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Reuters: Ενισχύει την άμυνά του το Ιράν – Θα παραλάβει κινεζικά φορητά αντιαεροπορικά συστήματα
Ειδήσεις
14:00 - 29 Ιουλ 2026

Reuters: Ενισχύει την άμυνά του το Ιράν – Θα παραλάβει κινεζικά φορητά αντιαεροπορικά συστήματα

Reporter.gr Newsroom
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Το Ιράν αναμένεται να παραλάβει μέσα στις επόμενες εβδομάδες την πρώτη παρτίδα από έως και 400 κινεζικής κατασκευής φορητούς εκτοξευτές αντιαεροπορικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν τη συμφωνία και μίλησαν στο Reuters.

Η αγορά, ύψους 60 έως 70 εκατ. δολαρίων, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες γνωστές προσπάθειες της Τεχεράνης να ενισχύσει την άμυνά της μικρού βεληνεκούς μετά την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ο οποίος ανέδειξε σημαντικά κενά στην ικανότητα προστασίας στρατιωτικών εγκαταστάσεων και κρίσιμων υποδομών.

Η συμφωνία προβλέπει την αγορά 300 έως 400 φορητών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας (MANPADS), μεταξύ των οποίων κινεζικής κατασκευής πύραυλοι QW-12 και FN-16, ανέφεραν οι πηγές.

Η σύμβαση υπογράφηκε με την εταιρεία Zhongqing Baoshang International Investment, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ της ιρανικής πλευράς και του Κινέζου προμηθευτή.

Το Ιράν ενισχύει την άμυνά του μετά από μήνες πολέμου

Οι πηγές μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας της υπόθεσης. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Από την πλευρά της, η Κίνα απέρριψε τις πληροφορίες. Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι «οι σχετικές αναφορές είναι εντελώς αβάσιμες», υποστηρίζοντας ότι το Πεκίνο «διαδραματίζει σταθερά ρόλο στην προώθηση της ειρήνης και στον τερματισμό της σύγκρουσης».

Η εταιρεία Zhong Qing Bao Shang Group, μητρική της Zhongqing Baoshang International Investment, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Το Ιράν επιχειρεί να ανασυγκροτήσει τις αμυντικές του δυνατότητες μετά από μήνες συγκρούσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έπληξαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με τα προγράμματα πυραύλων, drones και αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας.

Η Τεχεράνη απάντησε με εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η σύγκρουση ανέδειξε τη δυσκολία προστασίας σταθερών στρατιωτικών και στρατηγικών στόχων απέναντι σε προηγμένα αεροσκάφη και όπλα ακριβείας.

Ενίσχυση των στρατιωτικών δεσμών Κίνας – Ιράν

Η παράδοση εκατοντάδων MANPADS θα μπορούσε να διευρύνει σημαντικά το απόθεμα του Ιράν σε αντιαεροπορικά όπλα μικρού βεληνεκούς και να επιβεβαιώσει την εμβάθυνση των στρατιωτικών σχέσεων μεταξύ Πεκίνου και Τεχεράνης.

Οι πηγές ωστόσο προειδοποίησαν ότι, παρά την υπογραφή της συμφωνίας, οι ημερομηνίες παράδοσης, οι ποσότητες και άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξουν.

Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συμφωνηθεί, οι πρώτες παραδόσεις θα πραγματοποιηθούν αεροπορικώς από το Ουρούμτσι στη δυτική Κίνα και στη συνέχεια μέσω Πακιστάν προς το Ιράν. Οι πηγές δεν διευκρίνισαν αν η μεταφορά από το Πακιστάν θα γίνει αεροπορικά ή οδικώς.

Το πακιστανικό στρατιωτικό επιτελείο (ISPR) απέρριψε τις πληροφορίες, χαρακτηρίζοντας «εντελώς κατασκευασμένες και ψευδείς» τις αναφορές περί εμπλοκής του Πακιστάν στην προμήθεια κινεζικών αντιαεροπορικών όπλων προς το Ιράν.

Εξετάζονται και χερσαίες διαδρομές μεταφοράς

Παρότι το Ιράν έχει επενδύσει σημαντικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες σε πυραύλους, drones και συστήματα ραντάρ, ειδικοί σε θέματα άμυνας επισημαίνουν ότι τα φορητά αντιαεροπορικά συστήματα αποτελούν σημαντικό εργαλείο, καθώς μπορούν να μετακινηθούν γρήγορα, να χρησιμοποιηθούν από μικρές ομάδες και να αναπτυχθούν σε διαφορετικές περιοχές, καθιστώντας τα λιγότερο ευάλωτα από τα σταθερά συστήματα άμυνας.

Ευρωπαϊκή πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι οι αρχές της χώρας του γνώριζαν για αρκετές υπό συζήτηση συμφωνίες σχετικά με πιθανές πωλήσεις κινεζικών MANPADS της σειράς QW προς το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των QW-12, QW-18 και QW-19.

Μία δεύτερη πηγή ασφαλείας στη Μέση Ανατολή ανέφερε ότι το Ιράν είχε επιδιώξει την αγορά πυραύλων QW-12 και QW-18, αλλά δεν γνώριζε αν είχε ήδη ολοκληρωθεί κάποια συμφωνία.

Τα συστήματα QW-12 και FN-16 είναι φορητοί πύραυλοι εδάφους-αέρος με υπέρυθρη καθοδήγηση, σχεδιασμένοι για την αντιμετώπιση αεροσκαφών χαμηλού ύψους, ελικοπτέρων και drones.

Η κινητικότητά τους επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξή τους γύρω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και άλλους ευαίσθητους στόχους.

Αναλυτές άμυνας θεωρούν ότι το QW-12 είναι λιγότερο προηγμένο σε σχέση με νεότερες εκδόσεις της σειράς QW, όπως τα QW-18 και QW-19, ωστόσο εκτιμούν ότι μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική προστασία μικρού βεληνεκούς απέναντι σε drones και χαμηλά ιπτάμενους στόχους.

Νέες συμφωνίες στο προσκήνιο

Δύο δυτικές πηγές πληροφοριών και ένας Ιρανός αξιωματούχος ανέφεραν ότι η Τεχεράνη έχει εξετάσει επίσης τη χρήση χερσαίων διαδρομών για τη μεταφορά κινεζικού στρατιωτικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων διπλής χρήσης, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος παρεμβολών ή κυρώσεων.

Η προμήθεια υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη εξάρτηση του Ιράν από έναν συνδυασμό εγχώριας παραγωγής όπλων και ξένων προμηθευτών, παρά τις πολυετείς κυρώσεις και τους περιορισμούς στις εισαγωγές αμυντικού εξοπλισμού.

Το Reuters είχε μεταδώσει προηγουμένως ότι το Ιράν βρισκόταν κοντά σε ξεχωριστή συμφωνία με την Κίνα για την απόκτηση αντιαρματικών; (anti-ship) πυραύλων κρουζ, χωρίς ωστόσο να μπορεί να επιβεβαιώσει αν η συμφωνία τελικά προχώρησε.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/07/2026 - 15:38
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