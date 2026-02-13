ΗΠΑ: Στο 2,4% ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο – Παραμένει πάνω από τον στόχο της Fed
16:01 - 13 Φεβ 2026

ΗΠΑ: Στο 2,4% ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο – Παραμένει πάνω από τον στόχο της Fed

Το κόστος αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε με βραδύτερο ετήσιο ρυθμό από τον αναμενόμενο τον Ιανουάριο, ενισχύοντας τις ελπίδες ότι το επίμονο πρόβλημα του πληθωρισμού στις ΗΠΑ ίσως αρχίζει να αποκλιμακώνεται.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με μετάδοση του CNBC, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Ιανουάριο αυξήθηκε κατά 2,4% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν, μειωμένος κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Στατιστικών Εργασίας (Bureau of Labor Statistics) την Παρασκευή. Έτσι, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο επίπεδο όπου βρισκόταν τον μήνα μετά την ανακοίνωση, τον Απρίλιο του 2025, από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή επιθετικών δασμών στις εισαγωγές των ΗΠΑ.

Εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός πληθωρισμός (core CPI) αυξήθηκε κατά 2,5%. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν ετήσιο ρυθμό 2,5% και για τις δύο μετρήσεις.

Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης αυξήθηκε κατά 0,2% (εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία), ενώ ο δομικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,3%. Οι προβλέψεις έκαναν λόγο για άνοδο 0,3% και στις δύο περιπτώσεις.

Παρότι η συγκεκριμένη κατηγορία συνέβαλε σημαντικά στην άνοδο του CPI, το κόστος στέγασης αυξήθηκε μόλις κατά 0,2% τον μήνα, με αποτέλεσμα η ετήσια αύξηση να διαμορφωθεί στο 3%.

Σε άλλους τομείς, οι τιμές τροφίμων αυξήθηκαν κατά 0,2%, καθώς πέντε από τις έξι βασικές κατηγορίες ειδών παντοπωλείου κατέγραψαν άνοδο. Οι τιμές της ενέργειας μειώθηκαν κατά 1,5%, ενώ οι τιμές των οχημάτων παρέμειναν συγκρατημένες: τα καινούργια αυτοκίνητα αυξήθηκαν μόλις κατά 0,1%, ενώ τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και φορτηγά υποχώρησαν κατά 1,8%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη χρηματιστηριακή αγορά παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου κινήθηκαν χαμηλότερα.

Η έκθεση αυτή προστίθεται σε μια μικτή εικόνα της οικονομίας.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, οι ΗΠΑ ξεπέρασαν ένα αδύναμο ξεκίνημα το 2025 και έκτοτε επιταχύνουν, με την ανάπτυξη του τέταρτου τριμήνου να εκτιμάται στο 3,7%, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση του GDPNow της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Ατλάντα (Atlanta Fed), ενός δείκτη που παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τα εισερχόμενα οικονομικά στοιχεία.

Ωστόσο, ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον ετήσιο στόχο του 2% που έχει θέσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed), παρά το γεγονός ότι οι τιμές ενέργειας κινούνται γενικά σε συγκρατημένα επίπεδα. Επιπλέον, αξιωματούχοι της Fed εξακολουθούν να εκφράζουν ανησυχίες για την αγορά εργασίας, η οποία πέρυσι δημιούργησε μόλις 15.000 θέσεις εργασίας τον μήνα. Οι καταναλωτικές δαπάνες διατηρήθηκαν σε σχετικά καλό επίπεδο το περασμένο έτος, αν και παρουσίασαν απρόσμενη στασιμότητα ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Με τα αντικρουόμενα αυτά οικονομικά σήματα, η Fed αναμένεται ευρέως να διακόψει τον κύκλο μείωσης επιτοκίων, ο οποίος περιλάμβανε τρεις μειώσεις στο δεύτερο μισό του 2025. Η κεντρική τράπεζα αντιμετωπίζει μεταβαλλόμενες συνθήκες φέτος, με εναλλαγές στα πρόσωπα των περιφερειακών προέδρων που φαίνεται να κλίνουν προς πιο επιθετική στάση κατά του πληθωρισμού, καθώς και με τον ορισθέντα πρόεδρο Κέβιν Γουόρς, ο οποίος εκτιμάται ότι θα πιέσει για χαμηλότερα επιτόκια.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Πέμπτη στο CNBC ότι βλέπει μια «επενδυτική έκρηξη» να λειτουργεί ως ούριος άνεμος, ενώ ο πληθωρισμός θα επιστρέφει στον στόχο της Fed «στα μέσα του έτους».

«Πρέπει να απομακρυνθούμε από την ιδέα ότι η ανάπτυξη πρέπει αυτόματα να περιορίζεται, επειδή η ανάπτυξη, από μόνη της, δεν είναι πληθωριστική», πρόσθεσε ο Μπέσεντ. «Πληθωριστική γίνεται όταν η ανάπτυξη διοχετεύεται σε τομείς όπου δεν υπάρχει επαρκής προσφορά, και όλα όσα κάνει αυτή η κυβέρνηση στοχεύουν στη δημιουργία περισσότερης προσφοράς».

Η έκθεση για τον πληθωρισμό του Ιανουαρίου καθυστέρησε λίγες ημέρες λόγω της μερικής αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

