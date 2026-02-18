Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ ανήλικοι τραυματισμένοι από ένοπλη επίθεση σε πάρκο
23:45 - 18 Φεβ 2026

Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ ανήλικοι τραυματισμένοι από ένοπλη επίθεση σε πάρκο

Reporter.gr Newsroom
Μια ένοπλη επίθεση που πραγματοποιήθηκε σε πάρκο στην πολιτεία Γκουαναχουάτο, στο κεντρικό Μεξικό, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό οκτώ παιδιών, όπως γνωστοποίησαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η επίθεση, η οποία σημειώθηκε χθες το βράδυ, κόστισε τη ζωή σε έναν 36χρονο άνδρα.

Η δημοτική αρχή του Σαν Φρανσίσκο ντελ Ρινσόν ανακοίνωσε ότι τρία από τα οκτώ τραυματισμένα παιδιά έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι πέντε βρίσκονται «εκτός κινδύνου». Η ακριβής ηλικία των παιδιών δεν αποκαλύφθηκε.

Η κυβερνήτρια της πολιτείας Γκουαναχουάτο, Λιμπία Ντενίς Γκαρσία, κατήγγειλε μέσω ανάρτησης στο Χ την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «απολύτως απαράδεκτη» και σημειώνοντας ότι τραυματίστηκαν «μικρά κορίτσια, αγόρια και έφηβοι». Υποσχέθηκε ότι θα στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων και δεσμεύτηκε να «ενεργήσει με αποφασιστικότητα, υπευθυνότητα και με όλη τη δύναμη της πολιτείας».

Η εισαγγελία της περιοχής ξεκίνησε ήδη έρευνα για το περιστατικό.

Το Γκουαναχουάτο αποτελεί σημαντικό βιομηχανικό κέντρο με δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, ωστόσο συγκαταλέγεται στις πλέον βίαιες πολιτείες του Μεξικού λόγω των συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών, κυρίως του Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο και του καρτέλ Σάντα Ρόζα ντε Λίμα.

Τον προηγούμενο μήνα, σε ένοπλη επίθεση σε γήπεδο ποδοσφαίρου στη Σαλαμάνκα, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν. Τον Ιούνιο, στην πόλη Ιραπουάτο της ίδιας πολιτείας, 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 20 τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια γιορτής.

Στην περιοχή καταγράφονται επίσης συχνά ανθρώπινα λείψανα μέσα σε σάκους. Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί περίπου 3.600 υποθέσεις εξαφανίσεων στο Γκουαναχουάτο, από τις συνολικά πάνω από 120.000 εξαφανίσεις σε όλη τη χώρα.

