Ρούτε: Η Ευρώπη υποστηρίζει απόλυτα την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν – Το ΝΑΤΟ δεν θα εμπλακεί

Η Ευρώπη «υποστηρίζει απόλυτα» την δράση των ΗΠΑ στο Ιράν, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σε νέες δηλώσεις του τη Δευτέρα (2/3).

Μιλώντας στο BBC, ο Ρούτε τόνισε πως το Ιράν αποτελεί «απειλή» για την Ευρώπη, το Ισραήλ και την γύρω περιοχή, ενώ πρόσθεσε ότι η Ευρώπη «ενισχύεται πραγματικά» μετά τις επιχειρήσεις στο Ιράν.

Ερωτηθείς αν η απόφαση του Κιρ Στάρμερ να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βρετανικές βάσεις για «αμυντικά» χτυπήματα στο Ιράν ήρθε πολύ αργά, απάντησε πως αντιλαμβάνεται ότι «νομικά πράγματα» έπρεπε να διευθετηθούν πριν δοθεί η άδεια.

Κληθείς να σχολιάσει αν γνώριζε για τα χτυπήματα ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν εκ των προτέρων, ο Ρούτε είπε ότι δεν συζητά δημόσια αυτές τις λεπτομέρειες. Ωστόσο, σημείωσε ότι είχε «πολλές συνομιλίες» με Αμερικανούς αξιωματούχους και ότι η Ουάσιγκτον και το ΝΑΤΟ «συντονίζονται στενά».

Το ΝΑΤΟ θα παραμείνει εκτός

Σε ερώτηση αν θα εμπλακούν δυνάμεις του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε απάντησε: «Όχι, πρόκειται σαφώς για μια εκστρατεία υπό την ηγεσία των Αμερικανών και των Ισραηλινών».

Σημείωσε, δε, πως αυτό που «βλέπουμε τώρα» είναι ότι οι σύμμαχοι και οι «φίλοι του ΝΑΤΟ στην περιοχή» δέχονται «αδιάκριτες επιθέσεις» από το Ιράν, επομένως κάνουν ό,τι μπορούν σε αυτή την κατάσταση.

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