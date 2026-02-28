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Ναυτιλία σε τροχιά αβεβαιότητας: Ορμούζ, Ερυθρά Θάλασσα και Σουέζ επαναφέρουν τον γεωπολιτικό κίνδυνο στο παγκόσμιο εμπόριο
Ναυτιλία
16:11 - 28 Φεβ 2026

Ναυτιλία σε τροχιά αβεβαιότητας: Ορμούζ, Ερυθρά Θάλασσα και Σουέζ επαναφέρουν τον γεωπολιτικό κίνδυνο στο παγκόσμιο εμπόριο

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επαναφέρουν τη ναυτιλία στο επίκεντρο μιας νέας γεωπολιτικής έντασης, με άμεσες επιπτώσεις στις θαλάσσιες μεταφορές, την ενέργεια και το κόστος του παγκόσμιου εμπορίου.   

Μετά τα στρατιωτικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων και την αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα στην περιοχή, κυβερνήσεις και ναυτιλιακές εταιρείες επανεξετάζουν την ασφάλεια των βασικών θαλάσσιων διαδρόμων, ενώ ήδη καταγράφονται αλλαγές δρομολογίων και άνοδος του λειτουργικού ρίσκου για τα πλοία.

Η ελληνική πλευρά συνέστησε σε πλοία ελληνικής σημαίας και ελληνόκτητου ενδιαφέροντος να αποφεύγουν περιοχές υψηλού κινδύνου στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, καθώς αυξάνεται η πιθανότητα περιστατικών ασύμμετρης απειλής, όπως επιθέσεις με drones, πυραύλους ή ηλεκτρονικές παρεμβολές στη ναυσιπλοΐα.

Παράλληλα, μεγάλοι ναυτιλιακοί όμιλοι container έχουν ήδη αρχίσει επιλεκτικές εκτροπές πλοίων μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, αποφεύγοντας τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα, ένδειξη ότι η αγορά αντιδρά πριν ακόμη υπάρξει πραγματική διακοπή θαλάσσιων οδών.

Το βασικό ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι αν έχει κλείσει κάποια θαλάσσια αρτηρία, αλλά πόσο εύκολα μπορεί να διαταραχθεί η λειτουργία της. Το Σουέζ παραμένει ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς διαδρόμους παγκοσμίως, συνδέοντας άμεσα την Ασία με την Ευρώπη.

Όταν όμως η πρόσβαση μέσω της Ερυθράς Θάλασσας θεωρείται επισφαλής, οι ναυτιλιακές επιλέγουν μεγαλύτερες διαδρομές γύρω από την Αφρική. Αυτό προσθέτει περίπου δέκα ημέρες ταξιδιού, αυξάνει την κατανάλωση καυσίμων και μειώνει στην πράξη τη διαθέσιμη χωρητικότητα της αγοράς, καθώς τα ίδια πλοία χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν κάθε κύκλο μεταφοράς.

Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα γεωοικονομικά «choke points» στον κόσμο. Από εκεί διέρχεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και περιορισμένη διαταραχή αρκεί για να επηρεάσει τις διεθνείς τιμές ενέργειας. Κάθε μήνα χιλιάδες πλοία, δεξαμενόπλοια αλλά και εμπορικά, περνούν από το συγκεκριμένο πέρασμα, καθιστώντας το κρίσιμο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ασίας αλλά και της Ευρώπης.

Οι οικονομίες που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη έκθεση είναι κυρίως οι ασιατικές χώρες — Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ινδία — λόγω της εξάρτησής τους από εισαγόμενο πετρέλαιο του Περσικού Κόλπου. Η Ευρώπη επηρεάζεται κυρίως μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας και του κόστους μεταφοράς προϊόντων από την Ασία, ενώ η Αίγυπτος βλέπει άμεσα τις επιπτώσεις στα έσοδα της Διώρυγας του Σουέζ κάθε φορά που η ναυτιλία επιλέγει εναλλακτικές διαδρομές.

Η άνοδος των τιμών πετρελαίου αποτελεί τον ταχύτερο μηχανισμό μετάδοσης της κρίσης στη ναυτιλία. Ακριβότερα καύσιμα σημαίνουν υψηλότερο λειτουργικό κόστος, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου για πλοία που επιχειρούν σε περιοχές έντασης. Το αποτέλεσμα είναι πίεση στα ναύλα, ιδιαίτερα στα δεξαμενόπλοια, αλλά και σταδιακή μετακύλιση κόστους στην αγορά container μέσω επιβαρύνσεων και έκτακτων χρεώσεων.

Παρά τις ανησυχίες, αναλυτές εκτιμούν ότι ένα πλήρες και μακροχρόνιο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ παραμένει δύσκολο σενάριο. Το Ιράν διαθέτει τη δυνατότητα να προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση — μέσω ναρκών, παρενοχλήσεων ή επιλεκτικών επιθέσεων — όμως μια παρατεταμένη διακοπή θα προκαλούσε άμεση διεθνή στρατιωτική αντίδραση και σημαντικό οικονομικό πλήγμα και για το ίδιο. Η πιο ρεαλιστική εξέλιξη θεωρείται μια κατάσταση παρατεταμένης αβεβαιότητας που αυξάνει το ρίσκο χωρίς να διακόπτει πλήρως τη ναυσιπλοΐα.

Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου στο πρόσφατο παρελθόν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία είχαν οδηγήσει σε μαζική αποφυγή της περιοχής από τις ναυτιλιακές γραμμές. Μια τέτοια εξέλιξη θα επανέφερε άμεσα τη μαζική παράκαμψη του Σουέζ, με συνέπειες στην αξιοπιστία των δρομολογίων και στη διαθεσιμότητα containers παγκοσμίως.

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