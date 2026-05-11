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Επίθεση σε πλοίο της CMA CGM στα Στενά του Ορμούζ
Ναυτιλία
16:29 - 11 Μάι 2026

Επίθεση σε πλοίο της CMA CGM στα Στενά του Ορμούζ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Επίθεση δέχθηκε στις 5 Μαΐου το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων CMA CGM San Antonio της γαλλικής ναυτιλιακής εταιρείας CMA CGM, ενώ διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ. Το πλοίο, υπό σημαία Μάλτας, φέρεται να επλήγη από πυραύλους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μέλη του πληρώματος και να προκληθούν ζημιές στο σκάφος.

Η CMA CGM επιβεβαίωσε το περιστατικό, αναφέροντας ότι οι τραυματισμένοι ναυτικοί απομακρύνθηκαν από το πλοίο και λαμβάνουν την αναγκαία ιατρική φροντίδα. Η εταιρεία δεν γνωστοποίησε τον αριθμό των τραυματιών ούτε την έκταση των ζημιών. Σε δημόσια δήλωσή του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Rodolphe Saade, εξέφρασε τη στήριξή του προς το πλήρωμα και ανέφερε ότι οι τραυματίες αναρρώνουν.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από το σύστημα AIS, η τελευταία γνωστή θέση του πλοίου ήταν ανοιχτά του Ντουμπάι. Το CMA CGM San Antonio είχε προηγουμένως προσεγγίσει το λιμάνι Khalifa στο Αμπού Ντάμπι και είχε δηλώσει ως προορισμό το Mundra της Ινδίας.

Η επίθεση εντάσσεται σε σειρά περιστατικών κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Τα επεισόδια καταγράφονται μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για καθοδηγούμενες διελεύσεις πλοίων μέσω των Στενών, στο πλαίσιο του σχεδίου που ονομάστηκε «Project Freedom». Το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με την ίδια πληροφόρηση, έχει πλέον ανασταλεί.

Στις 3 Μαΐου είχε προηγηθεί επίθεση με drones σε δεξαμενόπλοιο συνδεδεμένο με εταιρεία της ADNOC, ενώ την ίδια ημέρα πλοίο ξηρού φορτίου φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ιρανικά ταχύπλοα ενώ κατευθυνόταν προς τα Στενά. Στις 4 Μαΐου, το φορτηγό πλοίο HMM Namu υπέστη έκρηξη ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το περιστατικό με το CMA CGM San Antonio είναι το δεύτερο που αφορά πλοίο της CMA CGM στα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Είχε προηγηθεί, στις 17 Απριλίου, πλήγμα στο CMA CGM Everglades, το οποίο υπέστη ζημιές σε εμπορευματοκιβώτια κατά τη διέλευσή του από την περιοχή. Τότε, τέσσερα πλοία της CMA CGM επιχειρούσαν να εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο, αλλά ανέστρεψαν πορεία και ματαίωσαν τη διέλευσή τους από τα Στενά.

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