ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για τους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, από τη ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης και επιλογής των παιδιών που θα φιλοξενηθούν χωρίς κόστος στους 28 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τη σχολική περίοδο 2026-2027.

Οι πίνακες έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ και έχουν διαμορφωθεί ξεχωριστά για κάθε βρεφονηπιακό σταθμό. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι τρεις κατηγορίες υποψηφίων: τα παιδιά που επιλέχθηκαν, εκείνα που εντάσσονται στον πίνακα αναπληρωματικών, καθώς και οι αιτήσεις που απορρίφθηκαν.

Η διαδικασία αξιολόγησης αφορά τρεις ηλικιακές ομάδες:

Βρέφη Α , από 6 μηνών έως 1,5 έτους,

, από 6 μηνών έως 1,5 έτους, Προνήπια , από 1,5 έως 2,5 ετών,

, από 1,5 έως 2,5 ετών, Νήπια, από 2,5 ετών έως την ηλικία έναρξης της προσχολικής εκπαίδευσης.

Εξαίρεση αποτελεί ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Ιλίου, όπου προβλέπεται η φιλοξενία παιδιών ηλικίας από 16 μηνών έως 2,5 ετών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, ο φορέας συμμετέχει και στη δράση που αφορά την ενίσχυση της ένταξης των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση, αλλά και τη διευκόλυνση της πρόσβασης παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.

Δικαιούχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ΕΕΤΑΑ Α.Ε., ενώ η χρηματοδότησή της προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οι γονείς που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα. Όσοι εξασφαλίσουν voucher έχουν τη δυνατότητα να το καταθέσουν άμεσα σε έναν από τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ.

Οι ιδιόκτητες δομές της Υπηρεσίας λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Ιουλίου, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με ωράριο λειτουργίας 06:45 έως 16:00, και φιλοξενούν παιδιά ηλικίας από έξι μηνών έως τεσσάρων ετών.

Στους σταθμούς εφαρμόζεται καθημερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, που αποσκοπεί στην ψυχοσωματική ανάπτυξη και την εκπαιδευτική ενίσχυση των παιδιών. Η φιλοξενία παρέχεται δωρεάν, ενώ η επιλογή των δικαιούχων γίνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.