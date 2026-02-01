Guardian: Διεθνής σύνοδος για τα κρίσιμα ορυκτά με φόντο την απεξάρτηση από την Κίνα

Υπουργοί από τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν τη δημιουργία μιας στρατηγικής συμμαχίας γύρω από τα κρίσιμα ορυκτά.

Σύμφωνα με το Guardian, η σύνοδος θεωρείται ένα βήμα για την αποκατάσταση των διατλαντικών σχέσεων που έχουν κλονιστεί μετά από έναν χρόνο συγκρούσεων με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ως προοίμιο για τη σύναψη και άλλων συμμαχιών που θα βοηθήσουν τις χώρες να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα, μεταξύ των οποίων και μία που θα επικεντρώνεται στον χάλυβα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Αυστραλία ανακοίνωσε την Παρασκευή (30/1) ότι θα δημιουργήσει ένα στρατηγικό απόθεμα ορυκτών ύψους 1,2 δισ. αυστραλιανών δολαρίων (610 εκατ. λίρες), τα οποία θεωρεί ευάλωτα σε διακοπές εφοδιασμού από την Κίνα. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο το Πεκίνο περιόρισε τις εξαγωγές σπάνιων γαιών ως απάντηση στους δασμούς Τραμπ.

Πρόκειται για τη δεύτερη σύνοδο μέσα σε έναν μήνα για το ίδιο θέμα και συμμετέχουν περίπου 20 χώρες, ανάμεσά τους τα κράτη της G7 -Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Καναδάς- καθώς και η Ινδία, η Νότια Κορέα, το Μεξικό, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και ενδεχομένως η Αργεντινή.

Όπως επισημαίνεται, ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης θα είναι τα αιτήματα προς τις ΗΠΑ να εγγυηθούν μια ελάχιστη τιμή για τα κρίσιμα ορυκτά και τις σπάνιες γαίες. Ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα στο Guardian ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αυτό το μέτρο, γεγονός που οδήγησε σε πτώση των μετοχών στην Αυστραλία, η οποία έχει τοποθετηθεί ως εναλλακτικός προμηθευτής κρίσιμων ορυκτών αντί της Κίνας, με απόφαση να δημιουργήσει αποθέματα στοιχείων όπως το αντιμόνιο και το γάλλιο.

Η στρατηγική αυτή ακολουθεί το παράδειγμα της Ιαπωνίας, η οποία εδώ και χρόνια δημιουργεί ενεργά αποθέματα, προκειμένου να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της απέναντι στην προθυμία της Κίνας να διακόπτει τον εφοδιασμό για την προώθηση της εξωτερικής της πολιτικής.

Αναγκαία η δημιουργία αλυσίδων εφοδιασμού εκτός Κίνας

Η συνάντηση της Ουάσινγκτον συγκαλείται με πρωτοβουλία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν επιδιώκουν να επιταχύνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τη δημιουργία αλυσίδων εφοδιασμού εκτός Κίνας, με πιθανή στήριξη μέσω τιμών και επενδύσεων.

«Η ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών με διεθνείς εταίρους είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία των ΗΠΑ, την εθνική ασφάλεια, την τεχνολογική πρωτοπορία και ένα ανθεκτικό ενεργειακό μέλλον», ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωσή του πριν από τη σύνοδο.

Πηγές της ΕΕ ανέφεραν ότι, εάν οι συνομιλίες στεφθούν με επιτυχία, θα ακολουθήσει κοινή δήλωση, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ορόσημο στη μεταστροφή των σχέσεων με συμμάχους που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ για τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα, αντί να αμύνονται διαρκώς απέναντι στις απειλές δασμών του Τραμπ.

Στη σύνοδο θα συμμετάσχει και Βρετανός υπουργός, όπως ανακοίνωσε το Foreign Office, προσθέτοντας:

«Η οικονομική ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου συνδέεται άμεσα με την εθνική ασφάλεια. Γι’ αυτό εργαζόμαστε για τη διασφάλιση μιας διαφοροποιημένης αλυσίδας εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών, ένα ζωτικό βήμα για την εξασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται επίσης να αξιοποιήσει τη σύνοδο από την πλευρά της για να πιέσει τις ΗΠΑ να αποσύρουν τους νέους παγκόσμιους δασμούς στα παράγωγα χάλυβα, οι οποίοι θα οδηγούσαν σε τιμωρητικές επιβαρύνσεις σε προϊόντα με περιεκτικότητα σε χάλυβα, από αλουμινένιες πόρτες και ποδήλατα έως ισιωτικά μαλλιών και υπεράκτιες ανεμογεννήτριες.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει απειλήσει με την εισαγωγή δεύτερου καταλόγου έως και 700 προϊόντων τον Ιανουάριο, ωστόσο ο κατάλογος δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, γεγονός που δίνει ελπίδες στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο ότι μπορούν ακόμη να πιέσουν για αλλαγές.

«Το ζήτημα είναι η εμπιστοσύνη. Υπογράφεις μια συμφωνία και περιμένεις να εφαρμοστεί», δήλωσε πηγή της ΕΕ. «Αυτή η διαρκής απειλή νέων δασμών, είτε 10% λόγω Γροιλανδίας είτε 200% στη σαμπάνια επειδή δεν συμμετέχουν στο “συμβούλιο ειρήνης”, πρέπει να σταματήσει».

Η κυβέρνηση Τραμπ πραγματοποιεί πολυμερείς διαβουλεύσεις από τον Οκτώβριο, όταν συμφώνησε σε μια 12μηνη εμπορική εκεχειρία με την Κίνα, η οποία είχε απειλήσει να περιορίσει τον εφοδιασμό σε σπάνιες γαίες στο πλαίσιο της κλιμακούμενης δασμολογικής αντιπαράθεσης.

Ο κρίσιμος ρόλος των ορυκτών για τεχνολογία, άμυνα και ενέργεια

Σημειώνεται ότι τα ορυκτά αυτά έχουν εξελιχθεί σε ορισμένες από τις πιο κρίσιμες πρώτες ύλες για τη σύγχρονη βιομηχανία, απαραίτητες για την παραγωγή από smartphones και μαχητικά αεροσκάφη έως ανεμογεννήτριες και ηχεία.

Ο εφοδιασμός της Ευρώπης σε μόνιμους μαγνήτες, οι οποίοι κατασκευάζονται από σπάνιες γαίες με υψηλές μαγνητικές ιδιότητες, προέρχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την Κίνα.

Σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Δεκέμβριο, η ΕΕ χρησιμοποιεί ετησίως 20.000 τόνους μόνιμων μαγνητών, εκ των οποίων οι 17.000 έως 18.000 τόνοι προέρχονται από την Κίνα και μόλις 1.000 τόνοι από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.