τα αποτελέσματα που παράγουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, να αναγνωρίζουν τους περιορισμούς τους και να τα ενσωματώνουν με τρόπο που ενισχύει, και δεν υποκαθιστά, τον ρόλο του εκπαιδευτικού.

Η επίδραση του προγράμματος αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση των συμμετεχόντων/ουσών: το 97,4% των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι πλέον αισθάνεται έτοιμο να αξιοποιήσει δημιουργικά και υπεύθυνα την GenAI στη διδασκαλία, ενώ το 97,2% θεωρεί ότι το πρόγραμμα συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του ρόλου του εκπαιδευτικού. Χαρακτηριστικά, ένας συμμετέχων δάσκαλος στην Κρήτη ανέφερε: «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού όχι μόνο δεν υποβαθμίζεται, αλλά γίνεται πιο κρίσιμος: είμαι εγώ που ορίζω το παιδαγωγικό πλαίσιο, ελέγχω την εγκυρότητα των πληροφοριών και διασφαλίζω τη συμβατότητα με τις αξίες και τις ανάγκες των μαθητών μου».

Η αξία της επιμόρφωσης αποτυπώθηκε και μέσα στις σχολικές αίθουσες. Οι εκπαιδευτικοί σχεδίασαν και υλοποίησαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες με την υποστήριξη εργαλείων GenAI, στις οποίες συμμετείχαν 28.791 μαθητές και μαθήτριες. Οι δραστηριότητες ενίσχυσαν τη συμμετοχή των παιδιών, υποστήριξαν την επίτευξη των μαθησιακών στόχων και συνέβαλαν στη δημιουργία ενός πιο δημιουργικού, διαδραστικού και συμπεριληπτικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Παράλληλα, το 93,2% των εκπαιδευτικών δηλώνει πλέον περισσότερο προετοιμασμένο να καθοδηγήσει τους μαθητές και τις μαθήτριές του στην υπεύθυνη χρήση εργαλείων GenAI.

Όπως σημείωσε εκπαιδευτικός Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ): «Οι εκπαιδευτικοί ακούμε συνέχεια για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά κανείς δεν μας είχε δείξει στην πράξη πώς να τη χρησιμοποιούμε. Το πρόγραμμα μας βοήθησε να ξεπεράσουμε τον φόβο για την τεχνολογία και να κάνουμε το μάθημα πιο σύγχρονο».

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η συνεργασία της Πειραιώς, του The Tipping Point και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) επενδύει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ως βασικών φορέων αλλαγής. Εξοπλίζοντάς τους με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, το πρόγραμμα συμβάλλει, ώστε οι δυνατότητες της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI) να αξιοποιούνται με υπευθυνότητα, παιδαγωγική αξία και ουσιαστικό όφελος για τους μαθητές και τις μαθήτριες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

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