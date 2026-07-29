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Ερντογάν: «Ιστορικό βήμα» η συμφωνία με το Ιράκ για 1 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως
Ειδήσεις
11:57 - 29 Ιουλ 2026

Ερντογάν: «Ιστορικό βήμα» η συμφωνία με το Ιράκ για 1 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως

Reporter.gr Newsroom
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Τουρκία και Ιράκ ανοίγουν νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή τους συνεργασία, με επίκεντρο το πετρέλαιο του Κιρκούκ  και στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και των στρατηγικών δεσμών των δύο χωρών. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η κρατική εταιρεία Turkish Petroleum (TPAO) θα αποκτήσει ποσοστό 15% στην BP Energy Company of Kirkuk Limited, η οποία διαχειρίζεται το σημαντικό πετρελαϊκό κοίτασμα του Κιρκούκ στο βόρειο Ιράκ.

Οι ανακοινώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στην Άγκυρα με τον πρωθυπουργό του Ιράκ, Αλί αλ-Ζαΐντι, όπου ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλυψε ότι, βάσει του νέου πλαισίου συνεργασίας, η Τουρκία θα μπορεί να προμηθεύεται έως και 1 εκατομμύριο βαρέλια ιρακινού πετρελαίου ημερησίως.

«Ναι, αυτό είναι σωστό. Μόλις μεταφέρουμε 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου από το γειτονικό μας Ιράκ, αυτό θα καλύψει τις ανάγκες μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμφωνίας για την ενεργειακή επάρκεια της Τουρκίας.

Νέο πλαίσιο μετά τη λήξη της συμφωνίας για τον αγωγό Κιρκούκ – Τσεϊχάν

Η επίσκεψη του Ιρακινού πρωθυπουργού στην τουρκική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη λήξη, στις 27 Ιουλίου, της συμφωνίας του 1975 που ρύθμιζε τη λειτουργία του αγωγού Κιρκούκ–Τσεϊχάν, μέσω του οποίου το ιρακινό αργό πετρέλαιο μεταφερόταν στον τουρκικό τερματικό σταθμό στη Μεσόγειο.

Αντί να προχωρήσει σε ανανέωση της υφιστάμενης συμφωνίας, η Άγκυρα επέλεξε να διαμορφώσει ένα νέο μοντέλο ενεργειακής συνεργασίας με τη Βαγδάτη, επιδιώκοντας μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική σχέση που θα εκτείνεται πέρα από τη διαχείριση του συγκεκριμένου αγωγού.

Παράλληλα, οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών δεν περιορίστηκαν μόνο στην ενέργεια. Στην ατζέντα βρέθηκαν επίσης ζητήματα ασφάλειας, εμπορίου, μεταφορών, διαχείρισης υδάτινων πόρων και περιφερειακής συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας τη βούληση Άγκυρας και Βαγδάτης να διευρύνουν τη διμερή τους συνεργασία.

Στρατηγική διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών

Αναλυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική της Τουρκίας για τη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού και τη μείωση της εξάρτησης από άλλες αγορές, ενώ παράλληλα ενισχύει τη γεωπολιτική συνεργασία με το Ιράκ.

Ο συντονιστής σύνταξης της Daily Sabah, Mehmet Celik, σχολιάζοντας τη συμφωνία στο Al Jazeera, υποστήριξε ότι η σημασία της υπερβαίνει κατά πολύ τον ενεργειακό τομέα. Όπως ανέφερε, η νέα συνεργασία συνδέεται με ζητήματα ασφάλειας, περιφερειακής σταθερότητας και κοινών αναπτυξιακών έργων, τα οποία αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα στη σημερινή συγκυρία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κρίση στα Στενά του Ορμούζ και οι διαταραχές στις διεθνείς ενεργειακές ροές καθιστούν ακόμη πιο ελκυστικές τις τουρκικές προτάσεις για εναλλακτικούς ενεργειακούς και εμπορικούς διαδρόμους, ενισχύοντας τις φιλοδοξίες της Άγκυρας να εξελιχθεί σε βασικό ενεργειακό κόμβο μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ευρώπης.

{https://x.com/RTErdogan/status/2082179281505980621}

Η ανάρτηση Ερντογάν

Μετά τις συνομιλίες, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, τη συμφωνία με το Ιράκ ως ένα «ιστορικό βήμα» για τις σχέσεις των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα.

Ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε ότι η συνεργασία Άγκυρας και Βαγδάτης δεν περιορίζεται μόνο στην ενέργεια, αλλά επεκτείνεται και στους τομείς της άμυνας, των μεταφορών και των υποδομών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Development Road Project, το φιλόδοξο έργο που προβλέπει τη σύνδεση του Περσικού Κόλπου με την Ευρώπη μέσω του Ιράκ και της Τουρκίας, υπογραμμίζοντας ότι οι σημερινές γεωπολιτικές εξελίξεις αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη στρατηγική σημασία του συγκεκριμένου διαδρόμου για το διεθνές εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια.

{https://x.com/RTErdogan/status/2082164257525813533}

Τελευταία τροποποίηση στις 29/07/2026 - 12:01
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