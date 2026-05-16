Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών
20:45 - 16 Μάι 2026

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Reporter.gr Newsroom
H επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, παραχώρησε σήμερα (16/5) αποκλειστική συνέντευξη στον ΑΝΤ1 στο πλαίσιο του Europe-Gulf Forum.        

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την παγκόσμια οικονομία, λόγω της αναταραχής που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η επικεφαλής του ΔΝΤ αναφέρθηκε στις σοβαρές επιπτώσεις της σύγκρουσης στην παγκόσμια ανάπτυξη, προειδοποιώντας ότι ακόμη και αν οι εχθροπραξίες σταματήσουν άμεσα, θα χρειαστούν αρκετοί μήνες για να αποκατασταθεί η ομαλή διακίνηση των καυσίμων διεθνώς.

Παράλληλα, έκανε λόγο για το δυσμενέστερο οικονομικό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο η συνέχιση της κρίσης θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε παγκόσμια ύφεση, μέσα στον επόμενο χρόνο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Ελλάδα, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και την ανθεκτικότητα της χώρας. Με θερμά λόγια, συνεχάρη τον ελληνικό λαό και τόνισε ότι η Ελλάδα όχι μόνο κατάφερε να ξεπεράσει τη βαθιά οικονομική κρίση, αλλά παρουσιάζει, πλέον, αξιοσημείωτη ανάπτυξη, σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης.

Ακολουθεί το πρώτο μέρος της συνέντευξής της

Αναφορικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή η κ. Γκεοργκίεβα σχολίασε:

«Το σοκ είναι μεγάλο. Είναι παγκόσμιο, αλλά ταυτόχρονα ασύμμετρο. Επηρεάζει διαφορετικά τις χώρες, ανάλογα με το αν είναι εξαγωγείς ή εισαγωγείς πετρελαίου και φυσικού αερίου, και ανάλογα με το αν διαθέτουν δημοσιονομικά περιθώρια και αποθεματικά ώστε να απορροφήσουν αυτό το σοκ. Όταν εξετάζουμε τις επιπτώσεις μέχρι στιγμής, βλέπουμε ότι είναι ήδη αρκετά σημαντικές στις πιο ευάλωτες χώρες. Πώς βλέπουμε να επιδρά ο πόλεμος στην παγκόσμια οικονομία; Όλες οι ενδείξεις δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση: χαμηλότερη ανάπτυξη, υψηλότερος πληθωρισμός. Το ερώτημα είναι σε ποιον βαθμό; Αυτό εξαρτάται από τη διάρκεια του πολέμου και από το πόσο θα επηρεαστούν οι υποδομές στον Κόλπο».

Ερωτηθείσα αν θα μπορούσε ο αντίκτυπος να επεκταθεί έως και το 2027 και πόσο εκτεθειμένη είναι η ευρωπαϊκή οικονομία η κα. Γκεοργκίεβα απάντησε:

