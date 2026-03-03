ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιράν: Ισοπεδώθηκε το «στρατηγείο» των Αγιατολάχ όπου θα αποφάσιζαν τον διάδοχο του Χαμενεΐ
Ειδήσεις
16:59 - 03 Μαρ 2026

Ιράν: Ισοπεδώθηκε το «στρατηγείο» των Αγιατολάχ όπου θα αποφάσιζαν τον διάδοχο του Χαμενεΐ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ισοπεδώθηκε μετά από αεροπορική επιδρομή στην πόλη Κομ, νότια της Τεχεράνης, το κτίριο της «Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων» του Ιράν, όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία.  

Η «Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων» είναι ένα συμβούλιο 88 ανώτερων κληρικών που έχει αναλάβει την εκλογή του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Οι αμερικανο-σιωνιστές εγκληματίες επιτέθηκαν στο κτίριο της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων στην Κομ», νότια της Τεχεράνης, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

{https://x.com/mhmiranusa/status/2028831569960403229}

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ισραηλινή πηγή με γνώση του θέματος επιβεβαίωσε ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε κτίριο στην ιρανική πόλη Κομ, όπου είχαν συγκεντρωθεί ανώτεροι κληρικοί για να εκλέξουν τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgt94ir9mfnl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Επί του παρόντος, δεν είναι σαφές πόσα από τα 88 μέλη της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων βρίσκονταν στο κτίριο τη στιγμή της επίθεσης, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Πάντως, τα τοπικά μέσα δείχνουν πλάνα με το κτίριο να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τα πλήγματα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ

Τελευταία τροποποίηση στις 03/03/2026 - 18:15
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άνοδος στη Wall με ώθηση από τους ημιαγωγούς και τη «ρευστή» εκεχειρία Ιράν-Ισραήλ
Χρηματιστήρια

Άνοδος στη Wall με ώθηση από τους ημιαγωγούς και τη «ρευστή» εκεχειρία Ιράν-Ισραήλ

Σταματούν οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ: Προειδοποιήσεις και απειλές παραμένουν στο τραπέζι
Ειδήσεις

Σταματούν οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ: Προειδοποιήσεις και απειλές παραμένουν στο τραπέζι

Το ρήγμα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου για τον Λίβανο βαθαίνει
Ειδήσεις

Το ρήγμα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου για τον Λίβανο βαθαίνει

Αμερικανικά ομόλογα: Άνοδος των αποδόσεων ελέω πληθωρισμού και Μέσης Ανατολής
Ομόλογα

Αμερικανικά ομόλογα: Άνοδος των αποδόσεων ελέω πληθωρισμού και Μέσης Ανατολής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
08/06/2026 - 19:59

Ο απινιδωτής του Ένρικσεν έκανε τη δουλειά του

Ειδήσεις
08/06/2026 - 19:59

Λουτράκι: Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Περαχώρα – Συνελήφθη 70χρόνος Γάλλος

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 19:52

Ευρωαγορές σε μικτό πρόσημο: Ο Stoxx έκλεισε με οριακή πτώση – Αντίρροπες τάσεις σε κλάδους

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 19:27

Δήμας: Μεγάλα έργα σε τροχιά ολοκλήρωσης – Το σχέδιο για μεταφορές και υποδομές έως το 2030

Πολιτική
08/06/2026 - 19:10

Ν/σ για περιφερειακά κανάλια – Μαρινάκης: «Εθνική πρωτοβουλία με ευρεία συναίνεση μετά από 30 χρόνια»

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 19:00

Συμφωνία ορόσημο Google–Intel για πάνω από 3 εκατ. μικροτσίπ Τεχνητής Νοημοσύνης

Εργασιακά
08/06/2026 - 18:56

ΔΥΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:48

Εθνική Τράπεζα: Στα €0,27926 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα

Πολιτική
08/06/2026 - 18:41

Κεραμέως: Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης η δια βίου μάθηση είναι αναγκαιότητα

Πολιτική
08/06/2026 - 18:41

Στη Λευκωσία η 3η Διεθνής Διάσκεψη του ΙΝ.Α.Τ: Ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη σε περίοδο παγκόσμιων κρίσεων

Ειδήσεις
08/06/2026 - 18:33

ΕΕ: Κυρώσεις σε πρόσωπα και οντότητα στο Ιράν για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:31

Ελλάκτωρ: Στο 59,59% έπεσε το ποσοστό της Reggeborgh

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:26

Flexopack: Διανομή μερίσματος 0,175 ευρώ ανά μετοχή

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:19

Eurobank: Καθαρό μέρισμα €0,06828 ανά μετοχή – Στις 15/6 η έναρξη πληρωμών

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:05

Interwood: ΑΜΚ έως €5 εκατ. – Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενου ομολογιακού και επενδυτική στήριξη

Σχόλια Αγοράς
08/06/2026 - 18:04

Χρηματιστήριο: Ήπια υποχώρηση, χάρη σε ενδοσυνεδριακό rebound - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:54

Κρήτη: Προθεσμία για την Πέμπτη (10/6) έλαβε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για τρομοκρατική δράση

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:52

Κομισιόν για 100 μέρες πολέμου: +€47 δισ. το ενεργειακό κόστος της ΕΕ σε μόλις 10 ημέρες

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:45

Εύβοια: Ζημιές σε τουλάχιστον 96 σπίτια από τους σεισμούς – Πώς θα αποζημιωθούν

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:32

Politico: Η Ευρώπη διεκδικεί το «τιμόνι» των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:31

Εκλογές Αρμενία: Θετική αποτίμηση από διεθνείς παρατηρητές – Καταγγελίες για εκλογικές παρατυπίες από Ρωσία

Πολιτική
08/06/2026 - 17:22

Γεραπετρίτης σε Πατριάρχη Θεόφιλο Γ: «Υπόθεση του Ελληνισμού» η προστασία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Πολιτική
08/06/2026 - 17:20

Ανδρουλάκης: Οι αδιάθετοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης να κατευθυνθούν στην κοινωνική κατοικία

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 17:06

Άνοδος στη Wall με ώθηση από τους ημιαγωγούς και τη «ρευστή» εκεχειρία Ιράν-Ισραήλ

Αναλύσεις
08/06/2026 - 16:52

Morgan Stanley: Αναβαθμίζει την Ελλάδα στο Top 4 της EEMEA – Στο επίκεντρο οι τράπεζες

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:45

«Καμπανάκι» ΟΗΕ για Μουντιάλ: Ένας στους τέσσερις αγώνες θα διεξαχθεί σε συνθήκες ακραίας ζέστης

Πολιτική
08/06/2026 - 16:35

Απόφαση της ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Στηρίζουμε την ΕΛ.Α.Σ - Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:27

Bloomberg: Σε δοκιμασία η στρατηγική της Κομισιόν να δημιουργήσει ευρωπαϊκούς «πρωταθλητές»

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:24

ΕΕ κατά ρωσικού «σκιώδους στόλου»: Πράσινο φως για νηοψίες στη Μεσόγειο – Ο ρόλος της Ελλάδας

Πολιτική
08/06/2026 - 16:23

ΣΥΡΙΖΑ: Κανένας ανασχηματισμός δεν ξεπλένει επτά χρόνια αλαζονείας και διαφθοράς 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