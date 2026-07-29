Το Ιράν εξαπέλυσε αιφνιδιαστική πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων

Το Ιράν εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/7) αιφνιδιαστική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, σηματοδοτώντας μια σοβαρή κλιμάκωση που αυξάνει την πίεση προς τον πρόεδρο Τραμπ να επαναλάβει τις πολεμικές επιχειρήσεις σε πλήρη κλίμακα.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς. Ωστόσο, η επίθεση ενίσχυσε το ενδεχόμενο οι αμερικανικές δυνάμεις να απαντήσουν στρατιωτικά, τη στιγμή που οι διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και, ενδεχομένως, για την έναρξη ευρύτερων ειρηνευτικών συνομιλιών είχαν αρχίσει να επιταχύνονται.

Η επίθεση σηματοδοτεί αλλαγή στη στάση του Ιράν, το οποίο μέχρι τώρα συνήθως εξαπέλυε επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων ως αντίποινα για αμερικανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο έδαφός του. Με αυτή την απρόκλητη πυραυλική επίθεση, η Τεχεράνη έδειξε ότι είναι διατεθειμένη να μεταφέρει τη σύγκρουση απευθείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους δικούς της όρους, επιδιώκοντας να εξαναγκάσει τον Τραμπ να αντιδράσει.

Λίγο μετά τα ιρανικά πλήγματα στην Ιορδανία, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράκ, την Τρίτη, εναντίον φιλοϊρανικών ομάδων τις οποίες το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης είχε προηγουμένως κατευθύνει να επιτεθούν σε αμερικανικά στρατεύματα και σε ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικής Περιοχής των ΗΠΑ (CENTCOM), οι επιθέσεις αυτές κατά αμερικανικών δυνάμεων δεν είχαν επιτυχία.

Λίγες ώρες πριν από το ιρανικό μπαράζ, ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επαναλάμβαναν τις επιθέσεις κατά του Ιράν εάν δεν επιτυγχανόταν συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

«Ξέρουν ότι θα το κάνω αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία», δήλωσε στην εκπομπή Fox & Friends. «Οι γέφυρες θα εξαφανιστούν, κυριολεκτικά μέσα σε λιγότερο από—θα έλεγα δύο ώρες. Οι περισσότερες από τις μεγάλες γέφυρες θα έχουν καταστραφεί, και οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσα σε μία ημέρα», είπε.

Πρόσθεσε ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του για απόκτηση πυρηνικών όπλων, αλλά έπρεπε να «το επισημοποιήσει».

«Το μόνο που θέλω είναι πολύ απλό: δεν μπορούν να έχουν πυρηνικό όπλο. Πολύ απλό. Και έχουν συμφωνήσει σε αυτό. Ουσιαστικά, πρέπει να τους κάνουμε να το επισημοποιήσουν.»

Το Ιράν εξαπέλυσε την επίθεση πέντε μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν αεροπορικές επιδρομές που σκότωσαν μεγάλο μέρος της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη της, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η πυραυλική επίθεση ήρθε έπειτα από αρκετές εβδομάδες εύθραυστης διπλωματίας, κατά τις οποίες οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν τον Ιούνιο να τερματίσουν τις εχθροπραξίες. Ωστόσο, οι διαφωνίες σχετικά με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ—από όπου πριν από τον πόλεμο διερχόταν το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου—οδήγησαν τον Τραμπ να διατάξει σχεδόν δύο εβδομάδες αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν μέσα στον μήνα.

Την Παρασκευή ο Τραμπ ανέστειλε τις επιθέσεις, δίνοντας μια ευκαιρία στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Την Τρίτη, το Ιράν ανακοίνωσε ότι απέρριψε ομανικό σχέδιο για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, προωθώντας δική του πρόταση που θα έδινε στην Τεχεράνη μεγαλύτερο έλεγχο της ναυσιπλοΐας σε αυτό το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τις τελευταίες επιθέσεις του Ιράν.

Δύο ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πιστεύουν πως οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προσπαθούν ενεργά να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της εκεχειρίας και την επαναλειτουργία των Στενών.

Οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4%, ξεπερνώντας τα 82 δολάρια το βαρέλι, μετά την είδηση της ιρανικής επίθεσης. Αναλυτές για τη Μέση Ανατολή σημείωσαν ότι η τιμή του αργού πετρελαίου αποτελεί οικονομικό όπλο που το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά εναντίον των ΗΠΑ, όπου οι υψηλές τιμές των καυσίμων έχουν ενισχύσει τον πληθωρισμό.

Οι τελευταίες επιθέσεις σημειώθηκαν μετά τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών από ιρανική πυραυλική επίθεση στη βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία, στα μέσα Ιουλίου. Η επίθεση, μία από τις τρεις που δέχθηκε η βάση μέσα σε 24 ώρες, έπληξε προκατασκευασμένους οικίσκους όπου διέμεναν και κοιμούνταν οι στρατιώτες, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Το γεγονός ότι τρεις πύραυλοι κατάφεραν να διαπεράσουν την άμυνα της βάσης αναδεικνύει τις δυσκολίες στην προστασία περίπου 50.000 Αμερικανών στρατιωτών στη Μέση Ανατολή από ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν θανατηφόρα απειλή ακόμη και μετά από μήνες αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν μπορεί να επιτρέψει «να μείνει αναπάντητη αυτή η αιφνιδιαστική επίθεση», δήλωσε ο Μπεχνάμ Μπεν Ταλεμπλού του Foundation for Defense of Democracies. «Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτές οι επιθέσεις δεν είναι το κόστος του πολέμου, αλλά το κόστος μιας υπόθεσης που έμεινε ανολοκλήρωτη.»

{https://x.com/SenoreAmore/status/2082334553981526314}

«Το Ιράν επιτίθεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δείξει ότι μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία και να μεταφέρει τη σύγκρουση στο αμερικανικό στρατόπεδο», έγραψε στην πλατφόρμα X ο Ντάνι Σιτρινόβιτς, ανώτερος ερευνητής του Ινστιτούτου Μελετών Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Παρότι ο Τραμπ είχε αναστείλει τις αεροπορικές επιδρομές, οι ηγέτες του Ιράν θεωρούν ότι ο συνεχιζόμενος αμερικανικός στρατιωτικός αποκλεισμός των λιμανιών της χώρας συνιστά πράξη πολέμου που απαιτεί απάντηση, ανέφερε.

«Οι Ιρανοί ηγέτες ερμηνεύουν ολοένα και περισσότερο την επιφυλακτικότητα της Ουάσιγκτον ως ένδειξη δισταγμού και έλλειψης πολιτικής βούλησης για τη διατήρηση μιας παρατεταμένης αντιπαράθεσης», δήλωσε ο Σιτρινόβιτς. «Κατά την εκτίμηση της Τεχεράνης, αυτό δημιουργεί ευκαιρία να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών.»

Τις τελευταίες εβδομάδες, το πεδίο του πολέμου έχει επεκταθεί πολύ πέρα από το Ιράν και τα αραβικά κράτη του Περσικού Κόλπου που η Τεχεράνη έχει πλήξει ως αντίποινα για τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι στην Υεμένη έχουν επιτεθεί σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, επιχειρώντας να επιβάλουν αποκλεισμό στις σαουδαραβικές εξαγωγές πετρελαίου, γεγονός που ώθησε το Ριάντ και τους συμμάχους του στην Υεμένη να εξαπολύσουν δικές τους στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη έχουν εξαπολύσει επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και άλλων υποδομών της χώρας. Η Ουκρανία έπληξε ιρανικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα, το οποίο, σύμφωνα με το Κίεβο, μετέφερε όπλα για τη Ρωσία. Παράλληλα, Ιρακινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το Ιράν έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον κουρδικών θέσεων στο βόρειο Ιράκ.

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