18:10 - 12 Φεβ 2026

Ρούτε: Οι ΗΠΑ είναι «απόλυτα προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ» - Καμία αμφιβολία για τον ηγετικό τους ρόλο

Reporter.gr Newsroom
Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σχετικά με τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συμμαχία, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης των υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 12/2.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το ενδεχόμενο αποδυνάμωσης του αμερικανικού ρόλου, ο Ρούτε απέρριψε κατηγορηματικά τις σχετικές ανησυχίες, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ είναι «απολύτως προσηλωμένες» στο ΝΑΤΟ και παραμένουν σταθερά αγκυροβολημένες στη Συμμαχία.

Η απουσία Χέγκσεθ και η «άμεση επικοινωνία»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην απουσία του Αμερικανού υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση των υπουργών Άμυνας. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι διατηρεί «πολύ καλή σχέση» με τον Χέγκσεθ και ότι οι δυο τους βρίσκονται σε συνεχή και άμεση επικοινωνία.

«Ο Πιτ Χέγκσεθ κι εγώ έχουμε μια πολύ καλή σχέση και είμαστε σε άμεση επικοινωνία, όπως είμαι, φυσικά, και με τον Αμερικανό πρόεδρο και με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Εξωτερικών, τον οποίο θα συναντήσω στο Μόναχο τις επόμενες ημέρες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η συνεργασία με την Ουάσινγκτον είναι στενή και πολυεπίπεδη, παρά την απουσία του Αμερικανού υπουργού από τη συγκεκριμένη συνάντηση.

Η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο

Ο Ρούτε τόνισε τον καθοριστικό ρόλο των ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «τη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο» και «την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη παγκοσμίως», ενώ υπενθύμισε ότι η αμερικανική οικονομία αντιπροσωπεύει περίπου το 25% της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας.

«Άρα ναι, είναι απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ. Είναι προσδεδεμένες στο ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό», υπογράμμισε, επιχειρώντας να διαλύσει κάθε σενάριο περί απομάκρυνσης ή χαλάρωσης της αμερικανικής δέσμευσης.

Οι δηλώσεις του γενικού γραμματέα έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η συνοχή και η στρατηγική κατεύθυνση της Συμμαχίας βρίσκονται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, με τον ίδιο να επιδιώκει να στείλει σαφές μήνυμα ενότητας και σταθερότητας.

