Μήνυμα ΥΠΕΞ για τον σεισμό στην Ιαπωνία: Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του ιαπωνικού λαού

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον λαό και την κυβέρνηση της Ιαπωνίας μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την επαρχία Κουμαμότο και την περιοχή του Κιούσου.

Σε μήνυμά του τόνισε ότι οι σκέψεις της Ελλάδας βρίσκονται στις οικογένειες των θυμάτων, στους τραυματίες και στα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν, εκφράζοντας τη στήριξη της χώρας προς την Ιαπωνία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, το ελληνικό ΥΠΕΞ αναφέρει: «Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας προς τον λαό και την κυβέρνηση της Ιαπωνίας, μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την επαρχία Κουμαμότο και την περιοχή του Κιούσου. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, τους τραυματίες και τα σωστικά συνεργεία που εργάζονται ακούραστα για να σώσουν ζωές».

{https://x.com/GreeceMFA/status/2082387628834337027}