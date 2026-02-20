Washington Post: Σαφείς ενδείξεις ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να επιτεθεί στο Ιράν

Η κυβέρνηση του Τραμπ φαίνεται έτοιμη να εξαπολύσει μια παρατεταμένη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, σύμφωνα με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους, καθώς το Πεντάγωνο συγκεντρώνει μια τεράστια δύναμη κρούσης στη Μέση Ανατολή, παρά τους κινδύνους απωλειών Αμερικανών στρατιωτών και της εμπλοκής των ΗΠΑ σε έναν παρατεταμένο πόλεμο.

Το οπλοστάσιο, που συγκροτείται εδώ και εβδομάδες, αναμένει την άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford και των συνοδευτικών πολεμικών πλοίων του, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν το ζήτημα, αφού οι στρατιωτικοί ηγέτες διέταξαν τα πλοία να κατευθυνθούν στην περιοχή από την Καραϊβική Θάλασσα. Τα σκάφη πλησίαζαν το Στενό του Γιβραλτάρ την Πέμπτη, καθιστώντας μια επίθεση πιθανή μέσα σε λίγες ημέρες, δήλωσαν στρατιωτικές πηγές που επικαλείται η Washington Post.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης σε εκδήλωση στην Ουάσινγκτον, ήταν ασαφής σχετικά με το τι μπορεί να πράξει. «Ίσως να κάνουμε μια συμφωνία. Ίσως και όχι», είπε στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του. «Θα το μάθετε μέσα στις επόμενες, ίσως, 10 ημέρες». Αργότερα μέσα στην ημέρα, προσδιόρισε το χρονοδιάγραμμα ως «10 έως 15 ημέρες, περίπου, το μέγιστο».

Οι κορυφαίοι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας του Τραμπ συναντήθηκαν στην Αίθουσα Επιχειρήσεων την Τετάρτη για να συζητήσουν την κατάσταση με το Ιράν και τους ειπώθηκε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή θα βρίσκονται όλες στις θέσεις τους έως τα μέσα Μαρτίου, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση του θέματος.

Η κυβέρνηση θέλει να γίνει γνωστό, ανέφεραν αξιωματούχοι, ότι ενισχύει τη μαχητική ισχύ στην περιοχή. Ο πρόεδρος έχει επίσης δημόσια αναφέρει το ενδεχόμενο ανατροπής του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μακροχρόνιου αντιπάλου των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας την περασμένη εβδομάδα ότι θα ήταν «το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί» αν το Ιράν αποκτούσε νέα ηγεσία.

Παρόλα αυτά, δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ έχει εγκρίνει στρατιωτική δράση. Ένας παράγοντας που εξετάζεται, όπως σημείωσαν ορισμένοι, είναι οι συνεχιζόμενοι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, που ολοκληρώνονται την Κυριακή στην Ιταλία.

Η... ζυγαριά

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τη στήριξη του συμμάχου τους Ισραήλ, θα είχαν «συντριπτικό πλεονέκτημα» στρατιωτικά έναντι του Ιράν, δήλωσε ο Daniel B. Shapiro, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ και ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου επί κυβέρνησης Μπάιντεν. Τα πολεμικά πλοία που βρίσκονται ή πλησιάζουν στη Μέση Ανατολή προστίθενται σε μια εκτεταμένη παράταξη στρατιωτικής ισχύος που ήδη βρίσκεται σε θέση, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων μαχητικών αεροσκαφών, δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας και άλλων όπλων.

Ωστόσο, μια μεγάλη σύγκρουση με το Ιράν ενέχει σοβαρούς κινδύνους, είπε ο Σαπίρο, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων ικανών να σκοτώσουν Αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή, ενός δικτύου δυνάμεων-πληρεξουσίων σε όλη τη Μέση Ανατολή που θα μπορούσε γρήγορα να μετατρέψει οποιαδήποτε επίθεση σε πολύ ευρύτερο και πιο θανατηφόρο πόλεμο, καθώς και της πιθανότητας σημαντικής διατάραξης της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας και της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου.

«Σίγουρα θα υποστούν τρομερές ζημιές από συνδυασμένα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα», είπε ο Σαπίρο, αναφερόμενος στο Ιράν. «Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τελειώσει γρήγορα ή χωρίς κόστος».

Ορισμένα αμερικανικά στρατεύματα αναμένεται να αποσυρθούν από βάσεις στη Μέση Ανατολή εάν το Πεντάγωνο προβεί σε τελικές προετοιμασίες για μάχη, ανέφεραν δύο άτομα με γνώση του θέματος. Κάποιοι θα κληθούν να παραμείνουν και να προστατεύσουν τις εγκαταστάσεις τους από πιθανή επίθεση, ενώ άλλοι αναμένεται να μετακινηθούν σε ασφαλείς τοποθεσίες στην Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. Το Πεντάγωνο έχει λάβει παρόμοια μέτρα προφύλαξης στο παρελθόν.

