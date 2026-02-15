Τραμπ: $5 δισ. για τη Γάζα και αφοπλισμός της Χαμάς

Τα μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης» θα προχωρήσουν στη χορήγηση ποσού άνω των 5 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, δήλωσε την Κυριακή (15/2) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το Συμβούλιο θα συνεδριάσει για πρώτη φορά στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον και εκεί αναμένονται να γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις.

Ακόμη, ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι οι χώρες μέλη έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν χιλιάδες άτομα ως προσωπικό για μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης και την τοπική αστυνομία.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε επίσης πως θα υπάρξει πραγματικός αφοπλισμός της Χαμάς.

«Είναι πολύ σημαντικό η Χαμάς να τηρήσει τη δέσμευσή της για πλήρη και άμεση αποστρατιωτικοποίηση», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social.

«Το ‘Συμβούλιο Ειρήνης’ θα αποδειχθεί ο πιο σημαντικός διεθνής φορέας στην ιστορία και είναι τιμή μου να υπηρετώ ως πρόεδρός του» υπογράμμισε... μετριοπαθώς ο Τραμπ.





