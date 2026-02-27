Κούβα: Για ειρηνική κατάληψη της κάνει λόγο ο Τραμπ

Το ενδεχόμενο μιας «ειρηνικής κατάληψης» της Κούβας από τις Ηνωμένες Πολιτείες άφησε ανοιχτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους στον Λευκός Οίκος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χειρίζεται το ζήτημα «στο υψηλότερο επίπεδο», υποστηρίζοντας πως βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με την κουβανική κυβέρνηση.

«Η κουβανική κυβέρνηση συζητά μαζί μας και έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, όπως γνωρίζετε», δήλωσε ο Τραμπ, λίγο πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για επίσκεψη στο Τέξας. «Δεν έχουν χρήματα. Δεν έχουν τίποτα αυτή τη στιγμή, αλλά μιλούν μαζί μας και ίσως να δούμε μια ειρηνική κατάληψη της Κούβας», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Αβάνας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω εξελίξεων, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει το περιεχόμενο ή το πλαίσιο μιας τέτοιας «ειρηνικής» πρωτοβουλίας.