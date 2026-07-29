Χρυσοχοΐδης από Θεσσαλονίκη: Ισχυρή αστυνομία, ισχυρό κράτος δικαίου – Καμία ανοχή στις εγκληματικές οργανώσεις

Συνέντευξη Τύπου, με τον απολογισμό του σημαντικού έργου των αστυνομικών Υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης, αλλά και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, όπως και την παρουσίαση των στόχων για το επόμενο εξάμηνο, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, στο νέο Αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος Γεώργιος Τζήμας παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία (η παρουσίαση εδώ), σημειώνοντας ότι καταγράφεται μείωση στους δείκτες εγκληματικότητας που επηρεάζουν άμεσα το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Τόνισε, επίσης, πως οι Υπηρεσίες λειτούργησαν πάνω σε 4 βασικούς πυλώνες δράσης, αφήνοντας θετικό κοινωνικό αποτύπωμα:

Ενίσχυση της παρουσίας και άμεση ανταπόκριση Αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας Έμφαση στην Κοινωνική Αστυνόμευση Θετικά αποτελέσματα στην Οδική Ασφάλεια

Το πλαίσιο των δράσεων για την αποφασιστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων παρουσίασε ο Διοικητής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης. Επιπλέον, ο επικεφαλής της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικός Διευθυντής Αριστείδης Μίντζας παρουσίασε τον απολογισμό, αλλά και το κοινωνικό αποτύπωμα του έργου της Υποδιεύθυνσης (η παρουσίαση εδώ).

Αμέσως μετά την παρουσίαση των απολογιστικών στοιχείων, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Τα στοιχεία, που μόλις παρουσιάστηκαν, δεν είναι μια τυπική καταγραφή υπηρεσιακής δραστηριότητας. Είναι η αποτύπωση μιας καθημερινής, επίμονης προσπάθειας για να είναι η Θεσσαλονίκη μια πόλη ασφαλής, λειτουργική και ελεύθερη. Γιατί, η ασφάλεια δεν είναι ένας αφηρημένος δείκτης. Είναι η δυνατότητα του πολίτη να κινείται στη γειτονιά του χωρίς φόβο, να χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς, να εργάζεται, να ανοίγει το κατάστημά του, να στέλνει το παιδί του στο σχολείο και να επιστρέφει στο σπίτι του με σιγουριά.

Η ασφάλεια είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Δεν είναι προνόμιο ορισμένων περιοχών ή ορισμένων κοινωνικών ομάδων. Γι’ αυτό και η πολιτική μας έχει έναν καθαρό προσανατολισμό: Αστυνομία παρούσα, επαγγελματική, αποτελεσματική και λογοδοτούσα. Αστυνομία κοντά στον πολίτη και ταυτόχρονα αποφασιστική απέναντι σε εκείνους που απειλούν τη ζωή, την περιουσία και την κοινωνική ειρήνη.

Ο απολογισμός της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης δείχνει ότι η συστηματική δουλειά έχει αποτέλεσμα. Η αυξημένη παρουσία στις γειτονιές, οι πεζές και εποχούμενες περιπολίες, οι στοχευμένοι έλεγχοι, η ταχεία επέμβαση και η καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριών συγκροτούν ένα ενιαίο σχέδιο. Δεν πρόκειται για αποσπασματικές εξορμήσεις. Πρόκειται για συνεχή αστυνόμευση, με βάση τα πραγματικά δεδομένα κάθε περιοχής και κάθε μορφής παραβατικότητας.

Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στα αδικήματα που επιβαρύνουν άμεσα την καθημερινότητα: στις κλοπές, στις διαρρήξεις, στις ληστείες, στην παραβατικότητα στους δημόσιους χώρους και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Ο πολίτης αξιολογεί την πολιτική ασφάλειας από αυτό που ζει κάθε ημέρα. Γι’ αυτό εμείς δεν αρκούμαστε στον αριθμό των ελέγχων. Μετράμε το πραγματικό αποτέλεσμα: λιγότερα εγκλήματα, περισσότερες εξιχνιάσεις, ταχύτερη ανταπόκριση, μεγαλύτερη παρουσία, εκεί όπου υπάρχει ανάγκη.

Το ίδιο ισχύει για την οδική ασφάλεια.

Η αστυνόμευση των δρόμων δεν είναι γραφειοκρατική διαδικασία.

Είναι πολιτική προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Οι έλεγχοι για την ταχύτητα, το αλκοόλ, το κόκκινο, τη χρήση κινητού, το κράνος και τις άλλες επικίνδυνες παραβάσεις θα συνεχιστούν και θα ενταθούν. Κάθε θανατηφόρο τροχαίο που αποτρέπεται είναι μια ζωή που σώζεται και μια οικογένεια που δεν βυθίζεται στο πένθος.

Η ηλεκτρονική βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για τη χώρα μας.

Πρόκειται για μία μεταρρύθμιση που απαντά στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας. Ξεκινήσαμε πιλοτικά τον Ιούνιο του 2024, περάσαμε σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία τον Ιούλιο του ίδιου έτους και πλέον επεκτεινόμαστε με γρήγορους και συνάμα σταθερούς ρυθμούς.

Με τις καίριες παρεμβάσεις μας στον Νέο Κ.Ο.Κ. και τον Νόμο 5256/2025 θεσπίστηκαν αυτοματοποιημένες ψηφιακές διαδικασίες. Έτσι, κάθε πολίτης έχει πλέον άμεση, έγκυρη και καθαρή πληροφόρηση για οποιαδήποτε παράβαση.

Θέλω να σταθώ σε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό: Όλες οι μηχανογραφικές εφαρμογές αναπτύχθηκαν αποκλειστικά από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Δεν υπήρξε ούτε ένα ευρώ επιπλέον επιβάρυνση για τον Έλληνα φορολογούμενο. Η ψηφιακή αυτή εφαρμογή βρίσκεται ήδη στους δρόμους.

Ενδεικτικά, οι Υπηρεσίες Τροχαίας στη Θεσσαλονίκη επιχειρούν αυτή τη στιγμή με 50 ψηφιακές συσκευές βεβαίωσης έχοντας βεβαιώσει έως και σήμερα περί τις 57.940 ψηφιακές πράξεις, ενώ από την προσεχή εβδομάδα το δυναμικό τους ενισχύεται με επιπλέον 60 συσκευές. Οι εφαρμογές αυτές εμπλουτίζονται καθημερινά, ενισχύοντας την επιχειρησιακή τους δυνατότητα. Αυτή τη στιγμή τρέχουν εκτεταμένες πιλοτικές δοκιμές με έναν ξεκάθαρο, μεγάλο στόχο: Να καταργήσουμε πλήρως το παραδοσιακό “έντυπο μπλοκάκι” πολύ νωρίτερα από το αρχικό μας χρονοδιάγραμμα.

Ξεχωριστή προτεραιότητα αποτελούν οι άνθρωποι που χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία.

Τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, οι υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων και οι συνεργασίες με τις κοινωνικές δομές οφείλουν να λειτουργούν γρήγορα, με ευαισθησία και αποτελεσματικότητα.

Το μήνυμα πρέπει να είναι σαφές: καμία γυναίκα, κανένα παιδί, κανένα θύμα βίας δεν είναι μόνο του. Η καταγγελία πρέπει να βρίσκει ανοιχτή πόρτα, άμεση προστασία και ουσιαστική συνέχεια.

Παράλληλα, το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανέδειξε το έργο της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Το οργανωμένο έγκλημα δεν αντιμετωπίζεται μόνο με εμφανή παρουσία. Απαιτεί πληροφορία, ανάλυση, διείσδυση, τεχνογνωσία, οικονομική έρευνα και υπομονή. Απαιτεί να μην περιοριζόμαστε στο τελευταίο εκτελεστικό μέλος, αλλά να φτάνουμε στη δομή, στην ηγεσία, στη χρηματοδότηση και στα παράνομα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι επιχειρήσεις που παρουσιάστηκαν αποδεικνύουν αυτήν ακριβώς τη μετάβαση: Από την αποσπασματική σύλληψη στην αποδόμηση ολόκληρων δικτύων. Εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, παράνομες καλλιέργειες, δίκτυα βίας και οπλοκατοχής, αλλά και η διασύνδεση οπαδικής βίας με άλλες εγκληματικές ενέργειες, αποτέλεσαν αντικείμενο μεθοδικών ερευνών.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στις αξιοσημείωτες επιτυχίες της Υπηρεσίας του οργανωμένου εγκλήματος Β. Ελλάδος αναφορικά με τα πλήγματα που κατάφερε εναντίον των τουρκικών εγκληματικών ομάδων που διακινούν όπλα, ναρκωτικά και δολοφονίες μελών τους .

Το κρίσιμο πολιτικό μήνυμα είναι:

Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εγκληματική ομάδα να αποκτήσει ζωτικό χώρο στις γειτονιές, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στη νυχτερινή ζωή ή στην οικονομία της πόλης. Δεν αρκεί να συλλαμβάνεται ο δράστης μιας μεμονωμένης πράξης. Στόχος μας είναι να αποκαλύπτεται το δίκτυο, να κατάσχονται τα όπλα και τα ναρκωτικά, να ακολουθείται το χρήμα και να αφαιρούνται τα παράνομα περιουσιακά οφέλη.

Η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα συνεργασίας. Της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, των εξειδικευμένων Υπηρεσιών του Αρχηγείου, των εγκληματολογικών εργαστηρίων και, βεβαίως, των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών. Στον σύγχρονο κόσμο, καμία υπηρεσία δεν μπορεί να λειτουργεί μόνη της. Η πληροφορία πρέπει να μοιράζεται, οι αρμοδιότητες να συντονίζονται και η επιχειρησιακή δράση να βασίζεται σε κοινό σχέδιο.

Θέλω, στο σημείο αυτό, να αναφερθώ ιδιαίτερα στη δολοφονική εμπρηστική επίθεση στην οικογένεια Νέστορα. Μια επίθεση που αφαίρεσε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα, τραυμάτισε σοβαρά την κόρη της, Αφροδίτη, και τον σύζυγό της, Παναγιώτη, καθώς και άλλους ενοίκους της πολυκατοικίας. Εκφράζω και πάλι τον βαθύ σεβασμό και τη συμπαράστασή μου στην οικογένειά της και να σταθώ στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα.

Η Βάγια δεν είναι απλώς ένα όνομα σε μια δικογραφία, ούτε ακόμη ένα θύμα της τρομοκρατικής βίας. Ήταν μια μητέρα, ένας άνθρωπος αγαπημένος, μια πολύτιμη παρουσία για την οικογένειά της. Η ζωή της αφαιρέθηκε άδικα μέσα στο ίδιο της το σπίτι — εκεί όπου κάθε άνθρωπος δικαιούται να αισθάνεται ασφαλής.

Πίσω από τον θάνατό της μένει μια οικογένεια βαθιά πληγωμένη και ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει. Στεκόμαστε δίπλα στους δικούς της ανθρώπους με σεβασμό, συμπαράσταση και βαθιά οδύνη. Και κρατούμε ζωντανή τη μνήμη της ως διαρκή υπενθύμιση του χρέους μας: να προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή, την ασφάλεια και τη Δημοκρατία.

Η Ελληνική Αστυνομία έδωσε μια γρήγορη και ουσιαστική απάντηση. Με επίμονη έρευνα, αξιοποίηση του αποδεικτικού υλικού και συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, συνελήφθησαν τα πρόσωπα που κατηγορούνται για συμμετοχή στην επίθεση και σχηματίστηκε μια ολοκληρωμένη δικογραφία. Οι κατηγορούμενοι έχουν πλέον παραπεμφθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Εκεί θα κριθούν, με βάση τις αποδείξεις, την ποινική δικονομία και τον νόμο.

Η υπόθεση αυτή έχει σαφή τρομοκρατική διάσταση, όπως αποτυπώνεται και στην ποινική διερεύνησή της. Και εδώ χρειάζεται να είμαστε απολύτως καθαροί:

Η τρομοκρατική βία δεν είναι πολιτική πράξη, δεν είναι διαμαρτυρία και δεν είναι “ελαφριά” παραβατικότητα.

Όταν τοποθετείται ένας εμπρηστικός μηχανισμός σε κατοικία, όταν στοχοποιούνται άνθρωποι και τίθενται σε κίνδυνο ανυποψίαστοι πολίτες, δεν έχουμε συμβολική ενέργεια. Έχουμε εγκληματική βία που μπορεί να σκοτώσει — και, στην περίπτωση της Βάγιας Νέστορα, σκότωσε.

Στη Δημοκρατία η πολιτική διαφωνία είναι ελεύθερη, ακόμη και όταν είναι σκληρή. Η βία, όμως, δεν είναι άποψη. Το μίσος δεν είναι ιδεολογία.

Κανένας πολιτικός ή ιδεολογικός αυτοπροσδιορισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι για εμπρησμούς, επιθέσεις και δολοφονίες. Όποιος επιχειρεί να επιβάλει τον φόβο με τη βία, θα εντοπίζεται, θα συλλαμβάνεται και θα λογοδοτεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Για το δεύτερο εξάμηνο, οι προτεραιότητές μας είναι συγκεκριμένες:

περισσότερη εμφανής αστυνόμευση σε κάθε γειτονιά ταχύτερη ανταπόκριση στα περιστατικά στοχευμένες δράσεις κατά της μικρομεσαίας εγκληματικότητας ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και των ανηλίκων εντατικοί έλεγχοι για τις επικίνδυνες τροχονομικές παραβάσεις και ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος, με έρευνες που θα φτάνουν έως την ηγεσία και τα παράνομα περιουσιακά τους οφέλη.

Θα συνεχίσουμε να δημοσιοποιούμε τα αποτελέσματα, να αξιολογούμε τις υπηρεσίες με μετρήσιμους στόχους και να διορθώνουμε ό,τι δεν λειτουργεί. Η λογοδοσία δεν περιορίζει την Αστυνομία. Την κάνει καλύτερη, πιο αξιόπιστη και πιο αποτελεσματική.

Θέλω να ευχαριστήσω τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετούν στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει η δική τους εργασία, πολλές φορές σε δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες. Τους ζητώ να συνεχίσουν με επαγγελματισμό, ψυχραιμία, σεβασμό στον πολίτη και απόλυτη προσήλωση στη νομιμότητα.

Η Θεσσαλονίκη δικαιούται ασφάλεια με ελευθερία, τάξη με νομιμότητα και ισχυρή αστυνόμευση με σεβασμό στα δικαιώματα. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Και αυτήν τη δέσμευση θα υπηρετήσουμε με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα.

Στη συνέντευξη Τύπου παρέστησαν, επίσης, ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο Υποδιοικητής της Δ.Α.Ο.Ε Ταξίαρχος Σπυρίδων Τσαρδάκας, Διευθυντές Αστυνομικών Υπηρεσιών της Βορείου Ελλάδος, άλλοι Ανώτατοι, Ανώτεροι Αξιωματικοί και Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.