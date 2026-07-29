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Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται
Ειδήσεις
21:20 - 29 Ιουλ 2026

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται

Reporter.gr Newsroom
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Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) αποφάσισε την Τετάρτη (29/7) να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο, όχι όμως χωρίς διαφωνίες, καθώς τρία μέλη της τάχθηκαν υπέρ της αύξησής του, εκφράζοντας ανησυχία για την πορεία του πληθωρισμού.      

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CNBC, παρά το γεγονός ότι ενισχύεται η υποστήριξη από ορισμένους αξιωματούχους για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) ψήφισε με 9 ψήφους υπέρ και 3 κατά τη διατήρηση του επιτοκίου ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο εύρος 3,5% έως 3,75%.

Ειδικότερα, οι τρεις αρνητικές ψήφοι προήλθαν από τους προέδρους των περιφερειακών Ομοσπονδιακών Τραπεζών, Beth Hammack του Κλίβελαντ, Neel Kashkari της Μινεάπολης και Lorie Logan του Ντάλας, οι οποίοι είχαν εκφραστεί με τον πιο σαφή τρόπο υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός, ο οποίος παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% της Fed για περισσότερα από πέντε χρόνια.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση επισημαίνεται ότι οι τρεις διαφωνούντες «προτιμούσαν να αυξηθεί το εύρος-στόχος του επιτοκίου ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας στη συγκεκριμένη συνεδρίαση».

Όπως επισημαίνει το CNBC, οι τρεις αρνητικές ψήφοι συνιστούν μια πρώτη σημαντική πρόκληση για τον πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς, καθώς η επιλογή του να μην προσφέρει σαφείς ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής είχε οδηγήσει σε ασυνήθιστα υψηλό βαθμό αβεβαιότητας πριν από τη συνεδρίαση.

Οι αγορές ανέμεναν σε γενικές γραμμές ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρούσε αμετάβλητα τα επιτόκια, αν και, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, υπήρχε περίπου μία στις τρεις πιθανότητες για μια αιφνιδιαστική αύξηση. Αντίθετα, οι αγορές προβλέψεων απέδιδαν μεγαλύτερη πιθανότητα στο σενάριο της διατήρησης των επιτοκίων.

Από την πλευρά του, ο Γουόρς έχει υποστηρίξει ότι η Fed θα πρέπει να αφιερώνει λιγότερο χρόνο στο να προαναγγέλλει τις επόμενες κινήσεις της και περισσότερο στο να εξηγεί τις συνθήκες υπό τις οποίες θα λάβει αποφάσεις.

Ωστόσο, η ανακοίνωση της Τετάρτης δεν παρείχε ούτε συγκεκριμένες ενδείξεις ούτε σαφή κριτήρια, παρά το γεγονός ότι οι αγορές εκτιμούν σε μεγάλο βαθμό πως η Fed θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Να σημειωθεί ότι η ανακοίνωση μετά τη συνεδρίαση ήταν σχεδόν πανομοιότυπη με εκείνη που ακολούθησε τη συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου, αντανακλώντας τη στάση που έχει διατηρήσει η Fed καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, μετά τις τρεις μειώσεις επιτοκίων που πραγματοποίησε στο δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Οι αξιωματούχοι επανέλαβαν ότι «η οικονομική δραστηριότητα συνεχίζει να επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα που οφείλεται εν μέρει στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή». Παράλληλα, σημείωσαν ότι η αύξηση της απασχόλησης «συμβαδίζει με την αύξηση του εργατικού δυναμικού και το ποσοστό ανεργίας έχει μεταβληθεί ελάχιστα», ακόμη και αν το εργατικό δυναμικό στις ΗΠΑ έχει συρρικνωθεί.

Όπως και στην ανακοίνωση του Ιουνίου, η FOMC κατέληξε στη λιτή διατύπωση: «Η Επιτροπή θα διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών».

Ανησυχία για τον πληθωρισμό

Οι αξιωματούχοι που υποστηρίζουν αυστηρότερη νομισματική πολιτική εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να επιβαρύνει τα νοικοκυριά και δεν παρουσιάζει σαφή σημάδια αποκλιμάκωσης. Οι πρόσφατες πληθωριστικές πιέσεις αποδίδονται τόσο στους δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όσο και στην άνοδο των τιμών της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Στις προβλέψεις που δημοσιοποιήθηκαν τον Ιούνιο, το σύνολο των μελών της Επιτροπής εκτιμούσε ότι έως το τέλος του 2026 θα απαιτηθεί ακόμη μία αύξηση επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας.

Ο διοικητής της Fed Κρίστοφερ Γουόλερ είχε επίσης εκφράσει πρόσφατα ανησυχίες για τον πληθωρισμό, επισημαίνοντας ότι ίσως χρειαστούν υψηλότερα επιτόκια εάν δεν υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος στην αποκλιμάκωσή του. Παρ' όλα αυτά, στη συγκεκριμένη συνεδρίαση ψήφισε υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων.

Η στάση του Γουόρς

Από την πλευρά του, ο Γουόρς έχει χαρακτηρίσει τον πληθωρισμό «ζήτημα επιλογών», υπογραμμίζοντας επανειλημμένα, κατά τις πρόσφατες ακροάσεις του στο Κογκρέσο, ότι η συγκράτηση των τιμών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα.

Παράλληλα, έχει εκφράσει την αντίθεσή του στην έως τώρα πρακτική της Fed να παρέχει εκ των προτέρων καθοδήγηση σχετικά με τις μελλοντικές κινήσεις των επιτοκίων.

Στην πρώτη συνεδρίαση υπό την προεδρία του, η ανακοίνωση της Fed ήταν αισθητά πιο σύντομη σε σχέση με όσες είχαν προηγηθεί τα τελευταία χρόνια. Ο Γουόρς έχει τονίσει ότι επιδιώκει να αλλάξει τον τρόπο επικοινωνίας της κεντρικής τράπεζας, αφιερώνοντας μάλιστα μία από τις πέντε ειδικές ομάδες εργασίας που έχει συστήσει αποκλειστικά στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της συνεδρίασης, τα μέλη της FOMC είχαν διατυπώσει διαφορετικές εκτιμήσεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, είχε δηλώσει ότι η τρέχουσα πολιτική βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση για την επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο. Αντίθετα, η Λόρι Λόγκαν υποστήριξε ότι θα απαιτηθούν «ήπιες» αυξήσεις επιτοκίων, ενώ και η Μπεθ Χάμακ έχει υιοθετήσει σκληρή στάση απέναντι στον πληθωρισμό, επισημαίνοντας τις πιέσεις που εξακολουθούν να δέχονται τα νοικοκυριά από τις επίμονα υψηλές τιμές.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του προς τον Κέβιν Γουόρς, χαρακτηρίζοντάς τον «εξαιρετικό», ενώ υποστήριξε ότι ορισμένοι άλλοι αξιωματούχοι της Fed έχουν «κακές προθέσεις» και ενδεχομένως κινούνται με πολιτικά κίνητρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/07/2026 - 21:22
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