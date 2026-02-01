Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές σημειώνονται προβλήματα - Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα (1/2) το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, με έντονα φαινόμενα τα οποία κινούνται ανατολικά και αναμένεται να εξασθενήσουν έως αύριο το μεσημέρι, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή σε ολόκληρη την επικράτεια για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από σύγκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εξελίσσονται στη χώρα, όπως ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι και χιονοπτώσεις.

Σοβαρές ζημιές στη Λάρισα – Πλημμύρισε ο Αγιόκαμπος

Ιδιαίτερα σφοδρή ήταν η κακοκαιρία στα παράλια της Λάρισας, με επίκεντρο την περιοχή του Αγιοκάμπου, όπου η θάλασσα υπερχείλισε, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Ορμητικά νερά, φερτά υλικά και απορρίμματα κάλυψαν την ακτογραμμή, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η παραλιακή ζώνη πλημμύρισε εξαιτίας της υπερχείλισης των ρεμάτων, ενώ σπίτια και καταστήματα υπέστησαν ζημιές. Η αστυνομία προχώρησε σε σήμανση επικίνδυνων σημείων και κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Προβλήματα και παρεμβάσεις στην Κεντρική Μακεδονία

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στην Κεντρική Μακεδονία, όπου ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι βρίσκονται σε εξέλιξη. Μέχρι τις 13:00, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε να επέμβει σε δεκάδες περιστατικά, κυρίως για κοπές δέντρων, απομάκρυνση επικίνδυνων αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων, με τα περισσότερα συμβάντα να σημειώνονται στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Στην περιοχή της Χαριλάου, στέγαστρο εγκαταλελειμμένου κτιρίου κατέρρευσε πάνω σε κολώνα της ΔΕΗ, προκαλώντας διακοπή ρεύματος και προσωρινό κλείσιμο του δρόμου.

Διακοπές κυκλοφορίας

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως σε ιρλανδικές διαβάσεις, σε περιοχές της Ημαθίας, του Κιλκίς, της Πιερίας και της Χαλκιδικής. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.

Υποχρεωτικές αλυσίδες λόγω χιονόπτωσης

Παράλληλα, σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ημαθίας, της Πέλλας και της Πιερίας, η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες, εξαιτίας των χιονοπτώσεων.

Τι προβλέπει το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, σήμερα Κυριακή αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από ανέμους έως 8-9 μποφόρ και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και βόρεια ημιορεινά, ενώ από το απόγευμα έως και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας αναμένονται χιόνια και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Τα ισχυρότερα φαινόμενα σήμερα εντοπίζονται σε Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολικό Αιγαίο, Πελοπόννησο, Ιόνιο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Εύβοια και Δωδεκάνησα. Αύριο, Δευτέρα, τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως σε Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι.