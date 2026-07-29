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Το στοίχημα της πράσινης μεθανόλης και του υδρογόνου - Η ΕΕ «ρίχνει» €103 εκατ. στον ολλανδικό στόλο
Ναυτιλία
12:38 - 29 Ιουλ 2026

Το στοίχημα της πράσινης μεθανόλης και του υδρογόνου - Η ΕΕ «ρίχνει» €103 εκατ. στον ολλανδικό στόλο

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κρατική ενίσχυση ύψους 103 εκατ. ευρώ προς την Ολλανδία, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανανέωση του ολλανδικού στόλου με πλοία που θα κινούνται με ανανεώσιμη μεθανόλη και ανανεώσιμο υδρογόνο. 

Πρόκειται για μία από τις πρώτες στοχευμένες παρεμβάσεις κρατικής χρηματοδότησης που συνδέονται άμεσα με τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας και αποτυπώνει τη μετάβαση της ΕΕ από τη ρύθμιση στην ενεργή χρηματοδότηση της πράσινης ναυτιλίας.

Το ολλανδικό πρόγραμμα προβλέπει άμεσες επιχορηγήσεις για την αγορά νέων πλοίων μηδενικών ή χαμηλών εκπομπών, καθώς και για τη μετασκευή υφιστάμενων πλοίων ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν ανανεώσιμη μεθανόλη ή υδρογόνο ως καύσιμο.

Οι ενισχύσεις θα διατεθούν μέσω ανοικτών και ανταγωνιστικών διαδικασιών από το 2027 έως το 2031 και αφορούν κυρίως επιβατηγά, φορτηγά και πλοία έργων που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές μικρών αποστάσεων (short sea shipping).

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Από την ένταξη της ναυτιλίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS) και την εφαρμογή του FuelEU Maritime, οι ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες καλούνται να μειώσουν σταδιακά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να χρησιμοποιούν ολοένα καθαρότερα καύσιμα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η αγορά από μόνη της δεν μπορεί να καλύψει το υψηλό κόστος μετάβασης σε νέα καύσιμα. Για τον λόγο αυτό θεωρεί τις κρατικές ενισχύσεις αναγκαίες ώστε να περιοριστεί το επενδυτικό κενό και να επιταχυνθεί η εμπορική αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Η έγκριση βασίστηκε στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος (CEEAG).

Η πράσινη μεθανόλη θεωρείται σήμερα ένα από τα πιο ώριμα εναλλακτικά ναυτιλιακά καύσιμα. Ήδη αρκετοί μεγάλοι κατασκευαστές ναυτικών κινητήρων προσφέρουν μηχανές διπλού καυσίμου, ενώ αναπτύσσονται δίκτυα ανεφοδιασμού σε μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια.

Το ανανεώσιμο υδρογόνο βρίσκεται σε πιο πρώιμο στάδιο, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής, της δυσκολίας αποθήκευσης και των περιορισμένων υποδομών ανεφοδιασμού. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να δημιουργήσει μια αρχική αγορά ώστε να επιταχυνθεί η τεχνολογική εξέλιξη και η μείωση του κόστους.

Παρά τη σημασία της πρωτοβουλίας, το ύψος της χρηματοδότησης θεωρείται σχετικά περιορισμένο για τα δεδομένα της ναυπηγικής αγοράς. Το επιπλέον κόστος ενός νεότευκτου πλοίου με καύσιμο μεθανόλη ή υδρογόνο μπορεί να ανέλθει σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με ένα συμβατικό πλοίο.

Στην πράξη, τα 103 εκατ. ευρώ δύσκολα αρκούν για μαζική ανανέωση του στόλου. Περισσότερο λειτουργούν ως καταλύτης επενδύσεων, μειώνοντας μέρος του επενδυτικού κινδύνου και ενθαρρύνοντας ιδιωτικά κεφάλαια να συμμετάσχουν στην πράσινη μετάβαση.

Η απόφαση αναμένεται να ενισχύσει τη ζήτηση για, νέες ναυπηγήσεις με κινητήρες διπλού καυσίμου, μετασκευές υφιστάμενων πλοίων, δεξαμενές αποθήκευσης μεθανόλης και υδρογόνου, συστήματα τροφοδοσίας και ασφάλειας νέων καυσίμων, εξειδικευμένο ναυπηγικό εξοπλισμό.

Ταυτόχρονα, δημιουργείται πρόσθετη ώθηση για την ανάπτυξη λιμενικών υποδομών ανεφοδιασμού, ιδιαίτερα στα μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια.

Αν και το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά την Ολλανδία, δημιουργεί ένα σημαντικό προηγούμενο για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφόσον η Επιτροπή ενέκρινε τη συγκεκριμένη κρατική ενίσχυση, ανοίγει ο δρόμος ώστε και άλλα κράτη-μέλη να σχεδιάσουν αντίστοιχα χρηματοδοτικά προγράμματα για τους εθνικούς τους στόλους.

Για την Ελλάδα, η εξέλιξη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με το αυξανόμενο κόστος συμμόρφωσης προς το ETS και το FuelEU Maritime, ενώ μεγάλο μέρος του στόλου θα χρειαστεί επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η ολλανδική πρωτοβουλία ενδέχεται να αποτελέσει πρότυπο για αντίστοιχα εθνικά ή ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν και τους Έλληνες πλοιοκτήτες στις επενδύσεις για καύσιμα μηδενικών εκπομπών.

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