Η στρατιωτική ενίσχυση συμπίπτει με πρόσφατες συναντήσεις μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων με στόχο τη διαπραγμάτευση αλλαγών στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι οι δύο πλευρές είχαν «σημειώσει μικρή πρόοδο», αλλά εξακολουθούσαν να βρίσκονται «πολύ μακριά σε ορισμένα ζητήματα». Ιρανοί αξιωματούχοι, πρόσθεσε, «αναμένεται να επανέλθουν με περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες εβδομάδες». Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να περιμένει τόσο.

Περιφερειακοί διπλωμάτες αρχικά πίστευαν ότι η στρατιωτική πίεση της κυβέρνησης Τραμπ στο Ιράν είχε στόχο να ωθήσει την Τεχεράνη να προσφέρει μεγαλύτερες παραχωρήσεις σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη που έχει ενημερωθεί για τις συνομιλίες. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση των πιο πρόσφατων συνομιλιών την Τρίτη στη Γενεύη, οι διπλωμάτες πιστεύουν πλέον ότι το Ιράν δεν είναι διατεθειμένο να απομακρυνθεί από τις «βασικές του θέσεις», συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός του να εμπλουτίζει ουράνιο.

«Οι Ιρανοί σχεδίαζαν να τους πνίξουν σε τεχνικές λεπτομέρειες και να καθυστερήσουν την ουσία», είπε ο διπλωμάτης. «Ενώ μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση θα βασιζόταν στον διάλογο, … ο Τραμπ δεν έχει την υπομονή».

Η αμερικανική στρατιωτική ενίσχυση αρχικά καθησύχασε ορισμένους αξιωματούχους στην περιοχή, σύμφωνα με τον ίδιο διπλωμάτη, αλλά οι ενδείξεις ότι η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζεται για παρατεταμένη σύγκρουση έχουν προκαλέσει βαθιά ανησυχία.

«Κάποιοι παράγοντες μπορεί να προτιμούσαν στοχευμένα πλήγματα για να αυξηθεί η πίεση στο Ιράν», είπε ο διπλωμάτης, αναφερόμενος σε αξιωματούχους από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. «… Αλλά μια παρατεταμένη σύγκρουση θα είναι αιματηρή και θα μπορούσε να εμπλέξει περισσότερες χώρες, είτε σκόπιμα είτε λόγω λανθασμένου υπολογισμού, στον πόλεμο».

Ο Ρούμπιο και ο Νετανιάχου

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Marco Rubio σχεδιάζει να ταξιδέψει στο Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Benjamin Netanyahu, δήλωσε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Το ταξίδι στοχεύει στη διατήρηση του Νετανιάχου ενήμερου για την πορεία των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν, αλλά δεν αποκλείει το ενδεχόμενο το Πεντάγωνο να εξαπολύσει πλήγματα νωρίτερα. Το καλοκαίρι, οι ΗΠΑ έπληξαν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ενώ οι κορυφαίοι διπλωμάτες του προέδρου είχαν προγραμματισμένες διπλωματικές συναντήσεις με Ιρανούς ομολόγους τους.

Ο Νετανιάχου επιθυμεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν μια μεγάλη επίθεση κατά του Ιράν και σε ομιλία του την Κυριακή έθεσε τους δικούς του όρους για οποιαδήποτε συμφωνία ΗΠΑ-Τεχεράνης. Οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να απαγορεύει κάθε εμπλουτισμό ουρανίου και να διαλύει «τον εξοπλισμό και τις υποδομές που επιτρέπουν εξαρχής τον εμπλουτισμό», δήλωσε ο Νετανιάχου στο ετήσιο συνέδριο των Προέδρων Μεγάλων Αμερικανικών Εβραϊκών Οργανώσεων. Θα πρέπει επίσης να απαιτεί την απομάκρυνση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν, να περιορίζει το βαλλιστικό πυραυλικό πρόγραμμα της χώρας και να επιβάλλει διαρκείς επιθεωρήσεις στο πολιτικό πυρηνικό της πρόγραμμα, είπε.

Ειδικοί για τη Μέση Ανατολή έχουν δηλώσει ότι το Ιράν είναι απίθανο να συμφωνήσει σε όλες τις απαιτήσεις του Ισραήλ και τις θεωρεί παραβίαση της ικανότητάς του να αμύνεται.

Ο Χαμενεΐ τις τελευταίες ημέρες έχει αντισταθεί στην υπογραφή συμφωνίας, υποστηρίζοντας σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Τεχεράνη έχει το δικαίωμα να παράγει πυρηνική ενέργεια και ότι το εύρος του πυραυλικού της οπλοστασίου δεν θα πρέπει να περιοριστεί. Έχει επίσης χλευάσει Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Οι Αμερικανοί λένε συνεχώς ότι έχουν στείλει ένα πολεμικό πλοίο προς το Ιράν», ανέφερε σε μήνυμα την Τρίτη. «Φυσικά, ένα πολεμικό πλοίο είναι ένα επικίνδυνο κομμάτι στρατιωτικού εξοπλισμού. Ωστόσο, πιο επικίνδυνο από αυτό το πολεμικό πλοίο είναι το όπλο που μπορεί να το στείλει στον βυθό της θάλασσας».