Εννέα νεκροί και τουλάχιστον 25 τραυματίες σε πυροβολισμούς σε σχολείο στον Καναδά

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 25 τραυματίστηκαν σε ένοπλες επιθέσεις σε σχολείο και σπίτι στη Βρετανική Κολομβία, στον δυτικό Καναδά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Έξι θύματα βρέθηκαν νεκρά μέσα στο Γυμνάσιο του Tumbler Ridge, ενώ ένα έβδομο άτομο πέθανε καθ' οδόν προς το νοσοκομείο.

Το σώμα του υπόπτου βρέθηκε μέσα στο σχολείο και θεωρείται πως αυτοκτόνησε.

Δύο ακόμη άτομα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε μια κοντινή κατοικία - η αστυνομία πιστεύει ότι οι πυροβολισμοί συνδέονται, αλλά «δεν είναι σε θέση να το παράσχουν με βεβαιότητα».

Οι αρχές λένε ότι γνωρίζουν την ταυτότητα του δράστη, αλλά δεν έχουν αποκαλύψει το όνομα και το φύλο του - νωρίτερα, μια ειδοποίηση περιέγραφε τον ύποπτο ως «γυναίκα με φόρεμα και καστανά μαλλιά».

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δηλώνει «συντετριμμένος» από τους «φρικτούς πυροβολισμούς», ενώ ο πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας, Ντέιβιντ Έμπι, λέει ότι η ταχεία αντίδραση των αστυνομικών σήμαινε ότι «η τραγωδία αποτράπηκε από το να γίνει σημαντικά χειρότερη».

Ένας μαθητής στο Γυμνάσιο Tumbler Ridge δήλωσε στο CBC ότι αυτός και οι συμμαθητές του «πήραν τραπέζια και έφραξαν τις πόρτες» κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών.

Το Tumbler Ridge είναι μια μικρή πόλη περίπου 2.400 κατοίκων που βρίσκεται περίπου 750 μίλια (1.200 χιλιόμετρα) βόρεια του Βανκούβερ, της μεγαλύτερης πόλης στη Βρετανική Κολομβία.