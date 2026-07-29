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ΟΠΕΚΑ: 276.036.591,42 ευρώ καταβάλλονται την Πέμπτη 30/07 για τα επιδόματα Ιουλίου
Οικονομία
15:28 - 29 Ιουλ 2026

ΟΠΕΚΑ: 276.036.591,42 ευρώ καταβάλλονται την Πέμπτη 30/07 για τα επιδόματα Ιουλίου

Reporter.gr Newsroom
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Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ενημερώνει ότι την Πέμπτη 30/07/2026 θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Ιούλιο έτους 2026, συνολικού ύψους  276.036.591,42 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

  • Επίδομα Παιδιού: 434.267 δικαιούχοι – 89.778.379,39 ευρώ
  • Επίδομα Στέγασης: 166.533 δικαιούχοι – 19.772.469,48 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 144.354 δικαιούχοι – 32.837.417,46 ευρώ
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 593 δικαιούχοι – 138.771,13 ευρώ
  • Αναπηρικά: 193.033 δικαιούχοι – 100.735.408,56 ευρώ
  • Επίδομα Ομογενών: 4.858 δικαιούχοι – 172.648,43 ευρώ
  • Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.597 δικαιούχοι – 4.565.773,09 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.909 δικαιούχοι – 10.258.341,04 ευρώ
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 463 δικαιούχοι – 158.894,29 ευρώ
  • Έξοδα Κηδείας: 86 δικαιούχοι – 68.800 ευρώ
  • Επίδομα Γέννησης: 9.046 δικαιούχοι – 11.927.150 ευρώ
  • Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 7 δικαιούχοι – 3.300 ευρώ
  • Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι– 230.121,62 ευρώ
  • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ
  • Ευάλωτοι Οφειλέτες: 404 δικαιούχοι – 42.521,37 ευρώ
  • Επίδομα Αναδοχής: 640 δικαιούχοι – 493.830,90 ευρώ
  • Επαγγελματική αναδοχή: 8 δικαιούχοι – 14.800 ευρώ
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.396 δικαιούχοι – 1.884.833,72 ευρώ
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 12.196 δικαιούχοι – 2.936.130,94 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 1.007.152

Σύνολο καταβολών: 276.036.591,42 ευρώ

Υπενθυμίζουμε ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Για περισσότερες πληροφορίες ανά επίδομα ακολουθήστε τους συνδέσμους:

– Επίδομα Παιδιού εδώ

– Επίδομα Στέγασης εδώ

– Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα εδώ

– Προνοιακά Επιδόματα Ατόμων με Αναπηρία εδώ

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων εδώ

– Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων εδώ

– Έξοδα Κηδείας εδώ

– Επίδομα Γέννησης εδώ

– Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών εδώ

– Κόκκινα Δάνεια εδώ

– Επίδομα Αναδοχής εδώ

– Επίδομα Επαγγελματικής Αναδοχής εδώ

– Προσωπικός Βοηθός εδώ

– Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας εδώ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για ό,τι δικαιούστε.

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