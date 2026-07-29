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Κυψέλη: Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει το πτώμα που βρέθηκε σε βαλίτσα
Ειδήσεις
12:26 - 29 Ιουλ 2026

Κυψέλη: Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει το πτώμα που βρέθηκε σε βαλίτσα

Reporter.gr Newsroom
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Οι Αρχές ταυτοποίησαν τη σορό της γυναίκας που είχε βρεθεί στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη και πρόκειται για μία γυναίκα από τη Βρετανία, και συγκεκριμένα από τη Σκωτία, η οποία γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1988.  

Από την πρώτη εξέταση της σορού δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για θάνατο που επήλθε περίπου οκτώ ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού.

Η γυναίκα φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικώς μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις ΗΠΑ, και να εργαζόταν στη χώρα μας. Τελευταία φορά ταξίδεψε από την Κύπρο προς την Ελλάδα στις 29 Ιουνίου.

Πώς έφτασε η ΕΛΑΣ στα στοιχεία της

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα στοιχεία του θύματος έγιναν γνωστά μετά από έγγραφο που έστειλε η Interpol στην Ελληνική Αστυνομία.

Αρχικά, με τον εντοπισμό της σορού, καταχωρήθηκαν στην ελληνική βάση δεδομένων τα δακτυλικά αποτυπώματα της γυναίκας, καθώς και δείγμα γενετικού της υλικού.

Όταν ήρθε αρνητική απάντηση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, τα στοιχεία της στάλθηκαν μέσω της Interpol σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες του εξωτερικού. Στη συνέχεια, οι ελληνικές αρχές έλαβαν απάντηση για τα στοιχεία της γυναίκας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι τη Μεγάλη Βρετανία.

Μόλις οι Έλληνες αστυνομικοί ενημερώθηκαν ότι πρόκειται για υπήκοο του Ηνωμένου Βασιλείου, ενημέρωσαν με τη σειρά τους την πρεσβεία της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, μέσω της οποίας ενημερώθηκε στη συνέχεια ο πατέρας της 38χρονης.

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