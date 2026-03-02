Ακρωτήρι Κύπρου: Drones έπεσαν σε βρετανική βάση – Δεν έχουμε καμία συμμετοχή, λέει ο Χριστοδουλίδης

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής (1/3) τέθηκαν σε αυξημένο συναγερμό οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, έπειτα από κήρυξη «απειλής ασφαλείας», όπως μετέδωσε η Cyprus Mail.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ο στρατός αντέδρασε σε «φερόμενο πλήγμα drone» που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην αεροπορική του βάση στην Κύπρο, σε μια περίοδο έντασης λόγω της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα» (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή εκτεταμένες υλικές ζημιές.

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Προληπτική απομάκρυνση προσωπικού

Η Διοίκηση των Κυρίαρχων Βάσεων ανακοίνωσε ότι αποφασίστηκε η προσωρινή απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού από τη βάση της Royal Air Force στο Ακρωτήρι, ως προληπτικό μέτρο μετά το συμβάν.

Οι υπόλοιπες βρετανικές εγκαταστάσεις στο νησί θα συνεχίσουν κανονικά τη λειτουργία τους, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση.

Το προσωπικό ενημερώθηκε για την ύπαρξη απειλής και έλαβε οδηγίες να επιστρέψει άμεσα στις κατοικίες του και να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους «μέχρι νεωτέρας». Όσοι βρίσκονταν εντός της βάσης κλήθηκαν να απομακρυνθούν από παράθυρα και να καλυφθούν πίσω ή κάτω από βαριά και συμπαγή έπιπλα, περιμένοντας νέες οδηγίες.

Στα πρώτα λεπτά μετά την εκδήλωση του περιστατικού, μαχητικά αεροσκάφη Typhoon απογειώθηκαν από τη βάση.

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Τοποθέτηση της κυπριακής πλευράς

Το συμβάν σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, επισημαίνοντας ότι «πρόκειται για μη επανδρωμένο drone το οποίο προκάλεσε περιορισμένες ζημιές».

«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη Βρετανική Κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων.Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται προς ενημέρωση», όπως είπε.

{https://x.com/letymbiotis/status/2028277559838876103}

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, το μεσημέρι της Κυριακής, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, John Healey, είχε δηλώσει πως δύο πύραυλοι από το Ιράν εκτοξεύθηκαν με κατεύθυνση την Κύπρο, όπου βρίσκονται βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, οι σχετικές πληροφορίες διαψεύστηκαν από την κυπριακή πλευρά.

Αργότερα το βράδυ, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Keir Starmer, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ανέφερε ότι η χώρα του έχει επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για επιχειρήσεις εναντίον αποθηκών ιρανικών πυραύλων.

Μήνυμα Χριστοδουλίδη: Η πατρίδα μας δεν μετέχει και ούτε προτίθεται

«Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης» ανέφερε σε μήνυμά του προς τους Κύπριους πολίτες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το χτύπημα της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι από ιρανικό drone.

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Πιο αναλυτικά, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε στο διάγγελμά του:

«Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες,

Υπό το φως των γεγονότων επέλεξα να απευθυνθώ σε όλους εσάς για να σας ενημερώσω απευθείας για όσα διαδραματίστηκαν χθες βράδυ. Στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, συγκάλεσα αμέσως, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση.

Ταυτόχρονα, για τις εξελίξεις είμαι σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών.

Κυρίες και Κύριοι,

Βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, η οποία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση.

Θέλω να είμαι σαφής: Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την ίδια υπευθυνότητα.

Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών».