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Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ εμφανίζεται στα αρχεία Έπσταϊν
Ειδήσεις
18:30 - 01 Φεβ 2026

Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ εμφανίζεται στα αρχεία Έπσταϊν

Reporter.gr Newsroom
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Φωτογραφικό υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου φέρνει στο προσκήνιο τον Μπρετ Ράτνερ, σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ Melania για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, σε μία από τις εικόνες, ο Ράτνερ εμφανίζεται να αγκαλιάζει μια νεαρή γυναίκα, καθισμένος δίπλα στον Τζέφρι Έπσταϊν και ακόμη μία γυναίκα, της οποίας – όπως και της πρώτης – τα χαρακτηριστικά έχουν καλυφθεί.

Ο χρόνος λήψης των φωτογραφιών δεν έχει διευκρινιστεί, ωστόσο εκτιμάται ότι προέρχονται από την ίδια τοποθεσία με άλλες εικόνες που είχαν δημοσιοποιηθεί τον Δεκέμβριο και απεικόνιζαν τον Ράτνερ και τον Έπσταϊν μαζί με τον Γάλλο ατζέντη μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, ο οποίος έχει πλέον αποβιώσει.

Οι συγκεκριμένες εικόνες εντάσσονται σε έναν τεράστιο όγκο αρχείων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε το 2019 ενώ κρατούνταν εν αναμονή της δίκης του για σοβαρές κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας και εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Η δημοσιοποίηση των αρχείων συνέπεσε χρονικά με την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Melania, το οποίο καταγράφει στιγμές από την καθημερινότητα της Μελάνια Τραμπ κατά το διάστημα πριν από την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025.

Η ταινία έχει ήδη δεχθεί επικριτικά σχόλια από κινηματογραφικούς κριτικούς και πολιτικούς αναλυτές, με βασικό άξονα την εγγύτητά της με την κυβέρνηση Τραμπ και τον τρόπο χρηματοδότησής της, η οποία φέρεται να είχε εξασφαλιστεί πριν ακόμη από την επίσημη κυκλοφορία της.

Επισημαίνεται ότι το έργο αυτό σηματοδοτεί την επιστροφή του Μπρετ Ράτνερ στη σκηνοθεσία, έπειτα από τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση που είχαν διατυπωθεί εις βάρος του το 2017, στο πλαίσιο του κινήματος #MeToo. Ο ίδιος είχε τότε διαψεύσει κατηγορηματικά τις κατηγορίες.

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