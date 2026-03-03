Ιράν: Ισοπεδώθηκε το «στρατηγείο» των Αγιατολάχ όπου θα αποφάσιζαν τον διάδοχο του Χαμενεΐ

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ισοπεδώθηκε μετά από αεροπορική επιδρομή στην πόλη Κομ, νότια της Τεχεράνης, το κτίριο της «Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων» του Ιράν, όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία.

Η «Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων» είναι ένα συμβούλιο 88 ανώτερων κληρικών που έχει αναλάβει την εκλογή του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Οι αμερικανο-σιωνιστές εγκληματίες επιτέθηκαν στο κτίριο της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων στην Κομ», νότια της Τεχεράνης, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

{https://x.com/mhmiranusa/status/2028831569960403229}

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ισραηλινή πηγή με γνώση του θέματος επιβεβαίωσε ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε κτίριο στην ιρανική πόλη Κομ, όπου είχαν συγκεντρωθεί ανώτεροι κληρικοί για να εκλέξουν τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgt94ir9mfnl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Επί του παρόντος, δεν είναι σαφές πόσα από τα 88 μέλη της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων βρίσκονταν στο κτίριο τη στιγμή της επίθεσης, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Πάντως, τα τοπικά μέσα δείχνουν πλάνα με το κτίριο να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τα πλήγματα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