«Όταν εξετάζουμε την παγκόσμια οικονομία υπό το πρίσμα των επιπτώσεων του πολέμου, εστιάζουμε σε τρία μεγέθη: την τιμή του πετρελαίου, τον πληθωρισμό και το αν υπάρχει κίνδυνος σύσφιξης των χρηματοπιστωτικών συνθηκών. Με άλλα λόγια, κατά πόσον το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους γίνεται πιο ακριβό. Τι βλέπουμε, λοιπόν; Η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται πάνω από τα 100 δολάρια. Αν παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους, αυτό θα επηρεάσει σημαντικά το δεύτερο μέγεθος, δηλαδή τον πληθωρισμό. Όταν ο πληθωρισμός αυξάνεται, τότε οι κεντρικές τράπεζες αναγκάζονται να παρέμβουν και αυτό σημαίνει σύσφιξη των χρηματοπιστωτικών συνθηκών. Ενώ, εμείς συζητάμε σήμερα ένα σενάριο που είχαμε προβλέψει πριν από έναν μήνα, που αναφερόταν σε πιο ήπιες επιπτώσεις, έχει ήδη παρέλθει. Πλέον, αναμένουμε ότι βρισκόμαστε σε αυτό που ονομάζουμε πιο δυσμενές σενάριο, με βάση το οποίο η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί περισσότερο. Αρχικά, είχαμε προβλέψει μείωση από το 3,4% στο 3,1%. Τώρα, βλέπουμε ότι η επίπτωση θα είναι πιο σημαντική και παρατηρούμε ανησυχητικές δυναμικές όσον αφορά τον πληθωρισμό. Τι δεν συνειδητοποιεί ο κόσμος; Ότι ο αντίκτυπος του πολέμου έχει, ήδη, αποτυπωθεί στην οικονομία. Ακόμη και αν ο πόλεμος τελείωνε σήμερα, θα χρειάζονταν τουλάχιστον τέσσερις μήνες για την αποκατάσταση των ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πώς επηρεάζει αυτό την Ευρώπη; Όχι θετικά. Η Ευρώπη, ήδη, καταγράφει κάπως χαμηλότερη ανάπτυξη και κάπως υψηλότερο πληθωρισμό. Ευτυχώς…».

Ερωτηθείσα ποιο είναι το χειρότερο σενάριο για την Ευρώπη, σημείωσε ότι:

«Το χειρότερο σενάριο για την παγκόσμια οικονομία είναι να εισέλθει σε ύφεση τον επόμενο χρόνο. Δεν είναι αδιανόητο, δεν είναι δεδομένο, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ένα θετικό στοιχείο για την Ευρώπη είναι ότι, στην πραγματικότητα, το 2022 τα πήγε πολύ καλά όταν χρειάστηκε να μην εξαρτάται πλέον από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ως αποτέλεσμα, σήμερα η Ευρώπη βρίσκεται σε καλύτερη θέση: στηρίζεται περισσότερο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχει υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα και είναι πιο ανθεκτική σε αυτήν την καταιγίδα. Αλλά ποιο είναι το καλύτερο σενάριο; Η ειρήνη».

Κλείνοντας, η κα. Γκεοργκίεβα κλήθηκε να σχολιάσει τις οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας και ποιο ήταν το σημαντικότερο μάθημα από την ελληνική κρίση, τόσο για τις κυβερνήσεις όσο και για τους θεσμούς όπως το ΔΝΤ. Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά:

«Μπράβο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια πραγματική ιστορία επιτυχίας. Βγήκατε από μια πολύ βαθιά κρίση και σήμερα είστε μία από τις οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Άρα, το ερώτημα είναι: τι μάθαμε από την Ελλάδα; Πρώτον, μάθαμε ότι η δημοσιονομική σύνεση έχει σημασία. Η Ελλάδα έχει βελτιώσει δραματικά τη φορολογική είσπραξη και την αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών. Δεύτερον, χρειάζεται η ιδιωτική πρωτοβουλία να οδηγεί την ανάπτυξη. Η κυβέρνηση της Ελλάδας έχει άρει εμπόδια στις ιδιωτικές επενδύσεις με τρόπο που προσδίδει δυναμική στην ελληνική οικονομία. Και τρίτον, πρέπει να χτίζεις πάνω στα συγκριτικά σου πλεονεκτήματα. Στην Ελλάδα, αυτό είναι ο τουρισμός — μπορώ να σας πω ότι έχω ξαναέρθει στην Ελλάδα. Οι συνθήκες για να ευημερήσει ο τουριστικός τομέας έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Έχετε καλή διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), κατέχετε σημαντική θέση όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, και έχετε αυξήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και αυτός ο συνδυασμός πολύ καλής διαχείρισης της χώρας, ισχυρής στρατηγικής κατεύθυνσης και του ελληνικού λαού που λέει «δεν θέλουμε την κρίση, δεν μας άρεσε, θέλουμε μια χώρα που να πηγαίνει καλά».

Τελευταία τροποποίηση στις 17/05/2026 - 10:28
