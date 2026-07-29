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Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει διμέτωπο, μάχεται μόνον απέναντι στη ΝΔ
Πολιτική
14:56 - 29 Ιουλ 2026

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει διμέτωπο, μάχεται μόνον απέναντι στη ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, την Τετάρτη (29/7) από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ενώ παράλληλα άσκησε κριτική στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας το ότι αναπαράγει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Επανέλαβε, δε, τις θέσεις της Χαριλάου Τρικούπη για την οικονομία, τη φορολογία, το ασφαλιστικό και τη στήριξη των μικρομεσαίων και των συνταξιούχων.  

Κληθείς, αρχικά, να σχολιάσει τα τεκταινόμενα κατά την διάρκεια της εκδήλωσης της ΕΛΑΣ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε ως βασικό το ότι «ακούσαμε ξανά για την απλή αναλογική -σε ένα βαθμό-, που νομίζω ότι δεν ήταν μια καλή στιγμή για την τοπική αυτοδιοίκηση και δεν ακούσαμε και κάποια αυτοκριτική. Διότι, ας μην ξεχνάμε ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα που είναι η συνέχεια του παλιού Συνασπισμού, που ουδέποτε στήριξε τις μεταρρυθμίσεις του ΠΑΣΟΚ που πήγαν την αυτοδιοίκηση μπροστά».

Εξέφρασε, παράλληλα, την εκτίμησή του ότι «η εικόνα που όλοι βλέπουν είναι ότι το κόμμα ΕΛΑΣ πια φτάνει σε ένα ταβάνι. Φαίνεται ότι δεν έχει και κάτι ιδιαίτερα καινούργιο να πει και οι προτάσεις που κάνει, είναι μια συρραφή προτάσεων, οι πιο πολλές από το ΠΑΣΟΚ, κάποιες λίγες από τη Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού που εμφανίστηκε ως τρίτο, ξαφνικά είναι έκτο».

«Εμάς ο αγώνα μας δεν είναι διμέτωπος αλλά απέναντι στην κυβερνητική πολιτική», τόνισε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και άσκησε κριτική στο κόμμα του κ. Τσίπρα αναφέροντας ότι «εκείνο κάνει διμέτωπο αγώνα γιατί θέλει χώρα ζωτικό. Ο δικός μας αγώνας είναι μονομέτωπος και αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και πρέπει να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή. Και είναι η Νέα Δημοκρατία γιατί βλέπουμε συνεχώς να γεννιούνται ανισότητες, βλέπουμε μια εξωτερική πολιτική που φαίνεται ότι δεν έχει βάθος και αυτό μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους στο μέλλον - σε σχέση με την ισορροπία που υπάρχει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας - βλέπουμε μια ακρίβεια, η οποία συνεχώς μειώνει το εισόδημα, μια πολιτική εξαπάτησης πολύ μεγάλων μερίδων είτε είναι οι συνταξιούχοι είτε είναι οι δανειολήπτες είτε είναι οι μισθωτοί και νομίζω ότι εκεί θα κριθεί η μάχη˙ στα δύο ριζικά, αντιπαραθετικά πολιτικά προγράμματα».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κώστας Τσουκαλάς επέμεινε ότι «η αντιπαράθεση μας με τη Νέα Δημοκρατία δεν περιορίζεται σε προσχωρήσεις βουλευτών, είναι καθαρά πολιτική. Είναι η θέση μας για τους μικρομεσαίους που λεηλατήθηκε το εισόδημά τους και προτείναμε την αύξηση του ορίου απαλλαγής, την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης. Επίσης, είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη ναυτιλία, με το ψηφιακό νηολόγιο, με την στήριξη των ναυτικών σπουδών, με την προσπάθεια να μπορέσουμε να έχουμε το μόνιμο Παρατηρητήριο τιμών για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και πολλές ακόμη προτάσεις» και πρόσθεσε ότι «εμείς έχουμε την πολιτική μας και υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που αγκαλιάζουν το ΠΑΣΟΚ και θεωρούν ότι η μόνη λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι να συμπαραταχθούν μαζί με το ΠΑΣΟΚ».

Ταυτόχρονα, σε όσους καταλογίζουν στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν κατάφερε να καλύψει το «κενό» και γι’ αυτό η έλευση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα μοιάζει να ελκύει τους πολίτες ο κ. Τσουκαλάς υπήρξε σαφής. Ανέφερε:

«Θα δεχόμουν μια κριτική περί κενού, αν έβλεπα κάποιο κόμμα που έρχεται τώρα και λέει κάτι άλλο από εκείνο που λέει το ΠΑΣΟΚ. Όταν έρχονται άλλα κόμματα και σε αντιγράφουν πλήρως, πού είναι το κενό; Όταν το κόμμα που εμφανίζεται έχει τόσο στη φορολόγηση και τις τράπεζες όσο και στη στέγαση πρόταση όμοια με τη δική μας και στα κόκκινα δάνεια όμοια με της Νέας Δημοκρατίας τότε δεν μοιάζει να προσφέρει κάτι νέο στην πολιτική ζωή. Πολύ συχνά στο δημόσιο λόγο, μπαίνει ως δεδομένο ότι επιλέγεται κάτι επειδή το δείχνει μια δημοσκοπική εικόνα της στιγμής».

Στρέφοντας τα πυρά του κατά της κυβέρνησης, ο Εκπρόσωπος Τύπου επισήμανε ότι «η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα, ακριβώς γιατί φοβάται ότι διαφορετικά δεν κερδίζει. Η Νέα Δημοκρατία γνωρίζει ότι δεν μπορεί να κερδίσει με θετικό αφήγημα καθώς έχει αποτύχει στην οικονομία, την κοινωνική και εξωτερική πολιτική και έχει πλέον χάσει κάθε μεταρρυθμιστική πνοή. Τι δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία; Έναν αντίπαλο ο οποίος μπορεί να πάρει και από τα αριστερά και από το κέντρο και από τα δεξιά. Θέλει ένα αντίπαλο ο οποίος θα είναι περιχαρακωμένος σε μια γωνία και θα τον δείχνει θυμίζοντας στον κόσμο πως ζούσε μέσα στην κρίση . Δεν αξίζει στη χώρα να επιστρέψει σε μνημονιακό δίπολο, παρωχημένο και ανεπίκαιρο˙ είναι συνταγή αποτυχίας για τη χώρα.

Το ΠΑΣΟΚ σήμερα έχει επιλέξει ως κουλτούρα την αλλαγή και όχι τις κραυγές. Εμείς έχουμε κοστολογημένες προτάσεις σε αντίθεση με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη το 2018 που έταξε τα πάντα στους πάντες».

Αναφερόμενος στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την 13η σύνταξη, εκείνος παρατήρησε ότι «ο Πρωθυπουργός διέψευσε όλο αυτό το αφήγημα που έστησε η Νέα Δημοκρατία λέγοντας τα ίδια νούμερα μ’ εμάς. Όταν έχουμε 2,2 δισ. δημοσιονομικό και όταν ο κ. Πιερρακάκης ένωσε 6 εκατομμύρια από παλαιότερο πρόγραμμα με 17 εκατομμύρια από το νέο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και είπε ότι έχει 23 δισ., ονομάζοντας τους ήδη προϋπολογισμένους εθνικούς πόρους ως Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, τότε πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχει χώρος για τα 420 εκατομμύρια της 13ης σύνταξης; Βέβαια δια στόματος του κ. Καιρίδη μας είπαν ότι δεν είναι προτεραιότητα τους οι συνταξιούχοι διότι δεν είναι αναπτυξιακή η στήριξη τους . Αυτή η κυβέρνηση εξαπατά τους πολίτες. Για παράδειγμα, δεν άρεσε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα ΜΜΜ και τους νέους – κοστολογημένη στα 30 εκατομμύρια – αλλά πέταξε το ίδιο ποσό για την δημιουργία της πανεπιστημιακής αστυνομίας».

«Δίπλα στη φράση κακοδιαχείριση, διαφθορά, σπατάλη και εκτροχιασμός λέει Κυριάκος Μητσοτάκης. Έταξε τα πάντα στους πάντες. Τώρα, δε, προσπαθεί να μας πείσει ότι η χώρα χρειάζεται δύο πανίσχυρες ανώνυμες εταιρείες, ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΔ, για το νερό αντί να εξασφαλίσει μία πολιτική που θα εξασφαλίζει το νερό ως δημόσιο αγαθό και εθνικό πόρο», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση για τη στάση της.

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