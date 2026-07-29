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ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8% η ανεργία τον Ιούνιο – Αυξήθηκαν κατά 1,2% οι απασχολούμενοι σε ετήσια βάση
Εργασιακά
12:35 - 29 Ιουλ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8% η ανεργία τον Ιούνιο – Αυξήθηκαν κατά 1,2% οι απασχολούμενοι σε ετήσια βάση

Reporter.gr Newsroom
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Στο 8% διαμορφώθηκε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2026, καταγράφοντας σημαντική πτώση σε σχέση με το 9,2% τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας για τον μήνα Ιούνιο 2026.

  • Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούνιο του 2026 ανήλθε σε 8,0%, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,2% τον Ιούνιο του 2025, και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 7,8% τον Μάιο του 2026.
  • Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.389.230 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 53.413 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 (1,2%) και αύξηση κατά 16.465 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2026 (0,4%).
  • Οι άνεργοι ανήλθαν σε 381.769 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 58.363 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 (-13,3%) και αύξηση κατά 12.345 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2026 (3,3%).
  • Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.941.499, σημειώνοντας μείωση κατά 36.988 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 (-1,2%) και μείωση κατά 33.042 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2026 (-1,1%).

Βάσει της μεθοδολογίας της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού που εφαρμόζεται και προκειμένου να διατηρείται η ποιότητα και αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων της Έρευνας σε ευθυγράμμιση με τον δειγματοληπτικό σχεδιασμό, τα μηνιαία στοιχεία επικαιροποιούνται με ενσωμάτωση νέων μονάδων, αμέσως μόλις οριστικοποιούνται τα αντίστοιχα στοιχεία για όλο το τρίμηνο ώστε να υπάρχει 100% κάλυψη του δείγματος. Το δείγμα νοικοκυριών και ατόμων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού έχει επαναβαθμονομηθεί με βάση τα τελικά αναλυτικά δεδομένα της Απογραφής Πληθυσμού 2021.

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