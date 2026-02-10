ExxonMobil: «Καμπανάκι» στην ΕΕ - Κίνδυνος αύξησης 13% στο πετρέλαιο από τους κανόνες για το μεθάνιο

Η Exxon Mobil κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισμό των εκπομπών μεθανίου στο κόστος ενέργειας και στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Σύμφωνα με την αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία, η εφαρμογή των κανονισμών θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση έως και 13% στο κόστος των εισαγωγών αργού πετρελαίου για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια.

Όπως δήλωσε στο Bloomberg ο Ματ Κρόκερ, πρόεδρος λύσεων προϊόντων της Exxon, περίπου το 80% των σημερινών εισαγωγών αργού πετρελαίου της ΕΕ δεν αναμένεται να πληροί τα κριτήρια μεθανίου που θα τεθούν σε ισχύ το 2027. Αυτό σημαίνει ότι η Ένωση θα αναγκαστεί να στραφεί σε περιορισμένο αριθμό εναλλακτικών προμηθευτών που συμμορφώνονται με τα νέα πρότυπα, γεγονός που, σύμφωνα με την εταιρεία, θα επιβαρύνει το κόστος κατά περίπου 9 δολάρια ανά βαρέλι.

Η προειδοποίηση της Exxon έρχεται την παραμονή κρίσιμης συνάντησης στην Αμβέρσα, όπου κορυφαία στελέχη της ενεργειακής βιομηχανίας θα συναντηθούν με αξιωματούχους της ΕΕ, καθώς και με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, με αντικείμενο την οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

«Στηρίζουμε σθεναρά τη μείωση των εκπομπών μεθανίου και έχουμε αναλάβει ενεργό ρόλο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή προσέγγιση ωθεί την πολιτική στα άκρα», ανέφερε ο Κρόκερ σε συνέντευξή του στις Βρυξέλλες. Όπως υποστήριξε, τα στοιχεία που έχουν ήδη παρουσιαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ότι οι υφιστάμενοι κανόνες κινδυνεύουν να αποδειχθούν μη ρεαλιστικοί. «Χρειάζονται πολιτικές λογικές, προληπτικές και εφαρμόσιμες, όχι ρυθμίσεις που υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα και τις οποίες οι επιχειρήσεις αδυνατούν να τηρήσουν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι κανονισμοί της ΕΕ για το μεθάνιο προκαλούν αντιδράσεις από αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες. Στο παρελθόν, οι ενστάσεις είχαν επικεντρωθεί κυρίως στις επιπτώσεις για τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί ότι θα προχωρήσει σε μια «απλή και πραγματιστική» εφαρμογή των κανονισμών, προκειμένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις στην αγορά και προβλήματα εφοδιασμού.