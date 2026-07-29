Ο Τραμπ συμπαθεί τους νικητές και πλέον βλέπει με... άλλο μάτι τον Ζελένσκι

Εντυπωσιασμένος από τις επιτυχίες της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης, ο Ντόναλντ Τραμπ βλέπει πλέον πιο θετικά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Για περισσότερο από έναν χρόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ επέμενε σε ιδιωτικές συνομιλίες με συμβούλους του ότι η Ουκρανία έχανε τον πόλεμο. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες ο πρόεδρος έχει εκφράσει νέα αισιοδοξία για την Ουκρανία και τον ηγέτη της, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με ανθρώπους που έχουν συνομιλήσει μαζί του. Όπως ανέφεραν στη Wall Street Journal, ο Τραμπ έχει εντυπωσιαστεί από την ανθεκτικότητα του Ζελένσκι, καθώς η Ουκρανία μεταφέρει πλέον τις επιχειρήσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Η μεταστροφή αυτή ακολούθησε σειρά συναντήσεων στο περιθώριο διεθνών συνόδων κορυφής, όπου ο Ουκρανός πρόεδρος επιχείρησε να κερδίσει τη συμπάθεια του Τραμπ, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας Ευρωπαίων ηγετών να βελτιώσουν τις σχέσεις τους. Ο Τραμπ έχει επίσης εκφράσει τον θαυμασμό του για τη βιομηχανία drones της Ουκρανίας, ιδιαίτερα για την ικανότητά της να αντιμετωπίζει τα ίδια μη επανδρωμένα αεροσκάφη που αντιμετωπίζουν πλέον και οι Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο Τραμπ συμπαθεί τους νικητές — και, κατά την εκτίμησή του, ο Ζελένσκι μοιάζει ολοένα και περισσότερο με έναν από αυτούς.

«Έχουμε αναπτύξει πραγματικά μια καλή σχέση. Δύσκολο να το πιστέψει κανείς, έτσι δεν είναι;» δήλωσε ο Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι στην Τουρκία τον Ιούλιο.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή αλλαγή στην πορεία των σχέσεων των δύο ανδρών, οι οποίες κάποτε φαίνονταν ανεπανόρθωτα διαταραγμένες. Πέρυσι, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον Ζελένσκι δικτάτορα, είχε επικρίνει την ηγεσία του και τον είχε επιπλήξει δημοσίως κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα τεταμένης συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο. Λίγες ημέρες αργότερα, είχε παγώσει κάθε στρατιωτική βοήθεια και ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία, ενώ στη συνέχεια δίστασε να εγκρίνει πρόσθετη βοήθεια προς τη δοκιμαζόμενη χώρα.

Το κατά πόσο η νέα εκτίμηση του Τραμπ προς τον Ζελένσκι θα διατηρηθεί παραμένει αβέβαιο. Άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στον Τραμπ επισημαίνουν ότι οι απόψεις του συχνά αλλάζουν γρήγορα, ενώ υπενθυμίζουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει στο παρελθόν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικός στο να παρουσιάζει τις θέσεις του στον Τραμπ και σε ορισμένους από τους συνεργάτες του.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο πρόεδρος και η ομάδα του παραμένουν προσηλωμένοι σε έναν εποικοδομητικό ρόλο για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, συνομιλώντας και με τις δύο πλευρές. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει πως μπορεί να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του ως αντίπαλος της αμερικανικής εμπλοκής σε ξένες συγκρούσεις και με βαθιά δυσπιστία απέναντι στην Ουκρανία. Είχε υποστηρίξει ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο μέσα σε 24 ώρες, όμως έκτοτε έχει αναγνωρίσει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να το πετύχει.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι ο Πούτιν δεν έχει αλλάξει τον στρατηγικό του στόχο να υποτάξει την Ουκρανία, παρά τις τεράστιες απώλειες στο πεδίο της μάχης και τις ολοένα εντονότερες ουκρανικές επιθέσεις με drones, οι οποίες έχουν φτάσει μέχρι και τη Σιβηρία.

Αρχικά, ο Τραμπ πίστευε ότι ο ρωσικός στρατός θα υπερίσχυε της Ουκρανίας. Πλέον όμως βλέπει τον Πούτιν με λιγότερο ευνοϊκό τρόπο, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τις απόψεις του. Ο Τραμπ έχει πει στον Πούτιν ότι επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου, επικαλούμενος τις τεράστιες απώλειες και των δύο πλευρών.

Οι απόψεις του Τραμπ για τον πόλεμο διαμορφώθηκαν και μέσα από λιγότερο συμβατικούς διαύλους. Εντυπωσιάστηκε από τον Ουκρανό παγκόσμιο πρωταθλητή πυγμαχίας Όλεξαντρ Ούσικ, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο Οβάλ Γραφείο τον περασμένο μήνα, πριν από αγώνα του UFC στον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με παριστάμενους, ο Ούσικ είπε στον Τραμπ ότι οι Ουκρανοί είναι μαχητές και νικητές.

Ο Ούσικ του χάρισε ένα υπογεγραμμένο γάντι πυγμαχίας και οι δύο άνδρες συζήτησαν για την κοινή τους εκτίμηση προς τον αείμνηστο Μοχάμεντ Άλι, με τον οποίο ο Ούσικ μοιράζεται την ίδια ημερομηνία γέννησης. Με σπαστά αγγλικά, περιέγραψε πώς η οικογένειά του βρέθηκε υπό βομβαρδισμό στο Κίεβο. Κάποια στιγμή, ο Τραμπ τον ρώτησε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους Ρώσους και τους Ουκρανούς. Ο Ούσικ έδειξε το κεφάλι και την καρδιά του, λέγοντας ότι εκεί βρίσκονται οι διαφορές.

Ο Τραμπ έχει επίσης συνομιλήσει πρόσφατα αρκετές φορές τηλεφωνικά με τη συντηρητική ακτιβίστρια Λόρα Λούμερ, η οποία άλλαξε τη μέχρι πρότινος έντονα επικριτική στάση της απέναντι στην Ουκρανία, μετά από ταξίδι στο Κίεβο και συνέντευξη με τον Ζελένσκι. Η ίδια εξήγησε ότι είχε παραπλανηθεί από τη ρωσική προπαγάνδα και χαρακτήρισε τον Ζελένσκι «ηγέτη σε καιρό πολέμου» και «απαραίτητο σύμμαχο».

Στη συνέντευξή του στη Λούμερ, ο Ζελένσκι μίλησε για μια καθοριστική στιγμή στις σχέσεις του με τον Τραμπ, όταν οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στο Βατικανό, στην κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου. Όπως είπε, μέσα σε 15 έως 20 λεπτά «άλλαξαν οι σχέσεις τους». Υποστήριξε ότι τόνισε στον Τραμπ το ανθρώπινο κόστος που θα συνεχιζόταν εάν δεν επιτυγχανόταν κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία.

Και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, έχουν συνομιλήσει επανειλημμένα με τον Τραμπ για τα οφέλη της στήριξης προς την Ουκρανία.

Καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, η Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε υπερδύναμη στην παραγωγή στρατιωτικών drones. Από περίπου 5.000 drones ετησίως το 2022, έφτασε να παράγει εκατομμύρια το 2026, σύμφωνα με στοιχεία της ουκρανικής κυβέρνησης. Η εκτεταμένη χρήση drones έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανατροπή των ισορροπιών απέναντι στη Ρωσία, παρά την αριθμητική και βιομηχανική υπεροχή της τελευταίας.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, ο Τραμπ έχει δηλώσει κατ' ιδίαν ότι εντυπωσιάστηκε από την αποτελεσματική χρήση των drones από την Ουκρανία. Οι Ουκρανοί αντιμετωπίζουν επιτυχώς τα ιρανικής κατασκευής drones αυτοκτονίας Shahed, δηλαδή το ίδιο είδος απειλής που αντιμετωπίζουν πλέον οι αμερικανικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους στη Μέση Ανατολή, την ώρα που τα αποθέματα αντιαεροπορικής άμυνας μειώνονται.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Ουκρανία έπληξε πλοία που μετέφεραν όπλα από το Ιράν προς τη Ρωσία μέσω της Κασπίας Θάλασσας, επιδεικνύοντας μια νέα ικανότητα να πλήττει κρίσιμες γραμμές ανεφοδιασμού της Τεχεράνης προς έναν από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς της εταίρους — μια εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την εκτίμηση του Τραμπ για τις επιδόσεις της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης.