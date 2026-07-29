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Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε ΑΤΜ στην Καλαμαριά – Αναζητούνται οι δράστες
Ειδήσεις
10:02 - 29 Ιουλ 2026

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε ΑΤΜ στην Καλαμαριά – Αναζητούνται οι δράστες

Reporter.gr Newsroom
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Τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/7) άγνωστοι έβαλαν στο στόχαστρο ΑΤΜ που είναι εγκατεστημένο σε υποκατάστημα τράπεζας, στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.  

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, λίγο πριν από τις 4:40 π.μ., οι δράστες τοποθέτησαν δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς στο μηχάνημα αυτόματης ανάληψης. Ο ένας εξερράγη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές τόσο στο ΑΤΜ όσο και στην πρόσοψη του τραπεζικού καταστήματος, ενώ ο δεύτερος δεν πυροδοτήθηκε και περισυνελέγη από τις Αρχές, προκειμένου να εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι άγνωστοι επιχείρησαν στη συνέχεια να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό της τράπεζας με στόχο να αφαιρέσουν χρήματα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές αν κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό ή δεσμίδες μετρητών από το ΑΤΜ.

Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Οι αστυνομικές αρχές συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο της έκρηξης και εξετάζουν καταγραφές από κάμερες ασφαλείας, στο πλαίσιο των ερευνών για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

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