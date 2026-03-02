Επικοινωνία φον ντερ Λάιεν – Χριστοδουλίδη: Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό των κρατών-μελών

«Στεκόμαστε συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή», αναφέρει σε δήλωσή της η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από επικοινωνία της με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η επικοινωνία τους έγινε μετά από το ιρανικό χτύπημα με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, με τον Κύπριο πρόεδρο να δηλώνει ότι η χώρα του δεν έχει καμία εμπλοκή στη σύγκρουση και ούτε προτίθεται να αναμειχθεί.

Σύμφωνα με την ανάρτησή της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε ότι, παρότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποτέλεσε τον στόχο της επίθεσης, το περιστατικό προκαλεί σοβαρή ανησυχία σε επίπεδο ευρωπαϊκής ασφάλειας.

«Είχα συνομιλία με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος με ενημέρωσε για το μοναδικό περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος στόχευσε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι», ανέφερε η ίδια και προσέθεσε:

«Παρόλο που η Κύπρος δεν ήταν στόχος, ξεκαθαρίζω: Στεκόμαστε συλλογικά, σταθερά και κατηγορηματικά στο πλευρό των κρατών μελών μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή».