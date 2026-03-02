Το Ιράν σε ιστορική καμπή: Ο Χαμενεΐ δεν είχε ορίσει διάδοχο - Τι εκτιμούν αναλυτές ότι θα συμβεί

Ο θάνατος του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ αφήνει το Ιράν σε μια δύσκολη μετάβαση, την ώρα μάλιστα που αντιμετωπίζει μια μαζική στρατιωτική εκστρατεία από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και σιγοβράζει η αναταραχή στους δρόμους.

Κατά τη διάρκεια των 37 ετών που βρέθηκε στην εξουσία, ο Χαμενεΐ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο άτομο διαμόρφωσε την πορεία της σύγχρονης Μέσης Ανατολής. Ως πνευματικός και πολιτικός ηγέτης του δεύτερου μεγαλύτερου έθνους της Μέσης Ανατολής, προέβαλε την εξουσία μέσω σιιτικών πολιτοφυλακών σε όλη την περιοχή και επέζησε από κύματα αναταραχής καθώς οι αυταρχικοί γύρω του ανατράπηκαν.

Αφήνει πίσω του ένα σύστημα χωρίς προφανή διάδοχο, σε μεγάλο βαθμό από πρόθεση, και μια Ισλαμική Δημοκρατία σε μια μάχη για επιβίωση. Οποιοσδήποτε διάδοχος πιθανότατα θα έχει λιγότερη προσωπική εξουσία από τον Χαμενεΐ και θα υπηρετήσει έναν πιο συμβολικό ρόλο.

«Μπορούμε σχεδόν σίγουρα να πούμε ότι η ηγεσία δεν θα συγκεντρωθεί σε ένα άτομο», δήλωσε ο Μεχντί Χαλάτζι, συγγραφέας μιας βιογραφίας του 2023 για τον Χαμενεΐ και πρώην φοιτητής για 14 χρόνια σε σεμινάρια στην ιερή πόλη Κομ του Ιράν. «Ο επόμενος ανώτατος ηγέτης θα είναι ως επί το πλείστον τελετουργικός».

Ωστόσο, η Ισλαμική Δημοκρατία δίνει στον ανώτατο ηγέτη ευρεία εξουσία. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και επικεφαλής της δικαστικής, της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας. Ορίζεται επίσης ως ο ανώτερος θεματοφύλακας της σιιτικής πίστης.

Τριμελές συμβούλιο

Μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ, τα καθήκοντα του ανώτατου ηγέτη θα διεκπεραιώνονται προσωρινά από ένα τριμελές συμβούλιο που αποτελείται από τον πρόεδρο, τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και ένα μέλος του κληρικού Συμβουλίου των Φυλάκων, όπως ορίζεται στο Σύνταγμα της χώρας.

Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, ένα κληρικό σώμα 88 μελών, θα επιλέξει στη συνέχεια τον επόμενο ανώτατο ηγέτη. Αυτή θα είναι μια σε μεγάλο βαθμό πρότυπη διαδικασία, επειδή η πραγματική απόφαση για τον διάδοχο πιθανότατα θα ληφθεί εκτός του συμβουλίου, καθώς θα διαμορφωθεί συναίνεση γύρω από έναν νέο ηγέτη.

Δύο από τους άνδρες του προσωρινού συμβουλίου φημολογούνται ως πιθανοί διάδοχοι, σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal: Ο Αλιρεζά Αραφί, ένας κληρικός στα τέλη της δεκαετίας του '60 που ηγείται των σεμιναρίων του Ιράν, έχει παραμείνει πάνω από την πολιτική και θα μπορούσε να προσελκύσει τόσο τους σκληροπυρηνικούς όσο και τις πιο μετριοπαθείς δυνάμεις. Ο Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζέι, ένας κληρικός μεσαίας βαθμίδας που ηγείται της δικαστικής εξουσίας, είναι διαβόητος μεταξύ των αντιπάλων του καθεστώτος για την υποστήριξη της θανατικής ποινής για τους διαδηλωτές και το παρελθόν του ως υπουργός Πληροφοριών.

Ενώ η ιρανική ηγεσία αναζητά έναν νέο ηγέτη, άλλες προσωπικότητες είναι σε θέση να ασκήσουν επιρροή. Ο επί χρόνια ακλόνητος υποστηρικτής του καθεστώτος Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, έχει αναδειχθεί σε διαμεσολαβητή ισχύος. Πραγματιστής και πολιτικός επιζών, ο Λαριτζανί είναι πρώην διαπραγματευτής για τα πυρηνικά, του οποίου η κόρη σπούδασε στις ΗΠΑ. Ο πρώην πρόεδρος Χασάν Ρουχανί, αν και αποστρέφεται τμήματα του κλήρου, τους τελευταίους μήνες επέστρεψε στο προσκήνιο και έχει εμπειρία στις συναλλαγές με τη Δύση.

Η... κληρονομιά του Χαμενεΐ

Το Ιράν έχει περάσει μόνο μία φορά από τη διαδικασία επιλογής νέου ανώτατου ηγέτη: όταν ο Χαμενεΐ διαδέχθηκε τον ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, το 1989. Η διαδικασία διαδοχής σήμερα θα είναι θεμελιωδώς διαφορετική.

Ενώ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν πρέπει να είναι ανώτερος θρησκευτικός μελετητής, παρατάξεις εκτός του κλήρου ασκούν πλέον σημαντική εξουσία, ιδιαίτερα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, την επίλεκτη στρατιωτική μονάδα που έχει εξελιχθεί σε οικονομικό και πολιτικό κολοσσό.

Ο Χαμενεΐ δημιούργησε επίσης μια ισχυρή γραφειοκρατία γύρω από το δικό του γραφείο, με στρατιωτικούς και ιδεολογικούς υπολοχαγούς και ισχυρά οικονομικά ιδρύματα. Τα θρησκευτικά κληροδοτήματα, γνωστά ως bonyads, ελέγχουν δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που χρηματοδοτούν κοινωνικές υπηρεσίες για τους φτωχούς, μισθούς για τον κλήρο και βιομηχανική παραγωγή.

Ο επόμενος ανώτατος ηγέτης που θα αναλάβει την επίβλεψη του συστήματος πιθανότατα θα είναι μια ευσεβής προσωπικότητα, αποδεκτή από τον κλήρο και εύπλαστη από τους ισχυρούς ολιγάρχες και τους στρατιωτικούς διοικητές που διαχειρίζονται τις καθημερινές υποθέσεις της χώρας, λένε οι ειδικοί.

Δύο από τους πιο συχνά φημολογούμενους υποψηφίους για να διαδεχθούν τον Χαμενεΐ έρχονται με βαριά πράγματα. Ένας από τους γιους του Χαμενεΐ, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ασκεί εξουσία στο γραφείο του ανώτατου ηγέτη και στον μηχανισμό πληροφοριών, αλλά έχει περιορισμένα θρησκευτικά διαπιστευτήρια και ενδέχεται να υποφέρει από τη σχέση του με την κυριαρχία του πατέρα του.

Ο Χασάν Χομεϊνί, εγγονός του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, έχει αναλάβει εξέχοντα δημόσιο ρόλο τους τελευταίους μήνες, εμφανιζόμενος μάλιστα στη θέση του Χαμενεΐ σε μια ετήσια τελετή της αεροπορίας. Το 2016, ωστόσο, αποκλείστηκε από την ισχυρή Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων λόγω έλλειψης θρησκευτικών γνώσεων. Η Ισλαμική Δημοκρατία είναι αντίθετη με την κληρονομική διακυβέρνηση, καθιστώντας έναν υποψήφιο από οποιαδήποτε οικογένεια μια αμφιλεγόμενη επιλογή.

Ο επόμενος ανώτατος ηγέτης θα πρέπει επίσης να έχει καλές σχέσεις με τον Αγιατολάχ Αλί αλ-Σιστάνι, έναν εξέχοντα κληρικό στο Ιράκ, ο οποίος μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ είναι ο αδιαμφισβήτητος, κατεξοχήν πνευματικός ηγέτης των Σιιτών Μουσουλμάνων σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Ιράκ, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Αφγανιστάν και του Λιβάνου.